化身韓國公主一日遊！ 景福宮韓服推薦、鬼怪紅豆剉冰、米其林豬肉湯飯必嚐

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2024-02-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 12 個景點，其中包含 어니언 안국점、해와달 한복(日月韩服)、興禮門。

韓國的景福宮算是所有旅人必去的熱門打卡點之一，大家最想做的就是韓服體驗啦！個人體驗過三間，選出最喜歡的一間推薦給大家！還有獲選2024年首爾米其林的豬肉湯飯、《鬼怪》拍攝地～一起來瞧瞧吧🤩

어니언 안국점 | 1 小時

安國站超人氣韓屋咖啡 Cafe Onion,草莓塔推推！咖啡soso~

早上8點來時座位還很多，麵包&甜點多達16項！佔好位子之後，我們點了雪霜蛋糕、榛果泡芙、草莓塔，Flat white 跟冰拿鐵

結果最好吃的是草莓塔，可頌鬆軟灑上點糖霜，裡面的奶油甜而不膩，配上新鮮草莓就是美味😋

第二名是榛果泡芙，裡面其實是冰淇淋，富有榛果香氣

招牌雪霜蛋糕反而失望，以為裡面有內餡可惜沒有，純粹就是乾乾的蛋糕體

咖啡類也是偏苦，就沒有很推薦

不過這間除了韓屋裝潢很好拍之外，是可以換成燕麥奶的素食也可喝的咖啡，這點是蠻不錯的。提供給大家做參考囉！

Cafe Onion

地址：首爾特別市 鐘路區 桂洞 146-1

地鐵：安國站3號出口步行69公尺

營業時間：

平日7:00-22:00

六日9:00-22:00

最後點餐：21:30

해와달 한복(日月韩服) | 1 小時

2019年有來租借韓服過，Vlog在此：https://youtu.be/kS5zKN_5dvM

後來體驗過西花、그날그한복等，都沒有這間好，所以還是推薦這間！

店內人員都會說中文很方便，服飾男女老少都有，女生的有分公主及王妃等，我們先挑裙子，店員們都超會搭配衣服的，看我口紅顏色就建議我選幾套紅色的，果不其然超好看❤️她們也會幫我搭配好看的上衣，對於選擇困難症的我實在太棒了哈哈～節省了不少時間😂😂

價格有分2小時、4小時、全天（可瞧價格表）

妝髮、攝影服務、鞋帽、腰帶、髮飾費用另計

老闆娘人超親切的，編髮技術一流👍👍👍店內髮飾都超美，也有各種髮型任君挑選，短髮還可以接假髮呢！超厲害的👍👍👍

店內也有小包包、陽傘可以搭配，個人物品也有置物櫃可以放，拍照就不用帶大包小包～攝影師很專業，會建議你擺什麼Pose~眼睛看哪裡，然後拍完我們都覺得很滿意，且現場拍完就直接傳原圖給你，超快速有效率的哈哈～

