逛到腿軟買到爆！ 首爾潮牌時尚達人「漢南洞」必去小店推薦~Jennie、張員瑛、金高銀、少女時代潤娥、高允貞..

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2024-01-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 26-26 Hannam-daero 27ga-gil、비이커 한남플래그십스토어、AMUSE SHOWROOM 어뮤즈 한남。

2024秋冬首爾時裝週2月1日即將開幕，時尚達人們除了東大門DDP與聖水SFactory的21場品牌時裝秀之外，集中在漢南洞的韓國設計師品牌店及人氣小店當然是不能錯過 !!

漢南洞必逛金高銀Mardi Mercredi、泰妍同款Rockfish、BlackPink Jennie帽子等，逛一次就讓您買爆行李箱，逛到腿軟！

*註:文中只包括部分潮牌，漢南洞大路小徑處處亦有更多品牌的驚喜發現！建議花大半天時間專注購買吧！

26-26 Hannam-daero 27ga-gil | 1 小時

在6號線漢江鎮站(한강진)下車後，第一站就是去AWESOME NEEDS HOUSE。

走進韓國的AWESOME NEEDS帽子店，感覺就像進入了一個小型的時尚展覽。這個品牌在韓國可是大熱門，就連KPOP的明星們，像是Blackpink的Lisa、Twice的娜璉、Jessica、Krystal、Red velvet的瑟琪跟Joy等韓星都是它的粉絲。

店裡的每一頂帽子都充滿了設計感，讓人一看就愛上。雖然店面不大，但款式多到讓人眼花繚亂。人多的時候，試帽子可能得排隊等一會，但這等待絕對是值得的。當我試戴上它們的帽子，瞬間覺得自己時尚感up!

AWESOME NEEDS的店面很有特色，外觀保留了原有建築風格，內部卻現代感十足。二樓的展售區簡潔大方，放大了帽子本身的魅力。

外觀建築低調而純粹，原有的樑柱和磚造牆面露出，只在表面塗上白色，地板則是水泥質感，營造出一種質樸的美感。打卡美拍也十分出色唷！

無論是逛街還是參加特別場合，它們的帽子都能讓你成為眾人關注的焦點。這裡，不僅僅是買帽子，更像是一場小型的時尚之旅。

⏰ 週三~週日 13:00 ~ 20:00

🚫每週一及週二

비이커 한남플래그십스토어 | 30 分鐘

BEAKER是一家三星集團旗下的時尚選品店。從2001年開始，BEAKER就以其獨特的品味和風格，在韓國時尚界佔有一席之地。

這家店不僅銷售服裝和配飾，還有許多生活居家產品。它匯集了來自全球的設計品牌，其中也包括許多韓國本土設計師的作品，包括New Balance、Youth、Brownyard、Shirter、Birthdaysuit、Amomento, TheOpen Product、Le917等。店內的每一件商品都經過精心挑選，保證了品質和風格的多樣性。

BEAKER不僅是一家購物場所，更像是一個展示當代時尚生活方式的平台。不論是尋找最新潮流單品，也能發現一些新奇有趣的生活用品。

總之，如果你對時尚有所追求，或者喜歡探索新奇的設計，BEAKER絕對值得一遊。這裡不僅有各種時尚單品。

⏰每日 11:00 ~ 20:00

AMUSE SHOWROOM 어뮤즈 한남 | 1 小時

對韓國彩妝有關心的話，一定有聽過以其全素彩妝和對環境及動物保護的重視而聞名的Amuse。品牌堅持不使用動物成分，也不進行動物測試，並獲得了EVE VEGAN的認證，十分適合全素主義消費者。

品牌自2019年創立後由 Jessica 與孔曉振接續代言，前年由 Red Velvet 瑟琪代言後聲量再度大增，現在更是由新世代偶像IVE 張員瑛接棒，其明亮又活潑的形象與品牌十分契合。

最近品牌為張員瑛特別推出了「Amuse小雛菊限定特別彩妝」！這系列的靈感源於小雛菊，不僅捕捉到了它的純真無邪之美，更融合了代言人張員瑛自信滿滿的生活態度和正能量。全系列包含了果凍光澤純素氣墊、果凍唇釉、保濕潤唇膏、唇線筆及9色眼影盤。圖樣甜美可愛，少女感滿分。

而且店鋪氛圍自由，店員們並不會前來強行推銷，但在客人需要幫助時，總是樂於協助。

⏰每日 11:00 ~ 20:00

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD | 1 小時

來自法國卻在韓國紅出一片天，更在韓國建立現時唯一一家實體店的MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD是甚麼來頭？

