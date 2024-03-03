韓國最新玩法！清州韓劇、賞櫻、美食、壁畫景點一次看

韓國新玩法！自去年9月開始，低成本航空「可依航空」（Aero K）開航桃園–清州航線，接續易斯達航空（Eastar Jet）也啟動桃園–清州航班，近年熱門韓劇《黑暗榮耀》即在清州取景拍攝，清州也是櫻花美拍勝地，來規劃一場發現清州的韓國旅行吧！

清州是韓國最新目的地，圖為壽岩谷壁畫村壁畫。圖片來源｜凱西看韓國找맛집

目前可依航空飛航桃園–清州每周10班，3/31起夏季班表開始改為每周7班，易斯達航空也飛每周7班，航班便利性讓台灣民眾有機會探索韓國最新目的地。

可依航空桃園–清州航班表 (即日起至3/30)

可依航空桃園–清州航班表 (3/31至10/26)

集結歷史、文化與自然的清州

清州是韓國中部重鎮與樞紐，清州市為千年古都，有「東亞文化之都」稱號，聯合國教科文組織國際記憶遺產中心（ICDH）已選址清州，清州集歷史、文化、自然、商業、美食等各種元素，旅遊素材豐富。清州距離首爾僅2小時車程，能當天往返，從首爾出發也能串遊。

清州熱門商圈–城內路。圖片來源｜凱西看韓國找맛집

《黑暗榮耀》與《浪漫速成班》拍攝地

韓劇《黑暗榮耀》、《浪漫速成班》、《阿爾罕布拉宮的回憶》等均在清州取景拍攝。從可欣賞優美銀杏樹的清州中央公園、新羅時代古剎等的《黑暗榮耀》拍攝地，到清州熱門景點兼《浪漫速成班》拍攝地雲理團路，再到熱門商圈–城內路《阿爾罕布拉宮的回憶》拍攝地，跟著韓劇玩清州吧。

清州擁有悠閒的城市氛圍與大清湖的秀麗風光。圖片來源｜凱西看韓國找맛집

一窺韓國總統別墅的樣貌

清州擁有悠閒的城市氛圍與大清湖的秀麗風光，最著名的則是歷任韓國總統的別墅「青南臺」。其作為休養城市的歷史可追溯至朝鮮時代，據記載，君王們會來到清州的椒井溫泉療養疾病。從這裡望出的大清湖景色美不勝收。可沿著韓國第三大湖「大清湖」，遊覽舊總統別墅、傳統文化財園區、觀景臺、美術館等。

百年歷史古城–上黨山城。圖片來源｜凱西看韓國找맛집

「無心川」綿延不絕6.3公里櫻花大道

清州賞櫻名所，即是貫穿整個市區的「無心川」，長達6.3公里的粉色櫻花大道沿著其綻放，到了落花時刻，又會為大道鋪上美麗花毯，景色怎麼拍怎麼美。

此外，歷史教育場所–清州文義文化文物園區，也是美拍、賞櫻勝地，並可欣賞大清湖景色，還有百年歷史古城–上黨山城，賞櫻別有韻味，同時也是韓劇《太王四神記》、韓綜《首爾鄉巴佬》拍攝地。

以特殊醬汁燒烤的五花肉是著名美食，圖為清州著名烤肉餐廳「肉朝鮮」。圖片來源｜凱西看韓國找맛집

清州明洞–城內路商圈

醬汁燒烤五花肉是著名美食

有清州明洞之稱的城內路，也是清州的市中心，有潮流商家、時尚服飾、化妝品等300多家店家、樂天百貨，且與羅德奧街、龍頭寺址鐵幢竿廣場相連，附近有清州傳統市場—六街綜合市場、西門市場，裡面可嘗到各式小吃，包括白鍾元推薦的豬腳、炸全雞，當地以特殊醬汁燒烤的五花肉是著名美食，可前往西門市場五花肉美食街品嘗。

清州壽岩谷進駐一些特色咖啡廳，形成一條別具個性的咖啡街。圖片來源｜凱西看韓國找맛집

清州壽岩谷壁畫村壁畫。圖片來源｜凱西看韓國找맛집

壽岩谷壁畫村 《麵包王金卓求》拍攝地

喜歡文創景點的朋友，也可以在清州得到滿足，因韓劇《麵包王金卓求》揚名的壽岩谷，進駐一些特色咖啡廳，形成一條別具個性的咖啡街，而壽岩谷壁畫村裡，每一條巷弄都繪製了可愛壁畫，也是熱門打卡點；文化製造廠經過整修舊菸草廠而成，餐廳、購物中心、韓國工藝館、親子咖啡廳進駐。

BY 方雯玲

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