朝聖超夯韓劇景點之旅！ 京畿道拍攝場景二日遊　抱川香草島樂園、小日本村、碧草池樹木園

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2022-12-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 Pocheon Herb Island、Nijimori Studio、카메사케야。

近年來有越來越多有趣的韓劇，幾乎是一檔接著一檔的大勢作品，也讓許多熱愛看韓劇的劇迷們想朝聖韓劇中的拍攝場景，因此，今天就來分享韓國京畿道北部區域中，超夯韓劇的景點給大家，讓大家在追劇之餘也能加入旅遊筆記裡，之後到韓國旅遊時就能來場朝聖韓劇的景點之旅啦！

第 1 天

Pocheon Herb Island | 3 小時

京畿道抱川「香草島樂園」是韓國最大規模的草藥植物園，一年四季都能欣賞到各式各樣的綠色植物。

當你走進香草島樂園時，彷彿來到一個歐式小鎮，園內再現了義大利的水城威尼斯、歐式城郭、法國傳統莊園、許願池等建築，另外還有廣大的花園區，讓你置身花海的同時，通過各個感官體驗香草芬芳帶來的愉悅享受，邊欣賞香草植物，還可以拍很多異國風情的照片，許多韓劇或節目都有在這裡拍攝過，之前韓綜「Running Man」也有來過唷！

此外，四季都會舉行不同的慶典，還配備了各種體驗專案和便利設施，特別是夜間展開的香草島燈光慶典，很多燈光將香草島美麗地繡著，留下難忘的回憶。

🌿 香草島樂園(허브아일랜드)

營業時間：10:00-22:00(每週三公休)

電話：+82-31-535-6494

網站：http://herbisland.co.kr/

Nijimori Studio | 2 小時

Nijimori Studio是前一陣子在韓國很紅的一個景點，原本是為了要拍攝日本題材的節目而打造的日式小村莊，後來變成熱門的觀光勝地。

一走進去園區，就彷彿自己來到電影「神隱少女」裡的場景，且也都播放著吉卜力的音樂，園區內有各式各樣的店家，可以讓人體驗日式文化，甚至有日本和服租借店，讓你穿上和服拍照，好像真的來到日本一樣，在韓國旅遊的同時又可以想像自己來到日本，是不是很有趣呀！

照片中看到的日式建築就是Nijimori的住宿，旅館內也是榻榻米式的房間。

夜幕降臨，燈光一盞一盞地亮起，夜景隨著樂聲展開，彷彿置身日本電影的主角一般，由於氣氛優美，隨處都能拍出美麗的生活照。

這裡是一個可以感受到日本感性的京畿道旅遊勝地，也是一個獨特約會的完美場所，前一陣子韓國綜藝節目也都有來這裡拍攝唷！

👘Nijimori Studio(니지모리스튜디오)

門票：₩20000

地址：885-12 Tapdong-dong Dongducheon-si Gyeonggi-do

營業時間：每天11:00-21:30

網站：https://nijimori.modoo.at

카메사케야 | 1 小時

在Nijimori Studio園區內有幾家日式料理餐廳，例如日式拉麵、串燒、壽司等，我們午餐選擇了日式拉麵，為了營造大家真的有在日本的感覺，連菜單上的價格都是寫日幣呢！

Kame日本拉麵(카메사케)

地址：885-12 Tapdong-dong Dongducheon-si Gyeonggi-do

營業時間：每天11:00-21:30

網站：https://nijimori.modoo.at

Nijimori Studio | 2 小時

Nijimori Studio的園區整體來說不會太大，如果沒有想拍照，大約20～30分鐘就可以走完了，但我們邊走邊拍，加上體驗園區內的活動，因此也待了三個小時了呢！

最後如果逛累了，還有一家非常復古的咖啡廳，裡面有賣麵包、飲品及伴手禮等，我們在喝咖啡的同時，剛好旁邊坐了Nijimori的小主人「一隻胖貓咪」，在園區裡有四隻貓，隨時都有可能在路上撞見他們，而且也都不怕生，看到客人前來，彷彿和我們說：「歡迎光臨！」

