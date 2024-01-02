首爾近郊遊！始興OUTLET聖誕夢幻樂園 打卡韓劇《男朋友》拍攝地

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-11-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 Gaetgol Ecological Park、한옥카페카르폰、Tando Port。

在網上搜索"首爾近郊"，要不是楊平加平等的東京畿、要不就是坡州方向的西北京畿。

秋風起白芒飛，斜陽西彩雲隨，晚秋就想帶大家走一條不同尋常的路線，探索首爾西南部京畿道的始興和安山——這些地方不僅深受韓國本地人的喜愛，還藏着許多令人驚喜的寶藏。

始興安山除了華麗的始興OUTLET，還有由朴寶劍宋慧喬主演的韓劇《男朋友》拍攝地河溝生態公園、KARPON韓屋咖啡店、西陽斜照美景美拍炭島港。

跟隨著我腳步，一起探索首爾近郊的這些隱藏寶石，體驗一個不同於傳統旅遊路線的精彩之旅。

Gaetgol Ecological Park | 1 小時

正適合晚秋去的始興園河溝生態公園(시흥갯골생태공원)在入口不遠處便是一大片浸染秋天氣息的火紅波波草前來迎接。

始興生態公園是國內唯一的內灣灘塗，可以體驗到舊鹽田的風情，並觀察始興地區的生物和自然，是始興的多樣化娛樂活動。

這更是由朴寶劍宋慧喬主演的韓劇《男朋友》拍攝地之一。在第8集兩人散步談心的公園正在此。

公園內有各種體驗項目，如多人自行車、電動車等，但我當然是決定走一走。

沿着步道散步，可以感受到平靜，步道也非常適合散步。隨着季節的變化，公園提供各種自然風光，爲城市公園的遊客帶來愉快的體驗。

這裏斜木觀景塔似乎一直是鹽灘生態公園的最熱門地點。難得來訪當然是要登頂，一看究竟。

那天觀景臺上人多，加上秋風起，在塔頂能感受著強烈的搖晃。自是嚇得我待不到十分鐘便急忙繞回地面。

塔頂所見的一整片芒草田，隨風飛舞，形成源源不絕的波浪，很適合放空鳴冥想。

⏰ 24H

한옥카페카르폰 | 1 小時

位於始興向西安山市的大阜島有一座獲得不少韓國人推薦說值得一遊的SNS感性韓屋咖啡館Cafe Karpon(한옥카페카르폰)。

雖然位置偏僻，但正因為這樣的地理位置，才足夠空曠去建築門外的傳統麻繩木頭秋千、傳統搖搖板。

內部裝飾精緻，二層的韓式地坐空間旁是一整排窗戶，窗外盡是優美風景。一坐下來也不知時日過。

飲食方面，店內的招牌牛角包華夫餅必點！一共有棕起司(브라운치즈)、穀麥可可(그래놀라 초코) 及濟州抹茶(제주 말차)三款口味。冬天還有季節限定的草莓口味(딸기)。

我們一行四人便點了草莓、可可和抹茶三款口味，分享分享。

看看照片便知道，香甜的香草冰淇淋/抹茶冰淇淋之上再淋滿醬料、灑滿配料和水果，這樣的組合沒有可能不好吃吧!!

而飲品我則選擇了黑可可拿鐵(다크 초콜릿 라뗴)。濃郁奶油，可可味道濃烈，甜滋滋的拿鐵上配著沾滿了可可粉的麻糬，適喜愛巧克力的人。

⏰ 10:00 - 19:00

🚫 每週日、週三

💰 牛角包華夫餅(크로플)

1塊 8.0 (≈TWD72 / HKD18)

2塊 12.0 (≈TWD72 / HKD18)

可選口味:

棕起司(브라운치즈)

穀麥可可(그래놀라 초코)

濟州抹茶(제주 말차)

草莓(딸기)

黑可可拿鐵(다크 초콜릿 라뗴) 6.8 (≈TWD72 / HKD18)

Tando Port | 1 小時

炭島港(탄도항)位于大阜島附近的港口，再早幾年仍是不太为人所知，但最近已成为露营爱好者的流行地点。随着MBC著名综艺节目《我独自生活》对炭島港的介绍，这里秋日的日落美景也广为人知。

尤其在11月过去后，坦道港周围的芦苇荡风景和绕着绸虫岛落下的日落景色非常美丽，是一个隐藏的日落胜地。自从该地点通过电视节目公开后，越来越多的游客前来享受秋日之旅。

访问炭島港时，建议事先查看潮汐表，以便在最佳时间到达。在炭島港入口处，有通往瞭望台的路，是观赏日落的绝佳地点。潮退时，穿過海面进入瞭望台，欣赏美丽的日落景色。

可惜是到訪當日趕到時，已開始潮漲，橫貫海面的小路早已不見蹤影。唯有擇日再訪。

⏰24H

Yeongheung Fisheries fishery jikpanjang | 1 小時

從炭島港開往小島，便可到訪一個叫靈興島的地方。小島上有一處連韓國人也未必知道的水产市场。現在已更名為“靈興合作社水产直销厅”(영흥수협수산물직판장)，正是首爾鷺梁津一般即選即煮即食的海鮮市場。

依同行一位很愛海鲜的朋友說，水产市场价格有時會偏高，质量卻是上乘。

只是因為起比魚生，我更鐘愛烤貝，所以選了烤貝作為晚餐。

⏰ 不定

🚫 不定

💰 不定

시흥 프리미엄 아울렛(신세계사이먼 시흥 프리미엄 아울렛) 회전목마 | 1 小時

坦白說，現時在韓國曾到訪的OUTLET中，還沒有一處是讓我由心驚訝「品牌真全」而且真正地提供"OUTLET"級優惠。

不過以聖誕裝飾而論，始興高級OUTLET(시흥 프리미엄 아울렛)真的算是百里挑一。

新世界百貨旗下的始興高級OUTLET是一個充滿歐洲聖誕氣息的購物天堂。這裏不僅擁有不少品牌商店，而且還有寬敞的停車場，並且停車是免費的。

在這個OUTLET，最吸引人的莫過於中央的花園廣場，這裏被打造成一個美麗的“聖誕夢幻樂園”。從11月3日持續到12月25日，各種大小不一的聖誕樹和裝飾燈，營造出濃郁的節日氛圍。

此外，從OUTLET3樓俯瞰，可以欣賞到整個花園廣場的迷人夜景，光影交錯下的公園與閃爍的聖誕燈飾，讓人彷彿置身於夢幻的歐洲小鎮。這裏不僅是購物的好去處，更是享受聖誕節氣氛的理想選擇。

⏰ 11月~4月) 週一~週四 10:30~20:30 ; 週末 10:30~21:00

5月~10月 每日10:30~21:00

🚫 不定

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：韓國首爾近郊 | 始興OUTLET聖誕夢幻樂園-韓劇《男朋友》拍攝地-首爾近郊秋遊

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」