體驗刺激5層樓溜滑梯！ 韓國第二大島「巨濟」海景壯闊，站在海邊嘶吼 煩惱一掃而空

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聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：張逸帆，採訪協力：韓國觀光公社】

你也喜歡看海嗎？來到韓國慶尚南道南部的巨濟，就一定要去巨濟風之丘，面海的廣闊草地，位於丘陵處的巨型風車是熱門打卡地標，韓劇夏娃的花園（2003年SBS晨間連續劇）和旋轉木馬（2004年MBC水木連續劇）都在此取景，我發現很多來到此地的韓國人都會站在海邊嘶吼，可能是因為看著廣闊無垠的海，聽著濤聲，所有煩惱都會被一掃而空吧！

海裡的燈塔是女生都很喜歡的蒂芬妮綠，還挺可愛，沿著階梯走下去，是山丘造型休憩區，一旁是農特產品專賣店，再往前走就是海上步道，步道旁人與狗的雕像是代表人與自然萬物可以和諧共處，步道入口則是誠實商店，桌面擺放著祈願牌跟心鎖，每樣商品都有明碼標價，投下相應的金錢，就能在牆壁或欄杆掛上自己的心願。

距離午餐還有一點時間，先逛逛以黃色招牌及裝潢為主的Hotdog wind，招牌美食是美式熱狗，必點飲品是加了鯨魚造型冰塊的檸檬口味海洋氣泡飲，光看就覺得好療癒，Yellow Beodeong黃色主題公園就在Hotdog wind旁，沿著階梯步道拾級而上，都是以黃色為主題的藝術造景，是近年來網美們相當熱愛的打卡景點。

吃了熱狗居然瞬間開胃，午餐我來到結合多媒體藝術的巨濟JAZZ House義式料理，外觀是整棟白色建築，1樓是用餐區及音響展示，店內的人氣美食是義大利麵跟牛排，通往二樓的轉角牆上有地球造形藝術裝飾，很多網美都會坐在高腳椅，拍下美照，角落的女生廁所設計的也很像藝廊一樣，還有三個以海洋和名畫為主題的光影藝術空間，走廊的盡頭是老闆收藏的大型黑膠唱片機和黑膠唱片，我覺得這裡其實就像一座小型的藝術展覽館。

吃完午餐，走一個綠色路線，來到全韓國最大、由7427片玻璃組成的巨濟植物園，圓頂熱帶溫室高30公尺，面積是4468平方公尺，裡面有300多種熱帶植物，約1萬多株，10公尺高的瀑布造景、岩石牆組成的岩石園、巨大的鳥巢拍照區、真的很像走進了熱帶雨林。參觀完之後，出口處還能體驗刺激的戶外大型滑梯公園，有3層樓及5層樓高，也有小朋友可玩的滑梯，需另外購票，時段內可不限次數遊玩，會提供安全帽及預防摩擦的安全設備，溜下來的速度很快，體驗失速的感覺，放聲大叫，超級紓壓。

　

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