設計師Marithé Bacheellerie和François Girbaud於1972年創立的品牌強調法國人獨特的設計風格和高品質的材料，每一件都透露出法式的優雅與時尚。這裡的服裝質料和版型都令人印象深刻，特別是帽子和包包，更是值得一試。

除了MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD自身卓越的設計吸引韓國年輕人外，BLACKPINK的Jennie、少女時代的潤娥、RED VELVET的Joy等KPOP界的時尚指標也都曾穿戴過該品牌，進一步提升了其知名度。今年，品牌更邀請了新生代演員高允貞和歌手Crush擔任代言人，這使得MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD在韓國市場再度爆紅，帶貨力十足！

在MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD全球唯一的實體店中，可以試穿試戴，感受法式時尚精髓。下次來韓國，千萬不要錯過這家店！

⏰ 每日 11:30 ~ 21:00

🚫 不定

논픽션 | 1 小時

香氛品牌Nonfiction的包裝，第一眼可能會覺得與另一大熱品牌Tamburins比較，可是Nonfiction包裝更是樸質簡約，不會有像 Tamburins 那樣非常浮誇或特別創新的設計。

品牌由G.O.D成員尹啟相的妻子車惠英創立，雖然背後有明星身份加持，但風格相當低調。包裝設計既實用又兼具美感，香型偏中性，男女皆適用，並因其獨特的木質調氣味和持香性而受到稱讚。

Nonfiction的產品木質調香氛成為品牌的主軸，並強調香氛產品不含化學物質和防腐劑，注重原料的純淨與天然。

產品類型包括香水、護手霜、身體沐浴系列、香氛蠟燭等，價格親民，容易入手。其中，最受歡迎的香氛之一是「Forget me not」，而「Gentle Night」則是品牌最熱賣的香味。

⏰ 每日 11:00 ~ 20:30

🚫 2/10 農曆年初一

Mardi Mercredi 1 | 1 小時

Mardi Mercredi，這個韓國時尚界的新星，因其獨具一格的「小雛菊」圖案而在時尚圈內迅速走紅。不少人可能以為以品牌的火熱程度已經是多年老品子。事實上它是於2018年由朴和睦和妻子李秀賢共同創立，以法式慵懶風格聞名於世，雖然看似法國品牌，實際上卻是韓國本土的設計精品。

品牌名稱「Mardi Mercredi」意即法語中的「星期二、星期三」，象徵將平凡的週間穿著變得不凡。它的經典標誌「小雛菊」圖騰，不論是在T恤或是針織外套上，都成為超級熱銷的單品。在眾多韓國明星如金高銀、BLACKPINK的Jennie、宋智孝等人穿戴後，Mardi Mercredi的知名度更是水漲船高。

Mardi Mercredi的設計簡單卻又充滿可愛，其舒適的羊毛材質和溫柔的色系，是秋冬季節層次感穿搭的首選。目前這個品牌在海外尚無直營店。

在漢南洞Mardi Mercredi店鋪更分為三處，分別是最新系列、鞋子飾品針織服、還有長青「小雛菊」T恤帽T店。三家店舖就在同一個小路口的三角位置，不怕找不到唷。

Mardi Mercredi的產品不僅僅限於服飾，近期也推出了許多配件和小物，這些新推出的單品同樣受到熱烈歡迎。金高銀的代言使得品牌知名度大增，並吸引了許多名人的關注。例如，Jennie和IU等歌手都在私服中穿搭過Mardi Mercredi的產品。

對於關注韓國時尚且喜愛這種清新法式風格的人來說，絕對不能錯過Mardi Mercredi的店面，一探其獨特魅力。

⏰ 每日 11:00 ~ 19:00

🚫每週一

MSMR | 1 小時

MSMR其實就是 MS + MR = Ladies and Gentleman 的縮寫，提供色彩繽紛的各式襪子之外，還有帽子、帆布袋、服裝等。

可愛的店面吸引了不少MZ世代潮人購買，連NCT DREAM、Red Velvet Irene、金在奐等韓星也是品牌粉絲。

不過真正讓品牌在海外爆紅，是因為襪子厚實耐穿、設計可愛，加上其客製化的購物體驗。

店鋪在建築中的三樓，從中間通道進去搭電梯即可。

顧客一進門，熱情的店員會先訊問您來自哪個國家，再提供相應語言的介紹並提供平板電腦讓你慢慢挑選心儀的襪子。

店內的襪子種類繁多，從各種風格到顏色，每一雙都展現了獨特的設計美學和一流的品質。價格範圍從10,000韓元到24000韓元不等，雖然價格偏高，但其獨特的設計和高品質使得每一雙襪子都物超所值。

