告別女王之旅！ 「韓亞航空B747」最後任務 乘OZ711航班共赴別樣飛行時光
【文・吳紹瑜】
曾稱霸各大航線的B747-400，乘載著無數人的飛行回憶，如今韓亞航空的最後一架空中女王B747也即將在今年3月功成身退。韓亞航空「台北－仁川」航線有幸成為女王執飛的最後哩程，在此敬邀所有過去搭乘過B747的旅客及航空迷們一同來見證女王最後的風采，別錯過最後能夠搭乘韓亞B747大客機的機會。即日起至3/25「仁川－台北－仁川」航線將由B747執飛，適逢首爾最美的春花綻放時刻，韓亞航空誠摯邀請所有旅客在3月前往韓國，與B747-400空中女王一同留下珍貴回憶。
B747最後飛行日3/25當天將於仁川機場舉辦現場活動，為OZ711航班進行灑水儀式，且當日搭乘OZ711及OZ712班機之旅客將可獲得限量B747紀念贈品。
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