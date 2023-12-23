韓國聖誕氣氛半日遊！首爾超人氣The Hyundai 聖誕村+首爾三大牛角麵包之一Teddy Beurre House

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-11-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 2 個景點，其中包含 THE HYUNDAI 首爾、THE HYUNDAI 首爾。

在首爾的心臟地帶，有一處每到聖誕季節便變得璀璨奪目、充滿節日氣氛的地方——The Hyundai Seoul聖誕村。這裏不僅是購物的天堂，更是體驗節日歡樂與浪漫的最佳去處。而在這座充滿魅力的城市中，還隱藏着一個小巧精緻的美味祕密——Teddy Beurre House，它被譽爲首爾三大牛角麪包之一，以其獨特的風味和口感吸引着無數食客的目光。

THE HYUNDAI 首爾 | 3 小時

要論首爾内的聖誕燈飾用心程度，現代百貨旗下的分店自然是頭籌。

今年The Hyundai Seoul位於6樓空中花園的聖誕燈飾設計就是一個小型聖誕村。圍繞著你。市集除了可愛的小熊之外，更有聖誕燈具、裝飾品、法國入口的果醬巧克力、酒、蠟燭等各式各樣的產品。

還有一家麵包店，可以找到與聖誕節有關的德式聖誕蛋糕、樹形蛋糕，當然也有代表聖誕節的薑餅了~另外，記得要去"DUTY FREE"的屋子，那裡有現代DUTY FREE代言人NEW JEANS的簽名照、廣告，還可以免費拍攝街頭黑白印刷紀念照。

聖誕村入場是預約制的，在NAVER上的預約名額早早被搶空。那現在能入場的方式就只有現場掃QR碼等候。

我到訪當日為週六，一早十點半準時在百貨門口等著開門，衝進去掃碼。這時候要有點耐性，因為一下子太多人接觸，可能會一直出現錯誤。只要按「返回」繼續嘗試即可！當日太約試了將近十分鐘才順利取得300多號。

如果是旅客，就先需要有連結了韓國手機號碼的KAKAO來接收等候通知，早上約10點40分取得的300多號，在早上將近11點50已可以入場。不過到下午2點多卻因為等待人數過多突然截止掃碼，建議大家早上到達

🗓~23.12.31

⏰週一~週四 10:30~22:00

週五~週日 10:30~22:30

THE HYUNDAI 首爾 | 1 小時

逛完了聖誕村，必要到B1美食廣場。

被韓國網民稱為首爾最好吃三大牛角麵包🥐之一的Teddy Beurre House來到The Hyundai Seoul了，本店在龍山區，正常在龍山需要排長隊。網上分享現代店的也要排隊，只是當日我們選了中午時段，大家看來都在吃午餐所以不用花太多時間就有位置。

整個空間不大，座位也有點窄，不過周圍放了很多可愛的道具，感覺就像是外國森林小房，讓人有種溫暖的感覺。如果有壁爐就更完美了。牛角麵包中的招牌選單是杏仁牛角麵包和牛奶奶油卡斯特拉牛角麵包。不過這次當作是午餐，就和朋友選了咸味的。

瑪格麗塔牛角麵包就是瑪格麗特披薩口味，綠色的羅勒、白色的莫札瑞拉起司、紅色的番茄醬配上牛角麵包，不可能不好吃的組合。黑白芝麻牛角麵包我個人很喜歡，相對來講比較輕淡的味道。玉米雞蛋牛角麵包就是常見的好吃口味。不管是三文治還是沙拉都能找到的絕不出錯配搭材料~

角落有自助水機和烤箱，品嚐之前建議去烤箱熱兩分鐘更香更美味~

⏰ 週一~週四 10:30~20:00 (L.O.19:30)

週五~週日 10:30~20:30(L.O.20:00)

🚫 年中無休

😋黑白芝麻牛角麵包 5.5

瑪格麗塔牛角麵包 5.5

玉米雞蛋牛角麵包 5.8

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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