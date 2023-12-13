鄰近北韓的魅力之地！韓國「坡州」一日遊：從Heyri藝術村到和平世界公園

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2023-09-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 임진각、헤이리 문화예술마을 （HEYRI藝術村）、가드너스。

坡州位於首爾北部的京畿道，這個鄰近北韓的地區經常在韓劇中提及。然而，坡州不僅是個為數不多能在電視劇中聽到的地名，更是一處擁有眾多令人向往的旅遊勝地。這個地方充滿了文化與歷史的精華，擁有Heyri藝術村、和平世界公園和坡州Premium Outlet等獨特景點，讓你在探索中感受到不同於首爾的魅力。Heyri藝術村匯集了各種藝術形式，是一個充滿創意和靈感的地方。和平世界公園象徵著國際友誼和和平的重要性，展示著壯麗的景觀和深刻的象徵意義。另外，坡州Premium Outlet在特殊節日如聖誕節時更是精彩紛呈，提供多樣的購物選擇和節日氛圍，是購物和休閒的絕佳去處。總而言之，坡州不僅是一個為人所熟悉的名字，更是一個值得探索和體驗的精彩之地，大家一起來看看坡州一日遊的景點安排吧！

임진각 | 3 小時

和平世界公園位於韓國坡州，是一個獨特的旅遊勝地，展現著和平的重要性和跨國友誼的價值。這裡有著壯觀的景色，從宏偉的列車軌道（現已停駛）到韓戰中曾遭轟炸的歷史遺跡，彰顯著歷史的深厚意義。

在這片公園的核心，一座紀念韓戰停戰的地標象徵著和平、合作和國際友誼。這裡象徵著不同國家間的理解和尊重，並呼籲對和平的不懈追求。遊客在此能體會和平的重要性，並深思戰爭對人類的影響。

除了充滿歷史意義的場所，和平世界公園更是一處令人愉悅的遊覽地。園區設有綺麗的花園、迷人的風車和驚人的藝術雕塑，營造出極具吸引力的環境。

總體來說，和平世界公園提供遊客一個豐富的象徵意義場所，讓人們反思和體驗和平理念。這裡同時讓人欣賞大自然美景和藝術，是對歷史景點有興趣的人們絕佳的選擇。

🗺️ 臨津閣旅遊區-和平世界公園(임진각관광지)

地址：1325-5 Majeong-ri Munsan-eup Paju-si Gyeonggi-do

헤이리 문화예술마을 （HEYRI藝術村） | 1 小時

坐落在韓國坡州的Heyri藝術村聚集了各式各樣的藝術家、音樂家和建築師，形成了一個獨特而活力四射的藝術社區。

這裡不僅是各種藝術風格和想法的匯聚之地，更是一座擁有令人驚艷的畫廊、工作室和表演場所的精彩天地。遊客可以沉浸在多元的藝術風貌中，探索不同主題和風格的藝術作品。

Heyri藝術村以其多彩的建築風格，完美地反映了藝術家們的多元創意和風格特色。在這裡漫步，你將被豐富多樣的藝術品所啟發，不僅可以欣賞作品，更能在這充滿靈感的社區中找到自己的創意火花。

這個地方不僅僅是藝術的寶庫，更是一個文化交流和啟發的聖地。Heyri藝術村以其獨特性和創造力，吸引著來自世界各地的遊客，為每個人帶來一場無與倫比的藝術之旅。

🎨Heyri藝術村(헤이리예술마을)

地址：1652-239 Beopheung-ri Tanhyeon-myeon Paju-si Gyeonggi-do

가드너스 | 2 小時

在Heyri藝術村有許多各具特色的咖啡廳，其中一家咖啡廳Gardenus，以其現代風格的建築和獨特的座椅設計而脫穎而出。整個建築本身就如同一件藝術品，展現出極致的美感和獨特風格，在這裡可以感受到藝術和建築的完美融合。

特別值得一提的是，咖啡廳頂樓設有戶外座位，遊客可以在此品嚐咖啡，同時欣賞美麗的夕陽。這樣的體驗充滿著放鬆和療癒的感覺，讓人心曠神怡。

我們不僅能感受到咖啡的香醇，更能與藝術、建築和大自然相融合，享受愉快的放鬆時光呀！

☕️Gardenus(가드너스)

