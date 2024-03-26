韓粉要收藏！跟著BLACKPINK遊首爾 她們的最愛咖啡廳、推薦餐廳都要走一遍

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2024-01-06 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 Dosan Bunsik, Dosan Park Store、탬버린즈 하우스 도산 플래그십스토어、도산맘마。

在首爾這個璀璨的都市，存在著一個閃亮的世界，那裡充滿了K-pop的魅力和無窮的時尚潮流。對於無數BLINK而言，這裡充滿現代氣息與傳統文化交織的城市，不僅是韓國最炙熱的心臟地帶，也是BLACKPINK成員經常出沒的地方。

想像一下，走在她們曾經踏足的街道上，探訪她們最愛的咖啡廳、品嘗她們推薦的餐廳，甚至在那些時尚的DIY手機殼店中創造屬於自己的風格，體驗她們的日常，感受她們的風采，便是BLINK的小確幸。

Dosan Bunsik, Dosan Park Store | 1 小時

第一個目的地是Jisoo智秀拍下可愛照片上傳到Instagram的"島山粉食(도산분식 도산공원점)"。

這家餐廳的菜單都是當地人喜歡的新式韓式粉食。智秀去的是林蔭大道分店，可是林蔭大道分店關了，所以到訪的是島山店。

首先點的是炸血腸(순대튀김)。不是常見的那種厚重麵衣的炸物，而是粉絲血腸（당면순대）直接炸出來的感覺。還配有類似泰式甜辣醬的醬料。原本就喜歡血腸，經過炸製後更加美味。外層酥脆，內裡濕潤的血腸味道非常好。

至於炸魚餅島山炒年糕(어묵튀김도산떡볶이)，雖然價格不算親民，但感覺上還是很值得。上面鋪滿了酥脆的炸魚板。湯汁很豐富，偏甜味之中略帶一點胡椒味，蘸著炸血腸吃，簡直太完美了。

只是一人前去，沒辦法按著智秀的菜單吃。如果和朋友同行，記得不要錯過智秀也品嚐的另一招牌菜—炸豬排三明治！

⏰ 每日매일 11:30 ~ 20:30

中場休息15:00 ~ 17:00

L.O. 14:30 及 20:00

🚫 不定

💰 炸血腸(순대튀김) 4.5 (≈TWD108 / HKD27)

炸魚餅島山炒年糕(어묵튀김도산떡볶이) 6.0 (≈TWD144 / HKD36)

탬버린즈 하우스 도산 플래그십스토어 | 1 小時

視覺化創新眼鏡品牌Gentle Monster旗下的Tamburins真的是個十分有質感的品牌。當初首推造型簡約又保有時髦感的「金鍊護手霜」時，已經在時尚界備受矚目。後來推出香水系列並邀請到JENNIE成為代言人，更奠定了韓國小眾護膚香水品牌中TOP地位。

Tamburins House島山店(탬버린즈 하우스)在島山公園旁的House Dosan建築的4樓。進入地面層Gentle Monster那邊，乘坐電梯上去就可以到達。現在1月開始Gentle Monster改了新概念，建議大家在1樓逛完Gentle Jelly後再上去。

一進入店內，就能看到Jennie的影片播放。店內設有吧台式的試香台和可以洗手體驗的水槽。

Jennie的香水——Egg Perfume，可能是我見過最可愛的香水之一。主打香味有：

PUMKINI：甜美南瓜、茴香葉、椰奶

HOLY METAL：柏樹葉、冷金屬、白麝香

WOOD SALT BEACH：玫瑰木、海鹽、安布雷特籽

還有固體香水Perfume Balm，這個產品也非常受歡迎。我沒有試香，但看到很多人在排隊試用。店員非常友善，也能提供外語服務，試香時有疑問的話，都可以放心交流。

⏰ 11:00 ~ 21:00

도산맘마 | 1 小時

在享用完美味的餐點之後，當然少不了甜品嚕。Rosé與Girl's Day的惠利在惠利的YouTube頻道上，曾一同訪問過Mamma Mia (맘마미아)。色彩搶眼的建築讓人無法忽視，但內部裝潢卻是另一樣的感覺。

