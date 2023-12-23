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滑雪樂趣多！韓國洪川大明滑雪場攻略　單板雙板、初學進階都玩得開心

聯合新聞網／ Tripbaa趣吧! 旅遊平台
（圖／@yt.heng,@jay_chen_0426 Instagram)
（圖／@yt.heng,@jay_chen_0426 Instagram)

期待已久的冬天終於要來了，喜歡滑雪的朋友終於可以大展身手！韓國洪川大明維爾瓦第滑雪村可算是韓國最大的滑雪度假天堂，還有觀光纜車、汗蒸幕和戶外溫泉SPA，不論是新手還是老手的都可以玩得盡興。小編為你彙整了洪川大明滑雪場的最新玩法與行程，讓你的計劃行程免煩惱，全身投入滑雪的樂趣！



洪川大明滑雪場介紹

▲韓國洪川大明滑雪場 （圖／@katechuyo, Instagram)
▲韓國洪川大明滑雪場 （圖／@katechuyo, Instagram)

洪川大明滑雪場位於江原道洪川郡西面，從在首爾開車只要1.5小時，超適合旅遊時間有限，想要即日來回的人。 韓劇迷也對韓國洪川大明滑雪場一定不會陌生，因為它也是由全智賢主演知名韓劇《藍色海洋的傳說》的取景地。

洪川大明滑雪場占地面積約1,322,021平方米，有13條超讚的滑雪道，總長共6,784公尺。場地還特別初學者還特別設有初學者的專屬的場地，滿足了不同等級的滑雪者需求。


洪川大明滑雪場滑雪流程

▲韓國洪川大明滑雪場 （圖／@chichi_o1128, Instagram)
▲韓國洪川大明滑雪場 （圖／@chichi_o1128, Instagram)

第一步：租借用具

進入雪場前，你要先到櫃檯租借合適雪具，例如量度腳的尺寸。並領取合適的雪鞋、雪板和學杖等。

第二步：行前說明

在正式踏入雪場之前會有基本的行前說明，例如如何分離雪板和雪鞋等。

第三步：雪地上的基礎教學

踏入雪場，有報名教學的朋友也會先學會一些基礎的技巧，例如要如何靠著雪仗前進、摔倒要如何站起來，以及如何在雪面上煞車等。

第四步：從容易雪道開始

如果很久沒有滑雪或者新手就可以從較平坦的雪道開始滑雪，感覺一些在雪道上飛馳的感覺！



洪川大明滑雪場玩法

洪川大明滑雪場玩法#1

雙板滑雪(Ski)

▲洪川大明滑雪場玩法—雙板滑雪(Ski) （圖／@yt.heng, Instagram)
▲洪川大明滑雪場玩法—雙板滑雪(Ski) （圖／@yt.heng, Instagram)

雙板滑雪是以兩個滑雪板和雪杖為工具，在雪地中保持身體平衡，並進行滑行的運動。這也是每位初學者踏足滑雪場的理想入門學習課程。在洪川大明滑雪場，有專為初學者打造的兩條平坦滑雪道，僅需數小時，您就能掌握技巧，享受滑雪的樂趣。對於想學習初級滑雪的您，不妨從雙板滑雪開始迎接挑戰吧！


洪川大明滑雪場玩法#2

單板滑雪(Snowboard)

▲洪川大明滑雪場玩法—單板滑雪（snowboard） （圖／@jennifer10_05, Instagram)
▲洪川大明滑雪場玩法—單板滑雪（snowboard） （圖／@jennifer10_05, Instagram)

這種類似衝浪玩法的單板滑雪，是將雙腳固定在一塊雪板上，透過身體和雙腳來掌控方向，在雪地中展開的活動。初學者可能會發現相較於雙板滑雪更有挑戰性。


洪川大明滑雪場玩法#3

冰雪樂園(Snow Land)

▲洪川大明滑雪場玩法—冰雪樂園(Snow Land)。 （圖／@missuschewy, Instagram)
▲洪川大明滑雪場玩法—冰雪樂園(Snow Land)。 （圖／@missuschewy, Instagram)

除了具有挑戰性的滑雪運動外，來到洪川大明滑雪場的冰雪樂園，也能體驗堆雪人、玩冰球、雪地塗鴉、挑戰多人雪橇與雪地摩托車等雪地活動；無論是大人、小孩，在這裡都能感受到不一樣的雪國刺激，沈浸在歡樂的冰雪世界之中哦！

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洪川大明滑雪場玩法#4

水上樂園(Ocean World)

▲韓國洪川大明滑雪場-水上樂園。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲韓國洪川大明滑雪場-水上樂園。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

若是來到洪川大明滑雪場卻不想玩雪的話，渡假村裡還有一座韓國最大的室內、外水上樂園。無論是超刺激的高空滑水道、有趣的漂漂河、或是造浪機創造出的人工大浪等設施，這裡應有盡有！穿著泳裝在室內大玩水上設施時，遠望著室外的白雪世界而形成的強烈對比，也可說是一個相當特別的體驗呢！

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洪明川大明滑雪場行程 

如果新手或沒有到過韓國滑雪的你哦，對洪明川大明滑雪場的設施和門券價格仍不太清楚，就可以選擇1-3天的行程方案。基本方案都會包含基本裝備，讓你輕鬆滑雪免煩惱！

洪明川大明滑雪場一日遊

針對初學者推出的雪場一日遊，有專業教練指導、首爾市區接駁跟滑雪設備租用。滑雪教練將會進行15-17人小班教學。課程包含一小時的單板SKI教學，讓您輕鬆掌握技巧，但要注意一日遊的課程本並不不包含SNOWBOARD（單板）教學。

▲洪川大明滑雪場 （圖／@ivywa520, Instagram)
▲洪川大明滑雪場 （圖／@ivywa520, Instagram)

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洪川大明滑雪場進階二日遊

參加洪川大明滑雪2日遊，基本配置會和一日遊相若，晚上將會安排入住渡假村。你可以參加此行程包含雙板滑雪板及服裝裝備等。若同行者不滑雪，但也想一起到洪川大明滑雪場玩樂，套裝行程也有提供不滑雪方案，也可以立刻查詢有關詳情喔。

▲洪川大明滑雪場 （圖／@jay_chen_0426, Instagram)
▲洪川大明滑雪場 （圖／@jay_chen_0426, Instagram)


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洪川大明滑雪場完整三日遊

參加三日遊的朋友一定要確保自己有足夠的體力！即時你一直摔倒，感覺沒有在用力，滑雪是比你想像中還要消耗體力的運動喔！三日遊的第一天也會有簡單的教學，讓你熟習一下滑雪，再讓你之後兩天可以盡情的自由發揮。這個套裝也會包含冰雪樂園門票，如果想要休息一下，也可以去放鬆滑雪！

▲洪川大明滑雪場—冰雪樂園 （圖／@gilin38, Instagram)
▲洪川大明滑雪場—冰雪樂園 （圖／@gilin38, Instagram)

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