地址：경기 파주시 탄현면 헤이리마을길 59-52 가드너스

電話：031-944-9997

網站：http://가드너스.com

잇츠콜라박물관 | 1 小時

在Heyri藝術村裡，突兀而鮮艷的可口可樂博物館標誌成為人們眼中的焦點，巨大的紅色標誌如此引人注目，即使遠遠望去也難以忽視。

走進可樂博物館，你會被裡面陳列的驚人物品所震撼。這裡擁有各種你能想到的可口可樂設計和世界各地的包裝，包羅萬象。從遠古的廣告海報到當代的商品，這裡匯集了可口可樂品牌的歷史，彷彿是一趟時光之旅，讓你穿越了可口可樂的歷史，每個展品都是一段時光的見證，呈現了這個品牌隨著時代變遷所經歷的演變和成長。

🥤 可樂博物館(잇츠콜라박물관)

地址：76-40 Tanhyeon-myeon Paju-si Gyeonggi-do

電話：010-2386-1921

모쿠슈라 테이블 | 2 小時

坐落於Heyri藝術村內的坡州Mochuisle Table (모쿠슈라)是一座三層樓高的義式餐廳兼咖啡廳。這座餐廳外觀採用了紅磚牆，宛如中世紀歐洲城堡，遠遠望去極具吸引力。

進入室內，高挑的空間設計與特色燈飾點綴，散發出濃厚的氛圍，尤其是聖誕節期間，更是有身在歐洲的感覺。

這裡的餐飲選擇豐富多樣，從飲品到點心、正餐應有盡有。如果在Heyri藝術村漫步後感到有些餓，可以來Mochuisle吃頓飯。他們家的餐點口感恰到好處，不至於過於油膩。

這家餐廳以其獨特的外觀和獨到的菜品，成為藝術村中值得探索的餐飲場所，也是韓劇喜歡來取景的地方唷！讓人在享受美食的同時感受到藝術氛圍的魅力。

🍝 Mochuisle Table (모쿠슈라)

地址：경기 파주시 탄현면 헤이리마을길 54

電話：070-7724-8100

網站：https://instagram.com/mochuisle.life?igshid=dWg5d3M0YjNreGJ0

한옥카페 소원 | 1 小時

在Heyri藝術村內，不僅有許多現代感十足的建築，還有代表著韓國傳統文化的韓屋咖啡廳。這家名為「咖啡所願」的咖啡廳就像是藏在藝術村中的一個精緻寶盒，隱身於樹林間的鄉村別墅，充滿著溫馨氛圍。

保持著傳統房屋形態的「咖啡所願」內部，擁有坐式和立式桌子，並設有美麗的韓屋露臺，讓人可以坐賞外面的景色，同時感受到涼風拂過的舒適感。

在這個氛圍極佳的韓屋露臺上，品嚐一杯咖啡和美味的甜點，實在是一大享受。吃完美味的料理後，在這樣的咖啡廳品嚐傳統的甜點，更是增添了一份愉悅和滿足。

☕️ 韓屋咖啡所願 (한옥카페 소원)

地址：경기 파주시 탄현면 헤이리마을길 59-58 한옥카페소원

電話：0507-1430-2880

網站：https://instagram.com/hanokcafe_littlegarden?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

파주 프리미엄 아울렛 | 2 小時

來到國外許多人都會安排逛Outlet的行程，坡州Premium Outlet是坡州的一家知名購物中心，特別吸引各國遊客前來，這裡有眾多品牌的專賣店，提供從時尚服裝到精緻家居用品的各種商品選擇。

在特殊節日，例如12月的聖誕節，坡州Premium Outlet會打造出精美的裝置和裝飾，讓整個購物中心充滿了節日的氣氛。遊客們可以在這個節日氛圍中選購各種禮物和商品，同時拍出許多美麗的照片。

這裡的設施和服務也相當完善，購物中心提供許多餐廳和咖啡廳，為逛街疲憊的遊客提供休憩和享受美食的機會。此外，購物中心的設計使得購物體驗更加愉悅，走道寬敞，也提供舒適的購物環境。

總的來說，坡州Premium Outlet不僅是購物的好地方，還是提供節日氛圍和輕鬆購物體驗的理想去處呀！

🛍️ Paju Premium Outlet

地址：1790-8 Beopheung-ri Tanhyeon-myeon Paju-si Gyeonggi-do

電話：1644-4001

網站：https://m.premiumoutlets.co.kr/rpage/main/index/02

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：韓國坡州｜北韓鄰近的魅力之地｜從Heyri藝術村到和平世界公園

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