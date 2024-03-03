快訊

Live／巨人派出王牌菅野智之先發主投對戰桃猿！現場直播看這裡

明知辣椒粉驗出蘇丹紅還隱匿 新北衛生局重罰保欣200萬元

嫁身家8億富商12年 絕美玉女吐心聲「累到想罵人」

韓國最新玩法！清州韓劇、賞櫻、美食、壁畫景點一次看

欣傳媒／ 欣傳媒

韓國新玩法！自去年9月開始，低成本航空「可依航空」（Aero K）開航桃園–清州航線，接續易斯達航空（Eastar Jet）也啟動桃園–清州航班，近年熱門韓劇《黑暗榮耀》即在清州取景拍攝，清州也是櫻花美拍勝地，來規劃一場發現清州的韓國旅行吧！

清州是韓國最新目的地，圖為壽岩谷壁畫村壁畫。圖片來源｜凱西看韓國找맛집
清州是韓國最新目的地，圖為壽岩谷壁畫村壁畫。圖片來源｜凱西看韓國找맛집

目前可依航空飛航桃園–清州每周10班，3/31起夏季班表開始改為每周7班，易斯達航空也飛每周7班，航班便利性讓台灣民眾有機會探索韓國最新目的地。

可依航空桃園–清州航班表 (即日起至3/30)

可依航空桃園–清州航班表 (3/31至10/26)

集結歷史、文化與自然的清州

清州是韓國中部重鎮與樞紐，清州市為千年古都，有「東亞文化之都」稱號，聯合國教科文組織國際記憶遺產中心（ICDH）已選址清州，清州集歷史、文化、自然、商業、美食等各種元素，旅遊素材豐富。清州距離首爾僅2小時車程，能當天往返，從首爾出發也能串遊。

清州熱門商圈–城內路。圖片來源｜凱西看韓國找맛집
清州熱門商圈–城內路。圖片來源｜凱西看韓國找맛집

《黑暗榮耀》與《浪漫速成班》拍攝地

韓劇《黑暗榮耀》、《浪漫速成班》、《阿爾罕布拉宮的回憶》等均在清州取景拍攝。從可欣賞優美銀杏樹的清州中央公園、新羅時代古剎等的《黑暗榮耀》拍攝地，到清州熱門景點兼《浪漫速成班》拍攝地雲理團路，再到熱門商圈–城內路《阿爾罕布拉宮的回憶》拍攝地，跟著韓劇玩清州吧。

清州擁有悠閒的城市氛圍與大清湖的秀麗風光。圖片來源｜凱西看韓國找맛집
清州擁有悠閒的城市氛圍與大清湖的秀麗風光。圖片來源｜凱西看韓國找맛집

一窺韓國總統別墅的樣貌

清州擁有悠閒的城市氛圍與大清湖的秀麗風光，最著名的則是歷任韓國總統的別墅「青南臺」。其作為休養城市的歷史可追溯至朝鮮時代，據記載，君王們會來到清州的椒井溫泉療養疾病。從這裡望出的大清湖景色美不勝收。可沿著韓國第三大湖「大清湖」，遊覽舊總統別墅、傳統文化財園區、觀景臺、美術館等。

百年歷史古城–上黨山城。圖片來源｜凱西看韓國找맛집
百年歷史古城–上黨山城。圖片來源｜凱西看韓國找맛집

「無心川」綿延不絕6.3公里櫻花大道

清州賞櫻名所，即是貫穿整個市區的「無心川」，長達6.3公里的粉色櫻花大道沿著其綻放，到了落花時刻，又會為大道鋪上美麗花毯，景色怎麼拍怎麼美。

此外，歷史教育場所–清州文義文化文物園區，也是美拍、賞櫻勝地，並可欣賞大清湖景色，還有百年歷史古城–上黨山城，賞櫻別有韻味，同時也是韓劇《太王四神記》、韓綜《首爾鄉巴佬》拍攝地。

以特殊醬汁燒烤的五花肉是著名美食，圖為清州著名烤肉餐廳「肉朝鮮」。圖片來源｜凱西看韓國找맛집
以特殊醬汁燒烤的五花肉是著名美食，圖為清州著名烤肉餐廳「肉朝鮮」。圖片來源｜凱西看韓國找맛집

清州明洞–城內路商圈

醬汁燒烤五花肉是著名美食

有清州明洞之稱的城內路，也是清州的市中心，有潮流商家、時尚服飾、化妝品等300多家店家、樂天百貨，且與羅德奧街、龍頭寺址鐵幢竿廣場相連，附近有清州傳統市場—六街綜合市場、西門市場，裡面可嘗到各式小吃，包括白鍾元推薦的豬腳、炸全雞，當地以特殊醬汁燒烤的五花肉是著名美食，可前往西門市場五花肉美食街品嘗。

清州壽岩谷進駐一些特色咖啡廳，形成一條別具個性的咖啡街。圖片來源｜凱西看韓國找맛집
清州壽岩谷進駐一些特色咖啡廳，形成一條別具個性的咖啡街。圖片來源｜凱西看韓國找맛집

