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2023冬遊韓國攻略！ 4大城鎮+7大慶典 找尋浪漫白雪景點、享受冬季特色美食

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圖片來源｜韓國觀光公社
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冬季到韓國尋找浪漫去！白雪為韓國風景增添一種台灣找不到的魅力，第四屆冬季青年奧運會將於2024/01/19~2024/02/01在韓國著名的滑雪勝地—江原道登場，以下推薦從首爾、釜山、清州、大邱、濟州可前往的冬遊勝地、冬季慶典，以及冬季特色韓食，這個冬天前往韓國，徜徉於冰雪世界，來一場充滿魅力的浪漫冒險吧！

首爾燈節可欣賞各色造型花燈，還能享受各種活動、美食體驗，夜景被點綴成華麗星河。圖片來源｜韓國觀光公社

首爾

首爾燈節 欣賞花燈、享受美食

韓國首都圈的冬季代表節慶—首爾燈節，於2023/12/15展開，這次慶典邁入第15屆，因此擴大舉行，從光化門廣場、清溪廣場到首爾廣場，並將與光化門廣場市集同時舉辦，除了可欣賞各色造型花燈，還能享受各種活動、美食體驗，首爾夜景被點綴成華麗星河。

「晨靜樹木園五色星光庭園展」是韓國國內首個結合自然風景與燈光、打造的光之慶典。圖片來源｜韓國觀光公社

晨靜樹木園五色星光庭園展 光之慶典

而鄰近首爾的京畿道，每年定期於12月至3月舉行的「晨靜樹木園五色星光庭園展」，在京畿道加平郡佔地約10萬多坪的晨靜樹木園內，依主題設置五彩繽紛的照明，照亮夜晚的燈光慶典，是韓國國內首個結合自然風景與燈光、打造出光之風景的慶典，藉由絢爛的燈景，溫暖每個遊客的心。

韓國江原道無論是初學者還是滑雪高手，都能在此找到適合自己的坡道。圖片來源｜韓國觀光公社

雪之王國 韓國江原道滑雪渡假村

享譽雪之王國美名的韓國江原道，坐擁國際標準賽場及完善的基礎設施，其中亞洲阿爾卑斯—平昌Alpensia渡假村、韓國滑雪歷史領導者—龍平渡假村，以及鄰近太白山脈的旌善High 1渡假村等，皆是喜愛滑雪旅客的熱門首選，無論是初學者還是滑雪高手，都能在此找到適合自己的坡道，體驗刺激的雪地摩托車、雪橇等各種雪上活動，滿足對極限運動的渴望。

「冰雪王國華川山鱒魚節」可體驗親手釣到鱒魚現切成生魚片。圖片來源｜韓國觀光公社

冰雪王國華川山鱒魚節 傳統冰釣

韓國冬季不僅是冰雪運動的天堂，也是多元慶典舉行的季節，每年12月底陸續展開的韓國傳統冰釣活動，「冰雪王國華川山鱒魚節」在最早結出厚實冰層的華川舉辦，將親手釣到的鱒魚現切成生魚片，或以炭火烤熟後食用，都相當地美味，能享用肉質柔軟兼具彈性的鱒魚以外，也能感受到來自世界各地喜愛冰釣的遊客一同參與盛典的熱鬧。

「海雲台光之慶典」，是釜山冬季代表節慶活動。圖片來源｜韓國觀光公社

釜山

海雲台光之慶典 披上浪漫燈光

今年第十屆的「海雲台光之慶典」，是釜山冬季代表節慶活動，橫跨聖誕及元旦假期為期兩個月，釜山的夜海將披上浪漫燈光，以「希望」為主軸，用璀璨明亮的燈光為海雲台海水浴場、海雲台廣場等地區染上繽紛色彩，給予人們無限溫暖與祝福。

釜山魚糕湯。圖片來源｜韓國觀光公社

釜山魚糕湯 暖心又美味

而冬季韓國街頭必出現的鯛魚燒、堅果黑糖餅等攤販前，形成了熱鬧的美食小吃樂園，誘人香氣彌漫在凜冽的空氣中，小販老闆遞上熱騰騰的釜山魚糕湯，寒風中帶來一抹暖意，也讓人感受到韓國文化的熱情，絕對是暖心又美味的旅行驚喜。

「七甲山噴泉冰柱節」可欣賞到壯觀的巨大噴泉冰柱。圖片來源｜韓國觀光公社

清州

清州

七甲山噴泉冰柱節 可欣賞巨大噴泉冰柱

近年受到關注的「七甲山噴泉冰柱節」則是在忠清南道青陽郡定山面的阿爾卑斯村舉行，可以欣賞到壯觀的巨大噴泉冰柱、特色冰雕，還能進行各種冬季農村體驗、高空滑索等雪地活動，適合一家大小來此放鬆身心，打造難以忘懷的冬季回憶。

