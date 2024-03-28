鍾愛韓國在地品牌！MZ世代都愛去 首爾「延南洞」就是要買買買

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2024-02-03 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 경의선숲길공원、연남 빈티지、柿樹屋司機食堂。

當提到首爾購物，大家腦海裡可能首先浮現的是弘大或明洞這樣的熱門地標。但對於那些鍾愛尋找韓國本土品牌、獨特設計和文青小物的旅客而言，延南洞無疑是一個不可錯過的寶地。這裡不僅是美食和咖啡廳的聚集地，更是文青逛街的天堂，擁有一系列必逛必買的品牌，讓你的首爾之旅增添更多色彩。

快來看看首爾MZ世代的熱門去處 - 延南洞的真正魅力！

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경의선숲길공원 | 10 分鐘

全長6.3公里穿越首爾市中心的"京義線散步路(경의선숲길)"正式來說是個線性公園。始於孔德站，結於加佐站。

歷史TIME是：京義線可以追溯到1904年，當時由日本帝國主義建設，目的是為了加強對韓半島的統治。這條鐵路曾是南北貫通的重要路線，只是隨着1950年的南北分裂，它逐漸失去了原有的功能，最終成為半條鐵路。直到2012，政府將它改建成脫離傳統形態公園，讓市民有一個特別的休息空間。

無論是春天綻放的花朵、夏日的綠蔭、秋季的金黃楓葉，還是冬天的雪景，京義線散步路在每個季節都展現不同的風貌。這更是春天櫻花打卡點唷！

散步路中間分了不少路段，而弘大入口站到延南十字路口的延南洞區間應該是全路線人潮最多最熱鬧的。

沿着林間小路走,看到隨處可見的鐵路，各休息處都坐滿歇息或是等待朋友的人呢~

⏰ 24H

연남 빈티지 | 30 分鐘

治京義線散步路走著，不難發現外觀鮮艷顯眼的地下室古著店 - 延南Vintage(연남빈티지)。

這裡以豐富的復古藏品而聞名。不論你是追求街頭風格還是熱愛90年代的文化氛圍，“연남빈티지”都能讓你逛得不亦樂乎。

無論是硬朗的重金屬樂隊T恤，還是大品牌如耐克、阿迪達斯的經典款，都透露出一種時代的印記。

除了服飾，店內還陳列了各種90年代流行的配件和鞋類，如老式耐克運動鞋和Dr. Martens馬丁靴，以及體育品牌揹包。

雖然整家店空間看似不大，通道狭窄，可是產品還是不少，追求独特个性Y2K風的話可以來挖寶唷。

⏰ 每日 11:00 - 23:00

柿樹屋司機食堂 | 1 小時

柿樹之家司機食堂（감나무집 기사식당）是其中一家被韓國人列為真美食店的司機食堂。24小時全天候營業，基本就是為了那些因爲玩樂購買遊蕩到深夜忘記食飯，還是追星追到凌晨的大家而設。

這裏365天總有熱騰騰的家常料理等着你。

如果有看過電影《寄生上流》（기생충）對於韓國司機食堂應該很不陌生了。這些食堂的魅力在於它們提供經濟實惠的餐點，而且一些較大的食堂還設有停車場，方便出租車司機停車休息。

而！且！很適合獨遊旅客一人食堂呢～

這個食堂提供9種主食，有燒豚肉、豆腐鍋、辣燉雞、辣炒魷魚等多種選擇。自助式追加小菜種類繁多，還有煎雞蛋、豆腐等。

還有小碗像開胃菜一樣的面條，這面條配上清爽的湯水，覺得整個套餐從主食到小菜都是用心準備，讓人感受到家庭式餐廳的溫馨。

而這次選的主食醬油炒豬肉是真的太好吃了！！色香味俱全！甜甜的蜜汁，加上炭火燒烤，這不就是絕配嗎？

還有這裏曾經也是韓國綜藝節目《無限挑戰》的拍攝地點，深受朋友們的推薦唷！

⏰24H

🚫 年中無休

💰 燒豚肉定食 11.0 (≈TWD259 / HKD65)

