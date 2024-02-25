夯玩釜山海雲臺！　搭乘海岸列車、欣賞紅白燈塔 海天光影美拍輕鬆遊

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聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：張逸帆，採訪協力：韓國觀光公社】

說起釜山熱門旅遊景點，海雲臺Blueline Park超有特色，這裡將舊東海南部線的鐵道改建，起始點是尾浦站，沿途經過青沙浦（踏石觀景臺）、松亭路等站點，除了三個大站外，還有迎月隧道、踏石觀景臺跟九德浦三個小站，全長4.8公里，車程30分鐘，從2020年開始啟用之後，便成為釜山海雲臺最重要的觀景設施之一，有海岸列車跟天空膠囊列車行駛其間，我乘坐的是海岸列車有兩排木座椅，座位都是面海的觀景窗，可以盡情欣賞沿途東釜山的美麗海景，在車頭處還能看見列車長開車認真身影，在青沙浦站下車後，可在馬路口拍攝以大海為背景的海岸列車，建議傍晚時分來拍，將粉色彩霞一同入鏡，畫面會更夢幻。

接著沿人行步道走到純白造型觀景台，就能欣賞青沙浦的著名地標：紅白燈塔。眼看距離晚餐還有一點時間，順路走到位於韓國第二高的建築LCT Land Mark Tower(411.6m)當中的釜山X the SKY，電梯升降過程會有熱氣球、海洋世界不同主題動畫呈現，沿著全景觀賞空間可以俯瞰整個海雲臺、廣安大橋、釜山港大橋、迎月嶺等著名景點，其中還設計了一小段透明的天空廊道拍起來很刺激。離開時也別忘了欣賞玻璃牆面上的夜間限定主題光影秀，晚上我入住的Grand Josun Busan就位在海雲臺海水浴場旁，房間就能看見沙灘海景，步行到沙灘只要2分鐘，晚上還有體力的話，可以沿著海岸邊散步，還能拍攝美麗夢幻的光雕裝置藝術，這一帶四周都是餐廳，營業時間到很晚，想吃宵夜有非常多選擇。次日清晨可以在落地窗前迎接絕美日出，金色的朝陽從海平面升起，波光粼粼的海面美得像幅畫。

　

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