韓國江陵景點最夯取景地：BTS專輯、《鬼怪》拍攝現場！

想要一次把韓國大海、青山與傳統文化收進來口袋嗎？想要和韓劇主角和一樣身處美景之中？想在偶像的專輯封面拍攝留影？江陵景點能滿足你所有願望！從首爾搭乘高鐵，短短一個半小時就能抵達，地點便捷，既可以跟著這股韓流追尋偶像的足跡，並體驗當地文化。小編為你整理了韓國江陵景點和行程，讓你可以更快了解這個韓國很夯的旅遊勝地，趕快看下去吧！









江原道江陵景點推薦

江陵景點#1

注文津海邊(BTS公車站、《鬼怪》拍攝地)

注文津海邊的公車站，Army一看就知道是防彈少年團的MV取景地，怎麼能夠錯過呢。這裏還有一個著名場景，就是韓劇《鬼怪》中主角恩卓召喚孔劉飾演鬼怪的那片海岸，像小編這種韓劇瘋狂，絕對會圍上恩卓的紅領巾試試能否召喚到孔劉！附近還有多個港口讓你興奮打卡後填飽肚子，以實惠的價格品嚐到新鮮漁獲，例如河豚與玉筋魚等。





江陵景點#2

正東津鐵路自行車

▲韓國江原道江陵景點——正東津鐵路自行車。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

想要慢慢感受江陵市的風景，你可以選擇以鐵路自行車的方式從正東津站一帶出發，一邊踏這單車，一邊可以望著大海向前奔馳，感受海風帶來的暢快感。自行車分為二人座與四人座，適合一家大小或情侶出行搭乘。騎乘途中設有照相站，工作人員會幫乘客自動拍照，你可在列車咖啡廳購買紀念照，留下美好的回憶。





江陵景點#3

Haslla藝術世界

▲韓國江原道江陵景點—Haslla藝術世界。 （圖／@won_line_film, Instagram)

位在江原道的Haslla藝術世界倚山傍海而建，有室內與室外展區。室內主要展區為「現代藝術博物館」、「皮諾丘博物館」，以及定期有不同展覽的「第三展區」，戶外則是有絕美海景的大型雕塑公園。讓觀光客在欣賞藝術品的同時，也能觀賞療癒海景。這裏也有自然生態體驗館讓，十分適合親子的出遊玩樂。

▲韓國江原道江陵景點—Haslla藝術世界。 （圖／@won_line_film, Instagram)

地址：강원 강릉시 강동면 율곡로 1441 강동면 율곡로 1441

時間：09:00至18:00

票價：自由入場券成人₩12,000；孩童₩11,000





江陵景點#4

江陵中央市場

▲韓國江原道江陵景點—江陵中央市場 （圖／@regulushwa , Instagram)

江陵中央市場是有40年傳統歷史的傳統市場。市場內有很多小吃店，店家也親切友善，完全不用擔心找不到想吃的東西，如果要嚐嚐當地的特色小吃，一定不可以錯過這個地方的。炸雞丁、魷魚血腸以及各式傳統年糕、炸海鮮是不少人的必食推介，你又怎能錯過呢！





江陵景點#5

溟州洞街

▲韓國江原道江陵景點——溟州洞街。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

溟州洞乃江陵以往的繁華地帶，此處保存了1900年代的古老建築和傳統街道。遊客可以沿著小巷漫步，並在此租借復古服飾，深刻體驗這片地區的歷史風貌。

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江陵景點#6

大關嶺羊群牧場（《從火星來的男子》取景地）

▲韓國江原道江陵景點——大關嶺羊群牧場。 （圖／@maicychang, Instagram)

大關嶺羊群牧場是韓國唯一的羊牧場！你可以在這裡感受到如夢似幻的黃昏，還有那些低頭吃草的羊群，彷彿置身美不勝收的風景畫。而且牧場周邊還有一條全長1.2公里的圓環散步道，大約40分鐘就能走完，輕鬆感受遼闊的牧場！在草原中央有一個小木棚，是拍攝電影《從火星來的男子》時搭建的，現已經成為了整片草原的地標。冬天的話，小木棚周圍的傾斜面更是最天然的雪橇場，無論你是大人還是小孩都可以玩得盡興！





