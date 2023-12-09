快訊

華府官員揭「陸恐攻台時間點」 蘇利文：美將為台海穩定挺身而出

亞錦賽／中華隊2:1險勝菲律賓晉冠軍戰 拚復仇日本挑戰第6冠

北一女學生轟上課批綠 區桂芝：沒有人需要為自己的立場道歉

大現代首爾百貨耶誕城！「哈利的夢想商店」行前預約跟現場排隊攻略

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-艾蜜莉關x吃貨の韓國日常

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2023-11-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 엠브로돈까스 신촌점、THE HYUNDAI 首爾、사운즈포레스트。

首爾最大現代首爾百貨今年打造了聖誕城鎮：La Boutique d'Harry（哈利的夢想商店），人氣太旺🤣每次開放預約票很快就搶光🤣到底有什麼魔力？我們一起來瞧瞧吧😂

엠브로돈까스 신촌점 | 1 小時

有韓國Youtuber 在新村開了一間炸豬排～人氣高到用餐時間外面都排隊～我們找了一天平日去吃，還不錯，份量是手掌差不多大，有附小菜跟濃湯，最喜歡它的醬料，蠻開胃的，雖然飯不多，但是對我來說是剛好，很有飽足感哈哈哈。

且我們蠻幸運的，開店的韓國youtuber就在裡面為我們服務，還有人找他拍照哈哈

有機會可以來這邊吃吃呦～

安布魯炸豬排飯新村店(엠브로돈까스 신촌점)

地址：서울 서대문구 명물길 26，1층

中文地址：首爾西大門區名物路26，1樓

營業時間：11:30～21:30

休息時間：15:30到17:00

最後點餐：21:00

THE HYUNDAI 首爾 | 15 分鐘

2021年開幕的現代首爾百貨(THE HYUNDAI SEOUL) 是目前首爾地區規模最大的百貨商場，地下跟地上各有六層，面積達8萬9100平方米，相當於13個足球場😱😱😱

找來9間國際知名建築設計公司聯手打造，以「親近自然型未來百貨商店」為主題，純白空間搭配綠色植物的極簡風格～一開幕即吸引大量人潮前往打卡朝聖💗

建議大家可以拿本樓層簡介（通常入口處或是手扶梯旁都會有）這樣就能清楚每個樓層位置圖

B2有超多潮牌進駐：emis,MLB,white Label,Marithe,Raive等，很好逛🤣

B1的「Tasty SEOUL」，則有來自全球90多個國家和地區的知名F&B品牌，為亞洲最大規模，大到我跟老公找個甜點店都會迷路😂

1樓設置了12米高的人工瀑布超好拍照的💗

5樓則有1000坪室內空中花園Sound Forest，拓寬休息區以及行走路線，天花板全採用透明玻璃，讓自然光能透進來，讓顧客在購物之餘也能享受自然的洗禮🥰

今年還打造了聖誕城鎮：La Boutique d'Harry（哈利的夢想商店）,採預約制，2次開放申請票都在幾分鐘內就全賣完😂

目前還剩第三次還未公佈，大家可以關注現代百貨的官方IG:@thehyundai_seoul,以免錯過最新訊息🤣

聖誕城的照片我放在下一個景點喔！

大現代首爾百貨(THE HYUNDAI SEOUL)

地址 : 首爾市永登浦區汝矣島路108, Parc 1

（서울시 영등포구 여의도로 108, Parc 1）

交通：汝夷渡口站（여의나루）一號出口

營業時間 :

