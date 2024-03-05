韓國春季花海懶人包 首爾、釜山、大邱、清州、濟州賞櫻一次看

2024年的韓國櫻花預測近日出爐啦！根據台灣有直飛航點的入口城市地區：首爾、釜山、大邱、清州、濟州，推薦各地區的櫻花勝地、春季花海與專屬慶典給你，現在就到韓國迎接浪漫花海吧！

蠶室石村湖的環湖櫻花。圖片來源｜韓國觀光公社

釜山地區於3月22日最早登場，大邱、清州等中部地區預計從3月26日至3月31日陸續開花，首爾則是4月3日左右櫻花初綻放，櫻花的滿開通常會在開花預測日的後一週左右，賞櫻前也可參考韓國氣象廳官網上的開花實況。

【首爾】

蠶室石村湖環湖櫻花 江華島陷杜鵑紫紅花海

首都圈最為大家熟知的賞櫻景點，除了首爾汝矣島的汝矣西路（輪中路）、漢江公園一帶，以及蠶室石村湖的環湖櫻花以外，從首爾搭乘大眾交通工具可以輕鬆抵達、位於京畿道高陽市的「一山湖水公園」也是賞花名勝，面積達30萬坪，為亞洲最大的人工湖水公園，植有100多種野生花與20多萬棵樹木，也為韓國國內最大型的花卉慶典—「高陽國際花卉博覽會」之舉辦地，今年將於4月26日~5月12日舉行。博覽會中展示各國的珍貴花種和珍稀植物展，一探世界花卉的最新趨勢，以及運用花卉造型藝術打造成的室內庭園、戶外主題庭園，還有花卉文化體驗、插花與花藝競賽等活動。

高麗山每逢4月花季整片山頭會舖上一片紫紅花海。圖片來源｜韓國觀光公社

位於仁川廣域市的高麗山，以杜鵑花生態群落聞名，每逢4月花季，整片山頭會舖上一片紫紅花海，吸引為了賞花的大批登山客前來，此時亦會舉辦「江華高麗山杜鵑花節」，是江華島一帶最重要的春季慶典， 今年在4月 6日~4月 14日為期九天舉行，江華島不僅有世界文化遺產支石墓，還有和平瞭望臺等歷史遺址，花季慶典時走訪高麗山，漫步在粉色杜鵑花海之餘，欣賞各種藝術表演，盡情感受春日氣息。

高陽國際花卉博覽會

期間：2024年4月26日~5月12日

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江華高麗山杜鵑花節

期間：2024年 4月 6日~4月 14日

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鄰近釜山的「鎮海軍港節」。圖片來源｜韓國觀光公社

【釜山】

河東郡花開面 有「婚禮路」美譽

說到韓國最大的春季慶典，絕不能錯過的就是鄰近釜山的「鎮海軍港節」，鎮海是韓國的海軍航空母艦主要基地，海軍在此的角色舉足輕重，最初是為了紀念李舜臣將軍的軍港節，每年吸引超過200萬海內外遊客造訪，今年於3月22日~4月1日為期11天的慶典，現場將有軍樂儀隊表演，搭配最佳賞櫻景點「餘左川橋」兩旁夾道的粉白櫻花樹，夜晚又會以燈光點綴出的華麗櫻花道，與白天呈現截然不同的樣貌。

河東郡花開面有一條「十里櫻花路」，有著「婚禮路」之名。圖片來源｜韓國觀光公社

位在全羅南道與慶尚南道交界的河東郡花開面，從釜山出發大約2小時20分鐘的車程，花開市場到雙磎寺之間有一條「十里櫻花路」，據說相愛的兩人攜手走過這條路將能白頭偕老，因此有著「婚禮路」之名，今年3月22日~3月24日在花開面一帶舉辦「花開市場櫻花節」，十里路上開滿如粉色細雪般的櫻花，還能體驗現場的文化活動，盡情享受春日的浪漫。

鎮海軍港節

期間：2024年3月22日~4月1日

花開市場櫻花節

期間：2024年3月22日~3月24日

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千年古都「慶州」享受櫻花與古都交織出的魅力春景。圖片來源｜韓國觀光公社

【大邱】

慶州櫻花馬拉松 E-WORLD拍夜櫻美照

距離大邱車程約一小時的千年古都「慶州」，譽有「無屋頂的博物館」的美稱，隨處可見到被指定為聯合國教科文組織世界文化遺產的遺址及古代文物，第31屆「慶州櫻花馬拉松」將於4月6日舉辦，在普門湖一帶延伸的賽道，分為半馬、10公里、5公里等3種路線，透過馬拉松享受櫻花與古都交織出的魅力春景，為旅程增添浪漫詩意，無論男女老少或是國籍都能申請參加，報名日期截止至3月22日，欲參加者可在活動官網上申請或透過旅行社進行報名。

結束馬拉松後，不妨前往慶州的特色街區—「皇理團路」，這裡林立著傳統韓屋改建而成的餐廳、咖啡廳、照相館與商店，洋溢獨特復古氛圍，深受韓國年輕人的喜愛，亦是造訪慶州的必排行程。

大邱「E-WORLD Blossom Picnic櫻花節」，夜晚有夜櫻彩紅照明秀。圖片來源｜韓國觀光公社

2024年3月18日~4月9日在大邱舉行的「E-WORLD Blossom Picnic櫻花節」，以83塔與E-WORLD全區為舞臺，白天能欣賞粉色櫻花，夜晚則有夜櫻彩紅照明秀，從觀景臺亦能俯瞰整片櫻花花海，現場設有旋轉木馬、紅色雙層巴士等櫻花拍照區，可以留下人生美照。

