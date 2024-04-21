探訪韓國鬱金香的最佳去處！泰安「鬱金香花慶典」一日遊推薦

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2023-04-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 首爾站、태안 방포항、코리아플라워파크。

當春天來臨時，正是最適合賞花的季節，韓國泰安市的鬱金香花慶典也跟著到來了！這個一年一度的盛會吸引了大量的遊客前來欣賞鬱金香花的美麗，成為當地的代表性活動之一，今天我們就要來和大家介紹「泰安鬱金香花慶典一日遊」的行程，剛好在四、五月份要來韓國的朋友們快點筆記一下吧！

首爾站 | 30 分鐘

從首爾到泰安鬱金香節慶，大約需要兩個半小時，有多種交通方式可供選擇，包括搭乘公共交通工具，或是參加旅行團或包車。

如果你想自己規劃行程，可以搭乘KTX高速鐵路，再轉乘巴士到泰安；如果你想省錢，可以搭乘巴士前往泰安，許多巴士公司提供從首爾到泰安的服務，需要大約3個半小時；如果你想省時並且享受便利，也可以考慮參加旅行團或包車前往泰安。

總之，不管你選擇哪種交通方式，都能夠前往韓國泰安鬱金香節慶，觀賞壯觀的鬱金香和美麗的海景。當然，如果你想要更方便、更省時的旅遊體驗，現在網路上很多一日遊行程，讓旅行更加輕鬆愉快。

태안 방포항 | 30 分鐘

泰安是韓國西部的一座城市，因為每年的鬱金香節慶而聞名，該城市擁有美麗的海灘和壯觀的自然風光，吸引了大量遊客前來旅遊。除了鬱金香節慶，遊客還可以到花地海水浴場、安眠島等景點遊覽。

此外，該市的美食也非常豐富，如韓國炸雞、烤肉等，值得一試，無論你是想感受鬱金香的美麗還是品嚐當地美食，泰安都是一個值得一遊的城市！

코리아플라워파크 | 4 小時

「泰安鬱金香慶典」是世界五大鬱金香節之一，通常在4月中旬至5月上旬的這段時間舉行，約持續3週至1個月不等。

活動地點在泰安市內的「韓國花卉公園」，公園佔地面積廣闊，在大規模的花園裡種植了上百種色彩繽紛的花卉，美不勝收的花海，是觀賞鬱金香的最佳地點之一，在鬱金香花季期間，整個公園都會被鬱金香的色彩所覆蓋，非常美麗壯觀，公園內還有各種美麗的花卉展示區、藝術裝置和攤位等，供遊客欣賞和購物，遊客可以在公園內漫步欣賞鬱金香，拍照留念，感受春天的氣息！

此外，泰安鬱金香花慶典還有其他精彩的活動，例如音樂表演、文化展覽和手工藝市集等，讓遊客在欣賞美麗花卉的同時，也能夠享受更多的文化和娛樂活動，無論男女老少都能在此留下美好的回憶，因此吸引了世界各地的遊客來觀賞。

如果你也想體驗歐式鬱金香花園，不用飛荷蘭，只要在這個時期來韓國旅遊，泰安鬱金香花慶典是一個值得推薦的景點唷！

🌹 韓國花卉公園 (코리아플라워파크)

地址：忠清南道泰安郡安眠邑花地海岸路400(충청남도 태안군 안면읍 꽃지해안로 400)

時間：每天9:00-18:00

電話：0507-1497-5536

網站：https://m.blog.naver.com/koreaflowerpark?proxyReferer=

꽃지해수욕장 | 1 小時

花地海水浴場的夕陽非常美麗，是當地最著名的景點之一。當太陽西沉，夕陽的光芒映照在海灘和大海上，營造出一種浪漫、壯麗的氛圍，非常適合情侶或夫妻們一起欣賞。

可以在海灘上找一個舒適的位置，享受海風和海浪的聲音，觀賞夕陽慢慢落下的過程，還可以拍下美麗的照片留作紀念，在這裡，放慢腳步，靜心欣賞大自然的美麗，感受到生活中的小確幸。

因此，如果你打算到泰安一日遊，不妨在白天欣賞鬱金香花慶典，傍晚時分來到花地海水浴場，一起欣賞美麗的夕陽，這將是一個難忘的旅程呀！

🌊花地海水浴場 (꽃지해수육장)

地址：Seung-eon-ri Anmyeon-eup Taean-gun Chungcheongnam-do

투썸플레이스 아일랜드리솜 | 2 小時

Twosome Place 是一家知名的咖啡連鎖店，其豐富多樣的咖啡和甜點選擇是旅客和當地人都喜愛的理由之一。

逛完鬱金香花慶典後，就到旁邊的Twosome Place咖啡廳休息一下，這家店因其舒適的室內裝潢、時尚的氛圍和美味的食品而聞名於全韓國。

Twosome Place 提供各種咖啡飲品，從經典的美式咖啡到裝飾著奶泡和焦糖醬的拿鐵咖啡，可以盡情地品嚐，他們的甜點包括蛋糕、鬆餅、冰淇淋等，其中最受歡迎的是鮮奶油蛋糕和巧克力蛋糕，其口感綿密香甜，讓人回味無窮。

總而言之，Twosome Place 是一個適合放鬆身心、享受美食的好地方，它不僅提供咖啡和甜點，還有個舒適和時尚的環境，如果在旅遊期間不知道要去哪家咖啡廳休息，不妨到 Twosome Place 看看，體驗當地的咖啡文化和生活風情吧！

☕️ Twosome Place (투썸플레이스 아일랜드리솜)

地址：충남 태안군 안면읍 꽃지해안로 204 선셋하우스 1층

時間：每天9:00-21:00

電話：0507-1332-7140

대성식관 | 1 小時

孫刀切麵 大聖食館(손 칼국수 대성식관)是泰安市附近著名的麵店之一，該店主要提供手工切麵條和清湯麵，是當地人和遊客的必嚐美食之一。

這家麵店的招牌菜品是「칼국수」（kalguksu），是一種用手工切的麵條和清湯煮成的傳統韓國料理。這裡的麵條口感Q彈，清湯鮮美，讓人回味無窮。此外，店家也提供其他傳統韓式小吃如「만두국」（mandu-guk，韓式餃子湯）和「떡만두국」（tteok-mandu-guk，韓式年糕餃子湯）等，都是值得一試的好滋味。

孫刀切麵大聖食館的裝潢十分簡單，有著樸素的鄉村風格，店內座位有限，但是整潔舒適，價格相當實惠，是在旅行中想品嚐地道美食的遊客不可錯過的好去處呀！

🍜 孫刀切麵 大聖食館(손 칼국수 대성식관)

地址：충남 태안군 안면읍 장터로 55

時間：每天9:00-20:00

電話：0507-1437-1157

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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