有機會大家可以來景福宮體驗看看呦❤️❤️❤️

해와달한복/ Haewadalhanbok/日月韓服

地址：首爾特別市鐘路區積善洞 94

營業時間：週三到週一9:00-18:30

休息日：每週二

地鐵：景福宮站3-1號出口步行1分鐘就到了

建議提前預約呦！https://haewadal.modoo.at/?link=3fcbgony

興禮門 | 15 分鐘

若有穿韓服就可以免費進景福宮，我們剛抵達時很幸運有守門將換崗儀式

守門將交接儀式 10:00、14:00 （約20分鐘）

光化門站崗儀式11:00、13:00（約10分鐘）

守門將公開訓練9:35、13:36（約15分鐘）

有興趣的朋友可以筆記一下呦

勤政殿 | 1 小時

景福宮內大概就可以拍1～2個小時，這裏有時也會開放夜間觀覽，還會有皇帝出巡的展演，我就有當過裡面的尚宮跟宮女過🤣

所以每次來都有滿滿回憶在哇🤣

해와달 한복(日月韩服) | 1 小時

32-4 Jae-dong | 1 小時

獲選為2024年首爾米其林餐廳的安岩豬肉湯飯有多好吃呢？😍（需現場排）

吧台式的座位大概可以容納10位客人，還有掛鉤可以掛外套跟包包，蠻細心的

我們點了

제육 반접시 白切肉半盤 10000韓元

국밥 豬肉湯飯*2份共24000韓元

（香菜可加可不加，我個人是喜歡加啦🤣）

白切肉感覺是有用鹽水醃漬過再燻過，每一口都香氣十足！包著洋蔥沙拉一起吃，格外清爽、開胃！肉質也很新鮮、Q彈😋😋😋完全是必點！👍👍

豬肉湯飯是用西班牙杜洛克豬肉片舖在飯上，還有一層綠色的油是由青陽辣椒、羽衣甘藍、橄欖油所混合而成的，旁邊也有花椒粉跟鹽巴可以自行取用

不過我覺得它的湯頭不需要額外調味就很好喝了！是清爽的豬骨湯😋好喝得令人一口接一口也沒有負擔，搭配飯一起吃好滿足💗

這樣吃起來其實非常飽！推薦給大家呦！

安岩豬肉湯飯

韓文地址：서울 종로구 북촌로5길 10

中文地址：首爾鐘路區北村路5街10

地鐵：安國站2號出口步行313公尺

營業時間：週二到日 11:30-21:00

休息時間：週二到五15:00-17:00

休息日：每週一

Bukchon Hanok Hall | 30 分鐘

在前往北村韓屋廳的路上就會經過北村的3～7景，這裏是熱門的打卡點，可以遠眺到首爾塔，由於很多上坡，累了也可以到北村韓屋廳休息，可免費入場及觀賞不定時的展覽，也有休息區、廁所跟冷氣可以吹，是旅客休息的好地方🥰

韓文地址：서울 종로구 북촌로12길 29-1

中文地址：首爾鐘路區北村路12路29-1

開放時間：週二到日 10:00-18:00

公休日：每週一

北村韓屋村 | 30 分鐘

Sulwhasoo Bukchon Flagship Store | 20 分鐘

回程可以逛逛雪花秀在北村的韓屋旗艦店，購物同時也能感受到雪花秀的品牌精神與傳統美學

오설록 티하우스 북촌점 | 20 分鐘

再往上走就是濟州島有名的茶品牌-Osulloc茶坊

1樓是紀念品商店

2~3層則是咖啡店和酒吧。

出售各種O’sulloc旗下產品包括綠茶、山茶花茶等茶葉禮盒，還有可以試香的茶葉樣品。非常適合當伴手禮送親朋好友喔！

白樺故事咖啡館 | 30 分鐘

這間是韓劇《鬼怪》的拍攝地，也是由舊韓屋改造而成的紅豆剉冰店，裡面擺滿了各式各樣復古又有古早味的東西，其紅豆牛奶剉冰上撒滿了堅果及紅棗脆片，蠻獨特的好吃😋

자작나무이야기

地址：首爾特別市鐘路區昭格洞157-4

營業時間：每日12:00-20:30

電話：+82 2-730-7932

地鐵:安國站1或6號出口，步行約10分鐘

Bukchon Son-mandu Samcheong-dong | 1 小時

北村手工餃子在這邊也非常有名，且點餐機還有中英日韓4種語言可選，這次我們點了鯷魚刀削麵、香辣刀削麵、冷麵跟餃子綜合拼盤。

我覺得冷麵很清爽、開胃！兩款刀削麵的湯頭都很好喝，但香辣刀削麵的湯太辣🤣🤣🤣

餃子只有炸餃子比較特別，其他都沒有很驚艷，因為台灣的餃子太好吃了🤣🤣

若會來吃，較推薦冷麵、炸餃子跟鯷魚刀削麵🤣

旁邊走幾步路就是熱門打卡點：老夫老妻塗鴉牆，可以順便去打卡呦🤩

北村手工餃子三清洞店

韓文地址：서울 종로구 율곡로3길 66-2 1층

中文地址：首爾鐘路區栗谷路3街66-21樓

營業時間：週二到日11:00-19:00

公休日：每週一

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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