赴韓賞櫻必收藏！10大韓國賞櫻勝地，置身粉紅花海的浪漫

喜愛賞櫻的朋友們，又想趁機出國放鬆一下，就切勿錯失每年韓國櫻花盛開的季節！首爾、釜山以及濟州島的櫻花景色絕不輸給日本，有非一般的魅力。2024年的韓國櫻花季即將來臨，如果你想要一場難忘的「追櫻之旅」，現在就是開始籌備的好時機，別忘了標記下那些絕美的韓國櫻花景點！









韓國櫻花｜首爾櫻花勝地

韓國櫻花首爾景點｜伊甸園櫻花路

▲韓國櫻花首爾景點｜伊甸園櫻花路 （圖／candice_ltl, Instagram)

首爾近郊的京畿道伊甸園櫻花路（경기도에덴벚꽃길）藏在加平郡，可是卻是個相對低調的韓國櫻花秘境喔！大家通常都是在逛完小法國村和南怡島後就趕緊離開，所以這個韓國櫻花勝地其實還蠻鮮為人知的。

特別是每到春天，這裡會舉辦一場超盛大的「加平伊甸園櫻花節」！整條櫻花路長約3公里，滿滿的粉嫩櫻花點綴整條路，微風一吹，還有機會看到夢幻的櫻花飄雪景象哦！慶典上也有古典與大眾歌謠舞台、手工製品自由市場、加平特產及各種趣味小吃等，讓你有不一樣的韓國櫻花體驗！

地址：京畿道加平郡伊甸樱花路139





韓國櫻花首爾景點｜首爾林公園

▲韓國櫻花首爾景點｜首爾林公園 （圖／bony_the_pitt, Instagram)

每次造訪首爾林都一定被櫻花的美景但是要注意的是，但下午的人潮會比較都，如果打算來這邊賞櫻的話，最好選擇在平日早上來，人少一點比較能夠好好拍到無人櫻花美照。另外，首爾林的腹地很大，記得別忘了在入口處領取賞櫻路線圖，跟著上面標示的櫻花散步路線，會節省不少體力。

交通方面的話也十分方便，只要搭乘地鐵，在首爾林站（到서울숲역）3號出口出來，直走約三分鐘左右就會抵達公園。





韓國櫻花首爾景點｜昌德宮

▲韓國櫻花首爾景點｜昌德宮 （圖／bony_the_pitt, Instagram)

昌德宮是朝鮮五大宮殿之一，於1997年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產之一。每逢韓國櫻花季，華麗的宮殿內都會開滿優雅的櫻花海，猶如古裝劇場景。你可以從首爾地鐵3號線的安國站6號出口出來，向昌德宮後苑方向步行約2分鐘即可抵達。

不少旅客也選擇穿著租來的韓服漫步在昌德宮欣賞櫻花，周圍充滿復古的文化氛圍，尤其是在歷史古蹟建築間穿梭，搭配櫻花盛開，是來韓國櫻花之旅的難忘體驗。 只要穿著韓服進來，昌德宮門票還是免費的喔！

地址：首爾市鍾路區臥龍洞栗谷路99號

門票：昌德宮：3000 ／祕苑：8000





韓國櫻花首爾景點｜鏡浦臺

▲韓國櫻花首爾景點｜鏡浦臺 （圖／stardustmedia_, Instagram)

鏡浦臺就坐落在風景如畫的鏡浦湖旁邊。除了有一片櫻花樹，還能欣賞到環繞鏡浦湖長達4.3公里的美麗無盡頭的櫻花道。除了櫻花，那裡還有其他代表春天的迎春花、水仙花，把鏡浦臺點綴成一個美不勝收的花之世界！

如果你是遊客，可以馬上租借單車環湖，發現鏡浦湖最美的角度，把櫻花湖光春色盡收眼底！每年4月初至4月中旬，鏡浦臺附近都會熱鬧起來，因為這段期間正是鏡浦臺櫻花節的舉辦時間。這個盛大的慶典同時也是江陵市的代表性活動之一









韓國櫻花｜釜山櫻花勝地

韓國櫻花釜山景點｜鎮海櫻花大道

▲韓國櫻花釜山景點｜鎮海櫻花大道 （圖／yenmi523, Instagram)

在櫻花盛開的季節，鎮海櫻花大道會有近36萬株櫻花樹一齊盛開。你可以沿著慶和站附近鐵道漫步，感受櫻花緩緩飄落灑在列車上的情境，十分浪漫。當然也巨不可錯過「鎮海軍港節」的精彩活動，當地的海軍學校也會對外開放參觀。

