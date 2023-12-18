韓國京畿道之旅！抱川四季中，劇照般的人生照片之旅

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-10-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 Pocheon Art Valley、갈비1987、산정호수。

首爾近郊東南西北，隱藏著不少新穎有趣的景點，大自然的鬼斧神工下一處處奇特、充滿個性風景叫人印象深刻。可是有

哪一個區域能做到景點處處都是韓綜韓劇的足跡? 那自然是京畿道抱川了。細仔一看，抱川著名觀光景點蘊藏著不少劇集

經典場面。四季迥異的抱川仙境中，能勾起多少心動回憶? 又有多少地方，能拍攝出網美級的人生相片?

Pocheon Art Valley | 2 小時

看高質素的劇集時，總會被劇中獨特且具記憶點的場景引發巨大的好奇心。抱川藝術谷Art Valley(포천 아트밸리)正是令人印象深刻的地點之一。

從入口先乘坐單軌空中列車至山頂緩緩下坡更爲舒適。藝術谷山坡最頂端的天文科學館內天文模型、互動型天文小遊戲與天文投影室的觀賞項目後，可到由抱川花崗岩所制雕塑公園欣賞一下千姿百態的造型雕塑。

再向下坡走，便來到整座藝術谷最富地標性的地點「天柱湖」。作爲一級水質湖的天柱湖，在萬里無雲的日子反映著一片柔和的青瓷綠，與花崗岩山上的樹叢相映成趣。踏入秋天，泛紅起來的整座山頭，展現了與夏日清淨人心的形象截然不同的感性。

改篇自國內小說《步步驚心》、IU與李準基主演韓版《步步驚心-麗 月之戀人》、 李敏鎬與全智賢主演《藍色海洋的傳說》、李升基退伍首作品《和遊記》等亞洲人氣劇集出現的抱川藝術谷Art Valley，爲劇集帶來強烈視覺衝擊的每一幕名場面，正正是取景自天柱湖。

不論是水平拍照還是走上小山坡上鳥瞰，同時美得令人驚歎。白天形狀萬千色彩卻單調的花崗岩絕壁，到週五、六、日的晚上卻會變成七彩繽紛的投射板，另外，絕壁前的舞臺亦不時進行各式各樣的表演，爲訪客帶來生動富趣味的欣賞節目。

⏰ 週一~週四 09:00 ~ 19:00 (入場截止: 18:00)

週五~週六 09:00 ~ 22:00 (入場截止: 20:00)

週日 09:00 ~ 20:00 (入場截止: 19:00)

🚫 每月第一個週二

💰成人 5.0 (≈TWD120 / HKD29)

青少年(高中‧中學生) 3.0 (≈TWD72 / HKD17)

兒童(小學生) 1.5 (≈TWD36 / HKD9)

갈비1987 | 1 小時

貴為抱川名物的二東排骨，在1960年代起源於抱川二東面，原先只有邊境軍隊爲主要顧客，直到1988年首爾奧運會時,攀登國望峯的登山會成員來此品嚐過二東排骨後，其美味在全國廣爲流傳，漸漸形成了二東排骨村。

這家正在二東排骨村內、在韓國美食綜藝《美味的傢伙(又名好吃的傢伙們/Tasty Guys)》中曾介紹的這家排骨1987抱川二東總店(갈비1987 포천이동본점)與其他排骨店相比，與眾不同的是其FUSION風格的拌菜。

選擇了想要的牛排骨後，新鮮麵包、各式蔬菜、醃漬小黃瓜、特製的小辣白菜沙拉、薯條等一大盤先盛上來，還附菇湯，整個就是韓西合壁的吃法。

我首先品嚐的是那小辣白菜，其酸辣味道立刻點燃了我的食欲。接著是滑順的洋松菇湯，意外地完美組合。另外，這裡的泡菜有著韓國人自家製作的味道，微酸而令人回味。

當牛排上桌，炭火香氣四溢。店員細心地幫助烤肉與切肉，確保其完美口感。牛肉的多汁和優質，讓我驚豔不已。店主還獨特地建議我們將牛肉夾在麵包中食用，像吃漢堡一樣，這樣的吃法真是新奇又美味。

整體而言，牛肉味道濃郁，而店員的服務也相當親切。缺點是需要候座。

這是第二次到抱川。第一次來已經想吃1987了，只是職員說可能要等至少45分鐘，所以趕時間就不等了。這一次還是說要等45分鐘.... 所以決定來訪時，要考慮一下整天行程的時間唷。

⏰ 週一~週日 11:00 ~ 21:00 (L.O.1600 及 20:00)

(午休: 16:00 ~ 17:00)

🚫 不定

💰1987調味牛排骨(1987양념갈비) 53.0 /每人 (≈TWD1,276 / HKD310)

산정호수 | 1 小時

食飽了，自然是散步時候! 四季四色的山井湖(산정호수)，湖水如山泉般清澈，隨著依山而建湖上散步木道漫步，在每一不同角度欣賞雄偉連綿的山脈與湖水之間的和諧，或是欣賞沿途充滿個性與設計感的雕像，與環境配合成爲獨一無二的藝術品，同時呼吸新鮮空氣，最是逍遙。