忠清南道的公州市傳統經典美食—公州湯飯。圖片來源｜韓國觀光公社

經典美食–公州湯飯 辛辣爽口

位於忠清南道的公州市，有著傳統經典美食—公州湯飯，一句話來形容就是辛辣爽口的牛肉湯，別於大邱的牛骨湯飯是在肉湯裡放入黃豆芽、蘿蔔和牛血，公州湯飯的肉湯中只加大蔥，而且使用的是韓牛，寒冷的冬天，來碗熱呼呼的公州湯飯，暖胃又補身！

「虎尾岬迎日節」是韓國太陽最早昇起的著名日出景點。圖片來源｜韓國觀光公社

大邱

虎尾岬迎日節 迎接韓國最早日出

歲末年終，各地出現想許下新年新希望的人潮參與迎日節，「虎尾岬迎日節」的舉辦地──慶尚北道浦項市虎尾岬，位於韓半島的最東邊，是韓國太陽最早昇起的著名日出景點，迎日節上最特別的就屬「齊享年糕湯」活動，現場準備美味年糕湯給遊客享用，此外還有放大型風箏、放飛新年新希望氣球的活動，讓大家迎著元旦日出，送舊迎新，開始充滿希望的新的一年。

大邱的安地郎烤腸街，曾被選為全韓國五大飲食主題街。圖片來源｜韓國觀光公社

烤腸一條街 《韓國美食100選》第1名

大邱當地有條聚集40多家烤腸店的安地郎烤腸街，曾被選為全韓國五大飲食主題街，在這裡可以吃到獲得台灣網友票選《韓國美食100選》第1名、大邱十味之一的美味烤腸料理，各種部位的腸子先經過特別的醬料醃製，接著在炭火上逼出油脂、烤到外皮金黃酥脆後，搭配大蒜、辛奇、生菜等食用，是最佳下酒菜，安地郎烤腸街夜晚熱鬧的人潮，令人絲毫感受不到冬天的寒意。

濟州的代表慶典—「濟州野火節」。圖片來源｜韓國觀光公社

濟州

濟州野火節 結合自然與傳統風俗

濟州島的冬天是一幅如詩如畫的奇景，潔白的雪花飄落在濟州的山川間，襯托出靜謐而美麗的冰雪仙境，遊客們可以漫步於白雪皚皚的山徑，感受那份清新純淨的冬季氛圍。每年定期於3月舉辦的濟州的代表慶典—「濟州野火節」，有著祈求平安健康度過一年，以及期許新年豐盛的意涵，現場將有民俗遊戲體驗等豐富活動，不管是欣賞自然環境還是感受傳統風俗，非常適合前來遊覽。

濟州島特有的豬肉湯麵。圖片來源｜韓國觀光公社

豬肉湯麵 熱騰騰冬季美食

濟州島特有的豬肉湯麵，使用豬骨熬製的湯頭，搭配水煮白切豬肉，因此被命名豬肉湯麵，也有些餐館使用小魚乾熬煮的湯頭或是牛骨熬的湯底，濟州冬之旅程，來上一碗道地的豬肉湯麵，將是場完美的味蕾樂章。

無論喜歡冒險刺激還是享受悠閒氛圍，從浪漫的雪景到多彩的節慶，韓國的冬季滿足大家對異國風情的所有期待，韓國觀光公社推廣【優秀訪韓旅遊商品】，全行程最多一站購物站，選擇旅遊商品時，可認明商品行程頁上之優秀商品LOGO，來一趟流連忘返的韓冬之旅。而全韓國滑雪場的開場日程預計12月中旬公告，可參考韓國觀光公社官網

韓國各地冬季慶典

首爾燈節

慶典期間：2023/12/15 ~ 2024/01/21

地點：首爾特別市鐘路區世宗大路175 (世宗路)

晨靜樹木園五色星光庭園展

慶典期間：2023/12/01 ~ 2024/03/17

地點：京畿道加平郡上面樹木園路432

冰雪王國華川山鱒魚節

慶典期間：2024/01/06~2024/01/28

地點：江原道華川郡華川邑山鱒魚街137

太白山雪花節

慶典期間：2024年一月中下旬左右

地點：江原道太白市天祭壇街162 太白山雪花節會場

海雲台光之慶典

慶典期間：2023/12/02 ~2024/01/31

地點：海雲台海水浴場、海雲台廣場、海雲台市場、溫泉路一帶

七甲山噴泉冰柱節

慶典期間：2024年 一月上旬至二月中旬左右

地點：忠清南道青陽郡定山面的阿爾卑斯村

虎尾岬迎日節

慶典期間：2023/12/31~2024/01/01

地點：慶尚北道浦項市南區虎尾岬面迎日路136

濟州野火節

慶典期間：2024年三月上旬

地點：濟州特別自治道濟州市涯月邑鳳城里山59-8

【有一種驚喜叫韓國】活動官網

全韓國滑雪場資訊

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300298

觀光 大邱 釜山

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