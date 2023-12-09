大現代首爾百貨耶誕城！「哈利的夢想商店」行前預約跟現場排隊攻略

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2023-11-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 엠브로돈까스 신촌점、THE HYUNDAI 首爾、사운즈포레스트。

首爾最大現代首爾百貨今年打造了聖誕城鎮：La Boutique d'Harry（哈利的夢想商店），人氣太旺🤣每次開放預約票很快就搶光🤣到底有什麼魔力？我們一起來瞧瞧吧😂

엠브로돈까스 신촌점 | 1 小時

有韓國Youtuber 在新村開了一間炸豬排～人氣高到用餐時間外面都排隊～我們找了一天平日去吃，還不錯，份量是手掌差不多大，有附小菜跟濃湯，最喜歡它的醬料，蠻開胃的，雖然飯不多，但是對我來說是剛好，很有飽足感哈哈哈。

且我們蠻幸運的，開店的韓國youtuber就在裡面為我們服務，還有人找他拍照哈哈

有機會可以來這邊吃吃呦～

安布魯炸豬排飯新村店(엠브로돈까스 신촌점)

地址：서울 서대문구 명물길 26，1층

中文地址：首爾西大門區名物路26，1樓

營業時間：11:30～21:30

休息時間：15:30到17:00

最後點餐：21:00

THE HYUNDAI 首爾 | 15 分鐘

2021年開幕的現代首爾百貨(THE HYUNDAI SEOUL) 是目前首爾地區規模最大的百貨商場，地下跟地上各有六層，面積達8萬9100平方米，相當於13個足球場😱😱😱

找來9間國際知名建築設計公司聯手打造，以「親近自然型未來百貨商店」為主題，純白空間搭配綠色植物的極簡風格～一開幕即吸引大量人潮前往打卡朝聖💗

建議大家可以拿本樓層簡介（通常入口處或是手扶梯旁都會有）這樣就能清楚每個樓層位置圖

B2有超多潮牌進駐：emis,MLB,white Label,Marithe,Raive等，很好逛🤣

B1的「Tasty SEOUL」，則有來自全球90多個國家和地區的知名F&B品牌，為亞洲最大規模，大到我跟老公找個甜點店都會迷路😂

1樓設置了12米高的人工瀑布超好拍照的💗

5樓則有1000坪室內空中花園Sound Forest，拓寬休息區以及行走路線，天花板全採用透明玻璃，讓自然光能透進來，讓顧客在購物之餘也能享受自然的洗禮🥰

今年還打造了聖誕城鎮：La Boutique d'Harry（哈利的夢想商店）,採預約制，2次開放申請票都在幾分鐘內就全賣完😂

目前還剩第三次還未公佈，大家可以關注現代百貨的官方IG:@thehyundai_seoul,以免錯過最新訊息🤣

聖誕城的照片我放在下一個景點喔！

大現代首爾百貨(THE HYUNDAI SEOUL)

地址 : 首爾市永登浦區汝矣島路108, Parc 1

（서울시 영등포구 여의도로 108, Parc 1）

交通：汝夷渡口站（여의나루）一號出口

營業時間 :

平日 10:30-20:00

週末 10:30-20:30

https://youtu.be/5I-QxkBDtuY

사운즈포레스트 | 1 小時

一票難求的大現代首爾百貨耶誕城🎄行前預約跟現場排隊攻略🔥

首爾最大現代首爾百貨今年打造了聖誕城鎮：哈利的夢想商店（La Boutique d'Harry）人氣太旺！每次開放預約票很快就搶光🤣

之後還會開放第三批線上登記，建議大家可以

➡️先追蹤 @thehyundai_seoul 官方IG,他們會再更新登記的日期，到時再訂鬧鐘搶票（免費）🤣

🎄耶誕城位置：5樓Sound Forrest

🎄活動日期：2023/11/1-12/25

🎄入口：LG對面

💁🏻‍♀️外國人可以現場排隊，若預約的人No show或取消就能入場

➡️到5樓入口處掃QR Code,會用Kakao通知候位進度

➡️也可以直接跟工作人員拿號碼牌（會寫預計入場時間），先去逛逛，時間到了再入場即可

不過建議早上去，因為下午一點（也可能提早）現場登記就會截止‼️

🙋🏻‍♀️若有韓國手機號碼

➡️先註冊Naver 會員及下載Naver map。因為他們預約是用Naver登記票的。

➡️下載Kakao app,若沒預約成功，可以到5樓入口處掃QR Code線上排隊（下午一點截止登記）

裡面真的佈置的很美～13米高的巨型聖誕樹、夢幻燈飾、胡桃鉗士兵、擺滿櫥窗的紅色小熊、睡懶覺的熊熊、各式各樣的小店可以逛，像漫步在歐洲小鎮裡😍

美中不足的是，裡面人還是好多啊……拍照一樣要排隊（每個點約5～20分鐘），很難避開人潮😂😂實在太累，大概一個小時多我們就出來了🤣

提供給大家做參考啦～

올댓커피 더현대서울 | 40 分鐘

B1真的很容易迷路，建議大家在手扶梯旁可以查看樓層平面圖，比較容易找到要去的店面位置喔！

這間All That Coffee店面小小所以位子不多，可能得候位一下

我們點了招牌：All that coffee跟一杯拿鐵

All that coffee鮮奶油的清甜中和了咖啡的微苦，絲滑順口、恰到好處！上面還灑了些許可可粉，像在吃提拉米蘇的微妙口感,還附了一個麵包，可以沾奶油吃👍

兩個口味都好好喝😋推薦給大家呦！

THE HYUNDAI 首爾 | 1 小時

喝完咖啡可以逛逛B2的潮牌店：emis,MLB,white Label,Marithe等；5樓的Loopy快閃、迪士尼周邊等

汝矣島漢江公園 | 1 小時

汝夷島漢江公園離現代百貨很近，走個10分鐘左右就可以到了。可以來這邊散散步、騎腳踏車、吹吹風，也有許多人會在草地野餐

세븐일레븐 여의도 한강2호점 | 30 分鐘

肚子餓了可以來這間7-11，面對7-11的右手邊有泡麵機可以泡泡麵吃呦！2樓還有炸雞店可以吃炸雞😍對面也有外送亭，貼滿外送美食的廣告，會韓文的朋友可以打電話訂外送，在那裡取餐即可。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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