清州壽岩谷壁畫村壁畫。圖片來源｜凱西看韓國找맛집
清州壽岩谷壁畫村壁畫。圖片來源｜凱西看韓國找맛집

壽岩谷壁畫村 《麵包王金卓求》拍攝地

喜歡文創景點的朋友，也可以在清州得到滿足，因韓劇《麵包王金卓求》揚名的壽岩谷，進駐一些特色咖啡廳，形成一條別具個性的咖啡街，而壽岩谷壁畫村裡，每一條巷弄都繪製了可愛壁畫，也是熱門打卡點；文化製造廠經過整修舊菸草廠而成，餐廳、購物中心、韓國工藝館、親子咖啡廳進駐。

BY 方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300728

咖啡廳 航空 賞櫻

延伸閱讀

中日韓三國均備受生育率持續下降的困擾

「大師講堂」韓綜製作人來台授課 鑽石級師資名單曝光

跟上油電風潮！全新Hyundai Staria Turbo Hybrid韓國正式展開預售

直接輾壓...南韓觀光贏台灣？網大讚這優點 兩派意見掀論戰

相關新聞

韓國最新玩法！清州韓劇、賞櫻、美食、壁畫景點一次看

韓國新玩法！自去年9月開始，低成本航空「可依航空」（Aero K）開航桃園–清州航線，接續易斯達航空（Eastar Jet）也啟動桃園–清州航班，近年熱門韓劇《黑暗榮耀》即在清州取景拍攝，清州也是櫻花

赴韓賞櫻必收藏！10大韓國賞櫻勝地，置身粉紅花海的浪漫

喜愛賞櫻的朋友們，又想趁機出國放鬆一下，就切勿錯失每年韓國櫻花盛開的季節！首爾、釜山以及濟州島的櫻花景色絕不輸給日本，有非一般的魅力。2024年的韓國櫻花季即將來臨，如果你想要一場難忘的「追櫻之旅」，現在就是開始籌備的好時機，別忘了標記下那些絕美的韓國櫻花景點！

夯玩釜山海雲臺！　搭乘海岸列車、欣賞紅白燈塔 海天光影美拍輕鬆遊

說起釜山熱門旅遊景點，海雲臺Blueline Park超有特色，這裡將舊東海南部線的鐵道改建，起始點是尾浦站，沿途經過青沙浦（踏石觀景臺）、松亭路等站點，除了三個大站外，還有迎月隧道、踏石觀景臺跟九德浦三個小站，全長4.8公里，車程30分鐘，從2020年開始啟用之後，便成為釜山海雲臺最重要的觀景設施之一。

韓國東海岸2日1夜遊！ 探索自然美景魅力 蔚珍盈德海岸、空中觀光車、豐富的文化遺產

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-12-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 죽변해심원온천、Jukbyeon Coast Skyrail、望洋亭。 在東海岸的秀麗景致中，蔚珍盈德海岸展現了韓國自然美景的魅力。這一次的兩日一夜之旅，讓我們沉浸在大海的廣闊和山嶺的蒼翠之中，經歷了一場眼界開闊的冒險。蔚珍盈德，一個以其優雅的海岸線和豐富的文化遺產著稱的地方，與竹邊海岸的空中觀光車相結合，構成了這次旅行的亮點。 當第一縷陽光灑在寧靜的海面上時，我們已準備好開始這段難忘的旅行。隨著日出的輝煌，我們踏上了探索這片美麗海岸線的旅程。而竹邊海岸的空中觀光車則為我們提供了一個獨特的視角，讓我們從高空俯瞰這片迷人海域的壯麗景色。 這次兩日一夜的旅程不僅是一次身體上的旅行，更是一次心靈的洗禮。一個遠離塵世喧囂的平靜世界，讓我們的心靈得到了真正的放鬆和愉悅。讓我們一起探索這段旅程的每個驚喜和美好記憶。

逛到腿軟買到爆！ 首爾潮牌時尚達人「漢南洞」必去小店推薦~Jennie、張員瑛、金高銀、少女時代潤娥、高允貞..

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2024-01-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 26-26 Hannam-daero 27ga-gil、비이커 한남플래그십스토어、AMUSE SHOWROOM 어뮤즈 한남。 2024秋冬首爾時裝週2月1日即將開幕，時尚達人們除了東大門DDP與聖水SFactory的21場品牌時裝秀之外，集中在漢南洞的韓國設計師品牌店及人氣小店當然是不能錯過 !! 漢南洞必逛金高銀Mardi Mercredi、泰妍同款Rockfish、BlackPink Jennie帽子等，逛一次就讓您買爆行李箱，逛到腿軟！ *註:文中只包括部分潮牌，漢南洞大路小徑處處亦有更多品牌的驚喜發現！建議花大半天時間專注購買吧！

韓國江陵景點最夯取景地：BTS專輯、《鬼怪》拍攝現場！

想要一次把韓國大海、青山與傳統文化收進來口袋嗎？想要和韓劇主角和一樣身處美景之中？想在偶像的專輯封面拍攝留影？江陵景點能滿足你所有願望！從首爾搭乘高鐵，短短一個半小時就能抵達，地點便捷，既可以跟著這股韓流追尋偶像的足跡，並體驗當地文化。小編為你整理了韓國江陵景點和行程，讓你可以更快了解這個韓國很夯的旅遊勝地，趕快看下去吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。