江陵景點#7

龍平滑雪場（《鬼怪》取景地）

▲韓國江原道江陵景點—龍平滑雪場。 （圖／@md.lee_, Instagram)

韓劇迷又要注意嘍！龍平滑雪場是《藍色生死戀2》、《鬼怪》的取景地。女主角恩卓就是在這裏打工並且和鬼怪重逢的。此外，龍平渡假村也是2018年冬季奧運的指定場地，至今仍然保留著當時奧運競賽使用的滑雪道，更是入選世界20大最佳滑雪度假村的世界級滑雪度假勝地。

地址：江原道平昌郡大關嶺面龍山裡130

營業時間：星期一至五：09:00-18:00；星期六：09:00-15:00；星期日：全日關閉





江陵景點#8

江門海邊（《她很漂亮》取景地）

▲韓國江原道江陵景點—江門海邊。 （圖／@jean8298, Instagram)

韓劇迷對於鑽石戒指椅一定不陌生，這就是韓劇《她很漂亮》的取景地。海邊附近有許多大型藝術裝置，非常適合拍照留念！此外由於江門海邊再按木海邊和鏡浦海邊中間，周邊有小碼頭江門港，在附近的生魚片店就能吃到新鮮美味海鮮。這邊也有各式各樣的咖啡廳，你可以一邊在咖啡廳觀看海景，一邊享受悠閒的咖啡時光！





江陵景點#9

ARTE MUSEUM

▲韓國江原道江陵景點—ARTE MUSEUM。 （圖／@ellieeeee_0601, Instagram)

2021年底開幕的「江陵ARTE MUSEUM」，是一座以沉浸式光影藝術為主打的美術館。美術館以溪谷VALLEY為主題，展出12個多彩多姿的數位媒體藝術作品。而以永遠的自然(ETERNAL NATURE)為主題製作而成的各個作品，為你帶來強烈的視覺體驗，搭配感性的音樂與香氛，讓你有完美的沉浸式體驗。

地址：江原道江陵市蘭雪軒路131

聯絡電話+82-1899-5008

開放時間：10:00 ~ 20:00(最後入場 19:00)









江陵市旅遊推薦

如果你是韓流粉絲，想一網打盡所有打卡景點，又不知道怎麼規劃行程，以下的套裝一定能幫到你！

行程一：韓流朝聖打卡景點

▲韓國江原道江陵行程推薦—韓流朝聖打卡景點。

（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

來到江陵市要追星的你就千萬不要錯過這個行程！ Army和韓劇迷保證能拍照拍到飽！行程還會包括江陵市的地標，包括江陵中央市場和Haslla藝術世界等，讓你看到不一樣的江陵市，感受當地文化。

｜行程重點｜

《鬼怪》、 BTS拍攝場地

Haslla藝術世界

江陵中央市場 溟州洞街

正東津鐵路自行車

搜尋【趣吧】首爾出發|江陵x打卡文藝景點二日遊(含餐/住宿)

行程二：取景地 & 滑雪一次滿足

▲韓國江原道江陵行程推薦—韓流取景地及滑雪一次滿足

（圖／@kevinchung5813, Instagram)

除了尋找偶像和歐巴的足跡，還想去滑雪過過癮，你也可以選擇三天行程套裝，你還可以體驗入住江陵的露營車，在寬廣的草坪上享受寧靜舒服的江陵，行程還包括桑拿和燒烤，讓你有最地道的體驗。

｜行程重點｜

龍平滑雪村

《鬼怪》、《她很漂亮》、BTS拍攝場地

江陵中央市場

宿營燒烤、桑拿、露營車

搜尋【趣吧】龍平滑雪度假村＆玩轉江陵三日滑雪團

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