一進門就是大家經常拍照的鏡子，成爲了拍照的熱門地點。進入右側，可以看到與建築同色的芙蓉粉色咖啡機，非常引人注目。內部裝飾以木材和薄荷色爲主，濃濃的歐陸田園風格。

另一邊陳列着各種蛋糕和烘焙食品。入口左側有適合獨自享受或情侶並排坐的座位。沿着入口中央的樓梯上去，可以看到綠意盎然的景觀，以及裝飾着鮮花和薄荷色的二樓內部。

這裏有各種看起來非常美味的蛋糕。但是，草莓海綿蛋糕的價格爲12000韓元，草莓可麗餅爲12500韓元。雖然擺放了很多草莓，但蛋糕的基本價格在10000韓元以上。

此外，還有各種烘焙食品，而招牌菜其實是西湯和希臘奶酪碗唷。價格就是江南狎鷗亭的平均水平了。

⏰ 10:00 ~ 23:00

🚫 不定

💰 Salt Cream Coffee 7.0 (≈TWD169 / HKD42)

Lotus Cheese 13.0 (≈TWD313 / HKD78)

Nemamdaero Hongdae | 1 小時

Nemamdaero Hongdae (내맘대로 폰케이스)直譯就是"隨心所欲我的手機殻"，位於弘大最大OLIVE YOUNG旁小巷建築的3樓。

這裏大家可以像Jennie和Jisoo一樣，發揮創造力設計獨一無二的手機殼。選擇DIY手機殼體驗並支付後，職員會按要求提供一個你手機型號的透明機殼和小托盤。

之後用小托盤來放置所選擇的配件和裝飾品。大部分配件無限量任選，建議一邊選一邊在手機殼上擺一下位置更好。

選好後就回到結帳台，選擇想要的凝膠，再坐回桌子旁開始設計你的手機殼。

Jennie和Jisoo曾在VLIVE的“HOW TO in V”系列節目中訪問這家店設計她們的手機殼。節目中展示了她們裝飾手機殼的樂趣。

Jennie設計了一個以雪爲主題的手機殼，上面有雪山、小鴨子、糕點和M&M's。她還添加了白色星星和藍色心形。; 而Jisoo的手機殼是粉紅色和黃色的，中間有麥當勞的標誌，底部有一排小鴨子。她還用黃色絲帶和粉色毛球裝飾了手機殼。

用水晶膠貼好配件後，將手機殼交給職員放到機器中硬化，需時約20分鐘。不過即使經過硬化後，還要等待至少24小時後才好使用！

⏰ 12:00 ~ 21:00 (L.O. 19:50)

🚫 不定

💰 19.0 (≈TWD457 / HKD115)

包括無限任選配件、透明機殼1個、實色凝膠1枝

**EVENT中:: 如果用現金/轉帳，多送1枝實色凝膠。或可免費選用原價2,000韓元的水晶膠

더세임 카페 | 1 小時

合井不僅是年輕一代的熱門去處，也因YG娛樂的新大樓而聞名，吸引更多粉絲前往。The SameE咖啡館(더세임카페)就位於這棟新YG大樓的正前方。對所有K-pop粉絲而言，參觀娛樂大樓是必須的。

咖啡館有着通透的窗戶可以直面YG新大樓，裝修風格現代且簡潔，即使不是粉絲也值得來訪一次。聽說二樓還有露臺和很多桌子，可是當天我沒有特地上二樓參觀。

在咖啡館內，可以看到掛滿了YG藝人的海報，在地下一樓的MD商店則出售官方周邊商品和專輯。店內不斷播放YG藝人的音樂視頻，為YG的粉絲們提供了一個欣賞並感受偶像風采的絕佳地點。

⏰ 10:00 ~ 21:00 (L.O. 20:00)

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：[韓國首爾] 跟著BLACKPINK遊首爾 ~島山粉食~Tamburins~Mamma Mia咖啡店~合井YG大樓TheSamE咖啡店YG官方MD店

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