▲韓國櫻花釜山景點｜鎮海櫻花大道 （圖／wwwennn55, Instagram)

你還可以到訪擁有長約1.5公里的櫻花夾道的余左川，「余佐川」也被稱為「羅曼史之橋」，這名稱來自於韓劇《羅曼史》中，兩位主角在參觀完鎮海軍港祭後在余佐川橋上相遇，因而獲得這個美好的稱號。





韓國櫻花釜山景點｜三樂江邊公園

▲韓國櫻花釜山景點｜三樂江邊公園 （圖／（左）@sylvia__diary, （右）@0825_sunny，Instagram)

在三樂生態公園狹長的步道旁，每年春天都會迎來盛大的櫻花綻放，兩側擁有共1,200株櫻花樹的櫻花林形成了壯觀的「櫻花隧道」。這片美麗的景觀曾經被列入「韓國最美的100條道路」，成為知名韓國的櫻花聖地

在釜山從沙上站到三樂江邊櫻花道大約步行10-15分鐘機就會到達公園，對於遊客十分方便。除了遊客外，這裏也有很多當地的居民晨運、散步，也很多騎單車民眾經過，在韓國櫻花樹下的國民日常也美得叫人拿起相機拍下來！





韓國櫻花釜山景點｜南川洞櫻花路

▲韓國櫻花釜山景點｜南川洞櫻花路 （圖／（左）@hanna971017, （右）@pinglamm，Instagram)

南川洞位於釜山，是一個海埔填海而成的新興住宅區，社區氛圍宛如台灣台北的民生社區，散發著幽靜的氛圍。每年三月底至四月初，櫻花盛開組成了一道「櫻花隧道」，使南川洞櫻花路成為釜山知名的韓國櫻花勝地，深受當地居民和春季遊客喜愛。雖然這裏不是超級景點，但深入社區體驗在地氛圍，也是難得的體驗。

只要搭乘釜山地鐵2號線至「南川站」1號出口，或者至「金蓮山」1、3、5號出口，步行約10分鐘即可到達。賞櫻行程結束後，您還可以漫步探索附近的「釜山廣安里海水浴場」，體驗一場多元的釜山賞櫻之旅。









韓國櫻花｜其他櫻花勝地

韓國櫻花全州景點｜馬耳山

▲韓國櫻花全州景點｜馬耳山 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

位於全羅北道的鎮安郡在每年4月中旬都會舉辦「馬耳山櫻花節」，從入口處到塔寺會經過一條長達1.9公里的櫻花隧道，猶如置身在粉紅花海之中！而且馬耳山也是韓劇《被稱為神的男人》、《屋塔房王世子》、《49天》拍攝場景，喜歡這幾部韓劇的朋友，一定要看看這些地方櫻花落下時的畫面有多夢幻啊！

全州不僅有韓國櫻花的勝地，還藏著一大片保留完整的韓屋村，讓你在賞櫻的同時深入感受傳統韓屋的風情！









韓國櫻花慶州景點｜佛國寺

▲韓國櫻花慶州景點｜佛國寺 （圖／2.eunju, Instagram)

在正式進入「佛國寺」前，你已經可以看到一大片櫻花林，開滿整片公園，綻放的雪白櫻花彷彿是一場夢幻的仙境，不少當地人都會帶同小朋友一齊來佛國寺前的這片櫻花林野餐！

慶州內的佛教寺院，寺內的多寶塔、釋迦塔、藍雲橋和兩座金銅大佛等七個文物被列為韓國國寶，來韓國看櫻花之餘，當然也要補習一下韓國的文化與歷史，來韓國櫻花深度遊！





韓國櫻花大邱勝地｜大邱 E-World

▲韓國櫻花大邱勝地｜大邱 E-World （圖／1996_11_21, Instagram)

在韓國櫻花季走進大邱E-world，走到停車場已經有滿滿盛開的櫻花。如果只想賞櫻花拍櫻花，不想入園玩耍，在這裡就可以拍得很高興！

E WORLD在韓國櫻花季（3-4月）會舉辦會舉辦櫻花節活動，如「星光夜櫻節」等，加上可以拍到櫻花搭上83塔，立刻看能拍到美照。活動期間，園區內也會妝點紅色雙層巴士、旋轉木馬、觀景臺等地讓遊客盡情拍照。連韓劇《舉重妖精金福珠》都曾來這裡取景過，真是非常值得去的行過韓國櫻花景點！









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