你也可以在那裡購買日本食品和紀念品，有些只能在日本買到的零食，現在可以在這裡購買唷！

☕️Nijimori Cafe

地址：885-12 Tapdong-dong Dongducheon-si Gyeonggi-do

營業時間：每天11:00-21:30

網站：https://nijimori.modoo.at

손큰할매순대국 금촌역점 | 1 小時

血腸湯是韓國的國民美食，一個在台灣吃不到的食物，是將豬的腸子翻開洗淨，再將綠豆芽、芹菜、白蘿蔔、豆腐、大葱、生姜、大蒜與泡菜一起搗碎，再加入各種調味料與豬血一起拌勻，接著再灌進腸子裡，將腸子兩端綁緊之後放進鍋內蒸熟的一種美食。如果大家有吃過大腸圈就可以知道，血腸的做法就和大腸圈很像，只是裡面的料不一樣。

韓國有喝湯的文化，所以血腸除了可以直接吃，也會加進牛骨湯，這樣就成為超美味的「血腸湯」了！只要來韓國旅遊，隨時都有可能看到血腸湯的店家，甚至很多都是24小時營業唷！

🥄大奶奶血腸湯(손큰할매순대국 금촌역점)

地址：경기 파주시 중앙로 328

營業時間：24小時

電話：031-944-7596

Winsor Hotel | 幾秒

晚上我們來到京畿道坡州市，坡州也很多工業區及軍事基地，因此也有許多簡約的住宿，大部分都是短期商務客，我們晚上也找了一家在金村站旁邊的住宿Hotel B&B

🏨 Hotel B&B

第 2 天

Geumchon Station | 1 小時

Mom's Touch是一家以炸雞店起家的漢堡店，也是來韓國旅遊時必吃的一家道地速食店，他的炸雞鮮嫩多汁，一口咬下去讓人回味無窮呀！如果大家有去韓國旅遊，只要是熱鬧的區域都一定會有一家Mom's Touch！

Mom's Touch(맘스터치 금촌역점)

地址：경기 파주시 새꽃로 196 1층

營業時間：每天10:00-21:00

電話：031-948-7666

碧草池文化樹木園 | 3 小時

「碧草池植物園」是一個東西方並存的美麗植物園，就位於韓國京畿道坡州市，有一座充滿希臘風格雕像的歐式花園，以及中式風格的庭院充滿著時尚的柳樹，來到這座植物園，可以同時感受到中西兩種不同的景象。園內主要也以親環境性的植物為主，不僅栽培韓國原生植物，同時也可以看到世界各國稀有的花草，是一個非常適合悠閒漫步的好去處，也是許多韓國綜藝節目及偶像劇喜歡來拍攝的地方，在裡面甚至可以拿到一張偶像劇場景的地圖呢！

🌳碧草池文化樹木園 벽초지문화수목원

門票：₩9500

地址：京畿道坡州市廣灘面復興路242

경기 파주시 광탄면 부흥로 242

필무드 | 2 小時

Fillmood Cafe是一家非常有電影氛圍的大型麵包咖啡廳，外觀上看起來就很有獨特風格，最著名的是他的小雛菊花園，小雛菊一直是浪漫純潔的象徵，這間在京畿道坡州的Fillmood Cafe外面種了滿滿的雛菊，一大片的白色花海真是實現了許多女生的夢幻公主夢呢！

🌿필무드 Fillmood

地址：경기 파주시 광탄면 기산로 129

營業時間：每天10:30-21:00

網站：https://instagram.com/fillmoodcafe?igshid=MWI4MTIyMDE=

따뜻한집밥 | 2 小時

最後，晚餐我們吃坡州的一家著名的烤肉店，雖然是在偏遠的郊區，但他的生意一直都很好，常常都是高朋滿座的！他們專賣伊比利亞豬肉菜餚，鮮嫩的肉質，肥美多汁，也是坡州工業區的上班族們聚餐的好地方！

🥓溫暖的家飯(따뜻한집밥)

地址：경기 파주시 문산읍 방촌로 1366-28 따뜻한집밥

營業時間：11:00-20:30（每週一公休）

電話：031-953-0990

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：京畿道韓劇景點二日遊｜抱川香草島樂園、小日本村、碧草池樹木園

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