平日 10:30-20:00

週末 10:30-20:30

https://youtu.be/5I-QxkBDtuY

사운즈포레스트 | 1 小時

一票難求的大現代首爾百貨耶誕城🎄行前預約跟現場排隊攻略🔥

首爾最大現代首爾百貨今年打造了聖誕城鎮：哈利的夢想商店（La Boutique d'Harry）人氣太旺！每次開放預約票很快就搶光🤣

之後還會開放第三批線上登記，建議大家可以

➡️先追蹤 @thehyundai_seoul 官方IG,他們會再更新登記的日期，到時再訂鬧鐘搶票（免費）🤣

🎄耶誕城位置：5樓Sound Forrest

🎄活動日期：2023/11/1-12/25

🎄入口：LG對面

💁🏻‍♀️外國人可以現場排隊，若預約的人No show或取消就能入場

➡️到5樓入口處掃QR Code,會用Kakao通知候位進度

➡️也可以直接跟工作人員拿號碼牌（會寫預計入場時間），先去逛逛，時間到了再入場即可

不過建議早上去，因為下午一點（也可能提早）現場登記就會截止‼️

🙋🏻‍♀️若有韓國手機號碼

➡️先註冊Naver 會員及下載Naver map。因為他們預約是用Naver登記票的。

➡️下載Kakao app,若沒預約成功，可以到5樓入口處掃QR Code線上排隊（下午一點截止登記）

裡面真的佈置的很美～13米高的巨型聖誕樹、夢幻燈飾、胡桃鉗士兵、擺滿櫥窗的紅色小熊、睡懶覺的熊熊、各式各樣的小店可以逛，像漫步在歐洲小鎮裡😍

美中不足的是，裡面人還是好多啊……拍照一樣要排隊（每個點約5～20分鐘），很難避開人潮😂😂實在太累，大概一個小時多我們就出來了🤣

提供給大家做參考啦～

올댓커피 더현대서울 | 40 分鐘

B1真的很容易迷路，建議大家在手扶梯旁可以查看樓層平面圖，比較容易找到要去的店面位置喔！

這間All That Coffee店面小小所以位子不多，可能得候位一下

我們點了招牌：All that coffee跟一杯拿鐵

All that coffee鮮奶油的清甜中和了咖啡的微苦，絲滑順口、恰到好處！上面還灑了些許可可粉，像在吃提拉米蘇的微妙口感,還附了一個麵包，可以沾奶油吃👍

兩個口味都好好喝😋推薦給大家呦！

THE HYUNDAI 首爾 | 1 小時

喝完咖啡可以逛逛B2的潮牌店：emis,MLB,white Label,Marithe等；5樓的Loopy快閃、迪士尼周邊等

汝矣島漢江公園 | 1 小時

汝夷島漢江公園離現代百貨很近，走個10分鐘左右就可以到了。可以來這邊散散步、騎腳踏車、吹吹風，也有許多人會在草地野餐

세븐일레븐 여의도 한강2호점 | 30 分鐘

肚子餓了可以來這間7-11，面對7-11的右手邊有泡麵機可以泡泡麵吃呦！2樓還有炸雞店可以吃炸雞😍對面也有外送亭，貼滿外送美食的廣告，會韓文的朋友可以打電話訂外送，在那裡取餐即可。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：大現代首爾百貨耶誕城🎄La Boutique d'Harry（哈利的夢想商店）行前預約跟現場排隊攻略🔥

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

豬排 泡麵 公園

延伸閱讀

梅根、凱特嚴重不和 皇室的堅持讓情況更惡化

拿子女當籌碼？英王室記者新書爆 哈利疑曾怒嗆查理三世：不想再見到孫子了嗎

哈利、梅根耶誕節回英皇室團圓？凱特、威廉不情願

哈利與威廉兄弟情再也回不去了？威廉聯合英媒鬥爭哈利

相關新聞

大現代首爾百貨耶誕城！「哈利的夢想商店」行前預約跟現場排隊攻略

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2023-11-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 엠브로돈까스 신촌점、THE HYUNDAI 首爾、사운즈포레스트。 首爾最大現代首爾百貨今年打造了聖誕城鎮：La Boutique d'Harry（哈利的夢想商店），人氣太旺🤣每次開放預約票很快就搶光🤣到底有什麼魔力？我們一起來瞧瞧吧😂

去韓國大邱品嚐台人票選第一名韓食　還要體驗傳統文化穿越回朝鮮

在韓國人眼中，一提到「大邱」印象，通常離不開它是擁有歷史、藝術文化、藥令、孫藝珍、宋慧喬美女的故鄉、溫暖但有些熱的城市。外國遊客會造訪大邱的原因，還是跟韓國娛樂有關，特別是先前人氣很旺的幾部韓劇，以及老牌韓綜，還有美食實境秀，都掀起過一些話題。

沒去過就落伍了！ 2023南韓首爾市區必訪景點TOP 10

疫情過後，許多人陸續規劃出國旅遊，根據交通部觀光局的資料統計，在亞洲中臺灣人最愛旅遊的國家排行榜中，韓國位居第三，截至今年六月中，已約有40萬遊客前往。韓國除了K-pop風靡全球，更以時尚潮流和美食天堂聞名。韓國除了逛街、享受美食，以及去遊樂園外...

2023冬遊韓國攻略！ 4大城鎮+7大慶典 找尋浪漫白雪景點、享受冬季特色美食

冬季到韓國尋找浪漫去！白雪為韓國風景增添一種台灣找不到的魅力，第四屆冬季青年奧運會將於2024/01/19~2024/02/01在韓國著名的滑雪勝地—江原道登場，以下推薦從首爾、釜山、清州、大邱、濟州可前往的冬遊勝地、冬季慶典，以及冬季特色韓食，這個冬天前往韓國，徜徉於冰雪世界，來一場充滿魅力的浪漫冒險吧！

翻轉城市印象　去釜山逛在地市場大啖海鮮、嗨玩話題新開幕熱點

釜山雖然是韓國的第二大城，但是透過早期韓劇和電影的認識，釜山的地處偏遠環境和地方性口音，經常成為主流文化之外被揶揄的次級城市印象。然而因為韓流的崛起，釜山出身的藝人崔智友大力為家鄉宣傳，陸續加入了張赫、孔劉、李準基、CNBLUE的鄭容和，以及釜山影展的設立和舉行，加上陸續知名的韓劇、電影和韓綜等都選擇釜山為拍攝地，釜山的海鮮、豬肉湯飯和煎餅等地方性美食，也漸漸廣為人知，更反客為主成為觀光產業中最亮眼的吸金石！

揭開奇妙面紗！韓國開港月尾島一日遊 仁川重要地標走透透

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-09-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 Jung-Gugseong、Qing Guan、장의상실。 在仁川這座充滿歷史和文化底蘊的城市中，每一處角落都透露出獨特的韻味。今天的一日遊，我們將探訪仁川市中心的幾個重要地標，體驗它豐富多彩的文化和歷史。首站，我們將來到中文城，在這裏，我們將品嚐燕京餐廳著名的白炸醬麪，感受這道美食所帶來的鮮美與滋味。接下來，我們將移步至京城衣裳室，這裏將帶我們回到韓國開化期，體驗那時的洋服變妝，一睹那個時代的風采。繼續前行，我們會漫步在充滿日本風情的街道和文化街，感受不同文化的交融與碰撞。最後，我們將抵達月尾島，投入刺激有趣的機動遊戲中，盡享歡樂。這一天，將會是充滿探索與發現的旅程，讓我們一同踏上這趟仁川的奇妙之旅，揭開這座城市多姿多彩的一面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。