慶州櫻花馬拉松

期間：2024年4月6日(報名截止日：2024年3月22日)

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期間：2024年3月18日~4月9日

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清州壁畫村「壽岩谷」一帶是絕佳的賞櫻景點。圖片來源｜韓國觀光公社

【清州】

青南臺櫻花紛飛 壽岩谷喝咖啡賞櫻

清州位於韓國中部地區，距離首爾128公里，是忠清北道的首府及最大城市，每逢春天，歷任韓國總統別墅的「青南臺」可以看到櫻花紛飛之外，處處繪有特色壁畫的「壽岩谷」一帶也是絕佳的賞櫻景點，壽岩谷咖啡街的店家大部分為露臺型咖啡廳，白天可俯瞰清州市區全景，晚上還能欣賞夜景。

貫穿清州市區的「無心川」，因為花期較早的迎春花開，沿著河堤的整條道路先被染上活力的鮮黃色，當櫻花花期到來，更搖身一變為粉嫩的櫻花大道，兩種花色交錯出動人浪漫的景色。

清州百年歷史古城–上黨山城，可感受春日的浪漫和悠閒。圖片來源｜韓國觀光公社

距離清州大約90分鐘車程、位於忠清北道堤川市的忠州湖，是韓國境內規模最大的湖，忠州湖是因人為建設而形成的內陸海，而因為忠州壩建設，打造了清風湖畔新都市，蜿蜒於五座美麗錦繡山峰的山間道路，沿著此路，一邊可以欣賞錦繡山的奇岩怪石，一邊可以盡享忠州湖的湖光景色，非常適合自駕兜風。忠洲壩和清風湖畔也是受歡迎的賞花景點，雪白櫻花和迎春花、杜鵑花等春花在此爭奇鬥艷，可以利用遊覽船欣賞湖畔美景，丹陽八景盡收眼底，清風湖畔周邊還有清風文化財園區、清風湖觀光單軌列車等景點，一次感受春日的浪漫和悠閒。

鹿山路有著濟州島「春天最美的道路」美名。圖片來源｜韓國觀光公社

【濟州】

粉櫻與金黃油菜花相互輝映

濟州島通常是全韓國最先迎接春季花開的地區，每到春天，廣闊的油菜花田花把整座島染成一片鮮黃油綠，遠眺藍色大海的同時，一座座風力發電機的白色風扇隨著海風旋轉，彷彿身在韓劇場景中。

鹿山路有著濟州島「春天最美的道路」美名，三月下旬便能看到粉白色的大櫻花樹與金黃油菜花相互映襯，在鹿山路兩側形成的美麗花海隧道。

濟州島典農路櫻花。圖片來源｜韓國觀光公社

「濟州典農路王櫻花慶典」於2024年3月22日~3月24日舉行，濟州王櫻花是櫻花中花瓣最大的品種，特別是其作為濟州當地的自生種，只要2~3天就能盛開，以遍布櫻花的道路為背景，搭配上悠揚的音樂，好不熱鬧。今年於3月23日~3月24日舉行的「西歸浦油菜花國際健行大會」，以各國的花卉為主題，讓來自世界各地的遊客齊聚一堂、交流彼此文化的世界慶典，沿著美麗的油菜花步道，與來自世界各地的朋友一起漫步，留下美好又難忘的回憶。

濟州典農路王櫻花慶典

期間：2024年3月22日~3月24日

地點：濟州特別自治道濟州市三徒一洞典農路一帶

西歸浦油菜花國際健行大會

期間：2024年3月23日~3月24日

光陽梅花節。圖片來源｜韓國觀光公社

全韓國追花海

光陽梅花節百萬遊客造訪

隨著春天的腳步漸近，韓國從最南端的濟州島杜鵑花，全羅南道的梅花、山茱萸花，慶尚南道鎮海的櫻花，一路往北到首都圈的迎春花等，韓國各地區有舉行不同的花祭慶典，綻放明媚的花朵，傳遞著春日到來的訊息。每年都吸引超過100萬旅客造訪的「光陽梅花節」，於2024年3月8日~3月17日舉行，以蟾津江邊與青梅農園為中心，在佔地廣大的梅花生態群落展開；2024年3月9日~3月17日舉行的「求禮山茱萸慶典」，以其花語「永遠不變的愛」為主題，現場可以欣賞到山茱萸黃色花田景色，也有各式體驗及音樂會供參與。

光陽梅花節

期間：2024年3月８日~3月17日

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求禮山茱萸慶典

期間：2024年3月9日~3月17日

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韓國觀光公社台北支社在KOREA PLAZA準備「一桿推進韓國春花季」體驗活動。圖片來源｜韓國觀光公社

迎接春季花海，自3/11起，韓國觀光公社台北支社在KOREA PLAZA也準備了「一桿推進韓國春花季」體驗活動，現場佈置韓國各地的春季花朵造景及高爾夫推桿小遊戲，讓民眾能夠身如其境。同時，三月中旬台北支社將在新竹、台中兩地舉辦免費韓國旅遊講座，相關活動資訊，請關注韓國觀光公社 台北支社 的Facebook粉絲專頁公告。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300812