每當你決定好購買的款式後，你可以為每一雙襪子選擇喜愛的禮盒和貼紙來包裝，這樣的細心服務使得每件購物都像是一份精心挑選的禮物。

職員還會問你想要完成盒子包裝，還是取盒子後回去自己包裝。連購物袋的設計也絕不兒戲，是質感很好的厚膠袋子，作為時尚單品包包使用也是OK的！

在等待包裝時，職員會送上迎賓飲料跟水果。這次品嚐到的是晴王麝香葡萄，這麼貼心的品牌服務，怎可以不來看看呢？

⏰ 11:00 ~ 19:30

🚫 每週一 , 2/10 農曆年初一

depound Hannam Showroom | 1 小時

Depound Showroom，不僅是一個購物地點，同時也兼具咖啡廳的雙重身份。走進這家店，你會被其法式慵懶風格所吸引，簡約而知性的設計風格讓人驚艷。Depound不僅提供時尚服飾，還銷售杯盤、化妝包等生活小物。

自2016年成立以來，Depound一直秉持著「把感性融入日常生活」的設計理念。這個品牌以極簡主義風格為核心，融合簡單的文字標語和柔和的色調，為日常生活帶來溫柔的觸感。

呂牌最出名的SNS常客就是它家的帆布包，他們家的帆布袋質地柔軟且充滿質感，每一款帆布袋上都印有富有法式風情的文字，使其成為時尚界的熱門選擇。

除了其著名的帆布包，Depound還提供各式各樣的亞麻材質包款。Red Velvet 瑟琪、安昭熙以及吳妍書都曾被見到背著Depound的包包。

Depound的服裝同樣充滿法式風情，襯衫更是成為眾多明星的選擇。李聖經在出演《流星》時就曾穿著Depound的襯衫，讓整體散發出優雅的法式慵懶風。

⏰ 每日 12:00 ~ 20:00

emis Hannam | 1 小時

在韓國時尚圈中迅速崛起的EMIS品牌，以其簡潔又時髦的設計風格，在年輕族群中引發了一股熱潮。特別是EMIS的帽子，因為能夠讓臉部看起來更小，受到了眾多韓國偶像和演員的青睞。

EMIS品牌自2017年創立以來，其核心理念「Every Moment Is Special」已深入人心。EMIS專注於設計精緻的日常休閒服飾，融合了Y2K風格和復古元素，以簡潔的風格和易於搭配的色系贏得了廣泛的喜愛。當中，復古棒球帽和經典手提包在首爾街頭迅速流行。

在首爾街頭處處不時發現人們穿著EMIS的寬大衛衣、背著印花肩背包或頭戴大學風棒球帽。女神韓韶禧、宋慧喬、金泰梨、孔曉振、BLACKPINK的Jisoo、金高銀等韓星也經常以EMIS單品進行搭配。

不過漢南洞的EMIS店面相對較小，且經常出現缺貨的情況，想要購買特定單品的顧客可能要碰碰運氣了。

⏰ 週五 ~ 週日 12:00 ~ 20:00

週一 ~ 週四 12:0 ~ 19:30

Rockfish Weatherwear (漢南店) | 1 小時

Rockfish是2004年在英國西南英格蘭的實利羣島康沃爾誕生的品牌，在英國感性與經典感中加入英國特有的氣候功能性，以防水功能和傳統美學而聞名。

尤其是它的橡膠長筒威靈頓靴，不僅風格獨特，還具有出色的實用性，使得品牌在英國深受歡迎。

而在韓國，Rockfish Weatherwear作為Rockfish的在韓支線品牌，成功地將英式風格與韓國流行元素相結合，推出了各式各樣的造型鞋款。從冬天必備的毛毛鞋、橡膠大頭雨鞋到春夏的芭蕾舞平底娃娃鞋，還有各種夢幻色系的圍巾和手套，這些產品不僅在英國，也在韓國市場大受歡迎，大家可以找到少女時代泰妍、宇宙少女 BONA 苞娜、TWICE 娜璉同款產品唷！

品牌的瑪莉珍鞋、貝雷帽、娃娃鞋、手套和圍巾都是熱門商品，不僅適合自用，其精緻的包裝也使它們成為送禮的絕佳選擇。

只是~~~~ 這次到訪發現品牌人氣太高了，需要門外等待大約30~40分鐘才能進店。因為當日時間不足，只好留待下次了！

⏰ 週五 ~ 週日 12:00 ~ 20:00

週一 ~ 週四 12:0 ~ 19:30

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：韓國首爾 | 韓潮牌時尚達人漢南洞必去小店推薦~Jennie、張員瑛、金高銀、少女時代潤娥、RED VELVET Joy、高允貞

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」