山井湖美景吸引得韓國天團BIG BANG的G-Dragon狠花10億韓元購入度假村別墅送予家人作營運體物之餘，由柳演錫、徐玄振及韓石圭主演的韓劇《浪漫醫生金師傅》，以湖邊石垣醫院作爲主要拍攝地 。

山井湖水春夏百花盛開、綠草如茵，天湖一色，看著亦覺豁然開朗。步入微涼的10月，環繞湖水的山頭被紅楓浸染，感性了晚秋。

除了豔麗的紅葉之外，山井湖周邊的山坡更是擁有全韓國五大芒草羣落地，每年來到10月第二週均舉行大型的‘山井湖鳴聲山芒草慶典(명성산 억새꽃축제)’，滿天紅葉遍地白芒, 風光醉人也是打卡必到之地。

進入寒冬，飛雪連天染白了山頭，壯觀的雪景叫人爲之震撼。若湖水成功結上厚冰，更會舉行‘抱川山井湖雪橇慶典(포천산정호수 썰매축제)’，屆時便可湖面上體驗溜冰、鴨子雪橇等冬日火熱人氣休閒活動。

另外，山井湖水的傳統市場內更出售抱川獨有的二東米酒和其他傳統美食，在美麗湖水風光下，小酌一杯，的確是人生一大快事!

⏰ 24H

비둘기낭 폭포 | 1 小時

散步當作熱身好了，便是上山下谷之時。漢灘江旅遊區內的天空大橋與鴿子囊瀑布(한탄강 하늘다리&비둘기낭폭포) 作為《沒關係，是愛情啊！》、《金祕書爲何那樣》、《阿斯達年代記》到《狼少年》等等在韓國國內外亦掀起熱潮的電影劇集拍攝地而揚名海外。為何選址於此? 無他，動人的愛情故事必須要有旖旎風光來襯托，才能打造出每一幕經典場面。

鴿子囊瀑布在漢灘江旅遊區的深處，從正門進入不久即發現標示著不少經典韓劇的介紹板，《沒關係，是愛情啊》中趙寅成和孔孝真水中接吻的浪漫一幕、2019年正在熱播的《阿斯達年代記》和《李屍朝鮮》，亦以此爲拍攝地! 順著小路而下即能找到瀑布所在。當日光穿透茂盛樹叢撒在綠祖母一般的陂塘上一閃一爍，參次不齊的玄武岩柱狀節理，勾勒出祕境的氣氛，隨手亂拍也是一張張的網紅照片。

重回漢灘江旅遊區大路，經過廣闊的草地，即來到抱川漢灘江天空大橋。漢灘江天空大橋高達50多米，眺望橋下漢灘江兩側的小峽谷蜿蜒流淌，從夏轉秋之時整個山頭染上一片緋紅，要親身到訪才能感受比電視畫面更爲震撼的感動。而這裏正是2018年tvN話題之作《金祕書爲何那樣》中各大唯美打卡拍攝地中其一。日落之下，大橋之上，副會長向金祕書深情告白場面一播出，馬上成爲熱搜。當然要學著他們的姿勢，來一張認證照!

⏰ 09:00 ~ 18:00

Heobeuaillaendeu | 30 分鐘

最後一站香草島樂園(허브아이랜드)一到埗，那一陣清新的香草氣息馬上涌入鼻腔，瞬間精神爲之一振。以地中海風格的‘生活中的香草’爲概念所建造的抱川香草島樂園內由國內最大型的香草植物博物館、香草博物館、香草治癒中心等等建築組成，滿意五感神經同時使身心達到真正的休息。

可是首先必到的區域，當然是浪漫的威尼斯小鎮。威尼斯小鎮提供洋服租賃服務，大人小朋友一同化身成歐洲貴族，再坐上鳳尾船，一邊划船一邊環回欣賞四周歐陸建築，拍下有趣的回憶。威尼斯小鎮的中央舞臺不時上演精彩的肚皮舞與音樂公演，帶來叫人目不暇給的欣賞節目。韓綜《Running Man》、《超人回來了》也曾到此一遊呢。

在威尼斯小鎮的另一端是一年365日也可感受歡樂聖誕氣氛的聖誕村，聖誕樹與掛滿許願箋的300公尺長燈火隧道更是韓劇《我的維納斯(Oh My Venus)》主角約會地點。白天可以寫下許願卡或到旁邊迷你動物園與驢子等動物作親密接觸。

到日落時份香草島樂園進入燈光童話節的一刻，夜燈閃亮，不止聖誕村的氣氛更加濃厚，無數燈火交織出一片璀璨夜景，反映著繽紛霓虹光的小運河上划船更添一絲浪漫，這又有沒有令你記起《海德哲基爾與我》的情節呢?

除了威尼斯小鎮的洋服體驗、鳳尾船體驗與聖誕村的許願卡體驗、餵食驢子體驗之外，時間許可的話，到香草治癒中心感受一次過透過水、乾草、香氣、色彩、音樂等10種不同媒介來放鬆心身的香草養生療程，或是在DIY製作體驗場，親手製作世上獨一無二的香草紀念品，將美好回憶好好保存於其中。

⏰ 週四~週二 10:00 ~ 21:00

週六 10:00 ~ 22:00

🚫 週三

💰週末成人 12.0 (≈TWD289 / HKD70)

平日成人 10.0 (≈TWD241 / HKD59)

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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