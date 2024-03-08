告別女王之旅！ 「韓亞航空B747」最後任務 乘OZ711航班共赴別樣飛行時光

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-12-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 죽변해심원온천、Jukbyeon Coast Skyrail、望洋亭。 在東海岸的秀麗景致中，蔚珍盈德海岸展現了韓國自然美景的魅力。這一次的兩日一夜之旅，讓我們沉浸在大海的廣闊和山嶺的蒼翠之中，經歷了一場眼界開闊的冒險。蔚珍盈德，一個以其優雅的海岸線和豐富的文化遺產著稱的地方，與竹邊海岸的空中觀光車相結合，構成了這次旅行的亮點。 當第一縷陽光灑在寧靜的海面上時，我們已準備好開始這段難忘的旅行。隨著日出的輝煌，我們踏上了探索這片美麗海岸線的旅程。而竹邊海岸的空中觀光車則為我們提供了一個獨特的視角，讓我們從高空俯瞰這片迷人海域的壯麗景色。 這次兩日一夜的旅程不僅是一次身體上的旅行，更是一次心靈的洗禮。一個遠離塵世喧囂的平靜世界，讓我們的心靈得到了真正的放鬆和愉悅。讓我們一起探索這段旅程的每個驚喜和美好記憶。

2024-02-24 09:00