고양이가 있는 액자가게 | 30 分鐘

宣佈！有貓相框店(고양이가있는액자가게)是貓控本人最愛的首爾小店(沒有之一)！

這家店不僅因爲店內播放的背景音樂而出名，更因爲其內部裝潢和售賣的商品充滿了貓咪的元素，讓每一位走進店內的顧客都能立刻被這股“可愛呆萌(귀염뽀짝)”氛圍所吸引。

無論是國內外藝術家的貓咪作品，還是可以作爲家居裝飾的畫作和既美觀又實用的傢俱小物，這裏應有盡有，而且全都是小貓~~讓人不禁流連忘返。

想要選一些有韓國特色的小物作禮物的話，個人覺得小貓花牌或是韓服貓插畫也不錯。

⏰週一~週五 15:00 ~ 20:00

週六日 13:00 ~ 20:00

Fennec station | 30 分鐘

設計師品牌Fennec station(페넥 스테이션) 因其現代感的內飾風格而聞名，在台灣也很風靡。

品牌主要是包包、錢包、手機殼等小物品，以全真皮製作加入鐵件元素，辦識度高且設計簡約時尚，更具多種色系可以選擇。

在延南的分店的入口設計獨特，讓人印象深刻，顧客只需推開標有IN/OUT的玻璃門即可進入。商品根據顏色分類，整潔有序，光看也覺得很治癒。

雖然用上真皮，但與其他韓國設計師品牌相比，價格非常親民，質感十足，CP值很不錯。

⏰每日 10:00 ~ 19:00

🚫每日 13:00 ~ 14:00

May Store | 30 分鐘

經過五月商店(오월상점)或許會以為是個工作室，沒想到卻是一家非常溫馨的文具精品店。店內以顏色分類產品，除了卡片和紀念品，還有杯子、鏡子等獨特商品。其中，最吸引我的是店內銷售的碗盤套裝，不僅能在日常生活中增添儀式感，作爲禮物或紀念品送人也非常合適。

店內除了常見的飾品如戒指、項鍊、耳環、穿孔耳飾等，還有一些價格親民、設計簡單卻日常可用的精品。個人尤其喜歡這裏的頭飾和髮圈，因爲這些小物既美觀又實用，且價格合理，幾乎沒有購買壓力。

⏰週一及週四 12:00 ~ 21:00

週二三 12:00 ~ 20:00

週六日 13:00 ~ 21:00

🚫週一~週五 16:00 - 17:00 休息時間

꽈페본점 | 1 小時

Quafe Twisted (꽈페)一兩年前就在延南洞本店，憑著招牌彩虹独角兽麻花捲(꽈배기)一舉成名，現在分店開蠻多的。而本店塗鴉牆則是一眾韓國潮人的熱門打卡點！

韓國麻花捲（꽈배기）是一種韓國傳統甜點，特色在於其外酥內軟的質地以及甜而不膩的風味。原本只是撒上白砂糖的基本口味。就是Quafe Twisted將麻花捲配合各式各樣的配料，製作出麻花捲冬甩。

招牌彩虹独角兽麻花捲以彩虹色调和甜美的奶油苏打味而出名，聽說不仅外观漂亮而且味道也很棒。

可是，因為怕太甜，選了其他口味。

除了薄荷巧克力是理所當然的好吃之外，棕色奶酪口味也很不錯唷！

口感軟糯的麻花捲上加上滿滿的奶油乳酪和源自挪威的棕色奶酪，加起來是一種特別而且有點上癮的咸甜口味。

⏰週三~週日 10:30 ~ 21:00

🚫週一~週二

💰Lotus bakeries(蓮花餅乾)口味 로투스 트위스트 3.3 (≈TWD78 / HKD19)

棕色奶酪口味 브라운 치즈 4.1 (≈TWD96 / HKD24)

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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