揭開奇妙面紗！韓國開港月尾島一日遊 仁川重要地標走透透

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-09-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 Jung-Gugseong、Qing Guan、장의상실。

在仁川這座充滿歷史和文化底蘊的城市中，每一處角落都透露出獨特的韻味。今天的一日遊，我們將探訪仁川市中心的幾個重要地標，體驗它豐富多彩的文化和歷史。首站，我們將來到中文城，在這裏，我們將品嚐燕京餐廳著名的白炸醬麪，感受這道美食所帶來的鮮美與滋味。接下來，我們將移步至京城衣裳室，這裏將帶我們回到韓國開化期，體驗那時的洋服變妝，一睹那個時代的風采。繼續前行，我們會漫步在充滿日本風情的街道和文化街，感受不同文化的交融與碰撞。最後，我們將抵達月尾島，投入刺激有趣的機動遊戲中，盡享歡樂。這一天，將會是充滿探索與發現的旅程，讓我們一同踏上這趟仁川的奇妙之旅，揭開這座城市多姿多彩的一面。

Jung-Gugseong | 1 小時

仁川中國城正面就是地鐵1號線尾站仁川站，是一個充滿活力與歷史的區域。這座中國城被認為是韓國最大也是最古老的中國城，展現了濃厚的中國文化特色和獨特的建築風格。

仁川中國城的歷史可以追溯到1884年，當時清朝與朝鮮簽訂《中朝商民水陸貿易章程》，開啟了仁川港口，也促使了許多中國人遷徙到這一區域。最初，這裡主要是華僑的居住區，隨後逐漸發展成為一個繁華的商業中心，並在這個過程中形成了今天的中國城。

走在這裡的街道上，你可以看到中國傳統的紅燈籠、石獅和精緻的牌樓。

雖然這對我們而言就是稀鬆平常的建築，但想到這邊是韓式中華料理加上各大韓國綜藝拍攝地，就覺得還是要來打個卡吧?

Qing Guan | 2 小時

中國城大街一直走到最高處的左方，就是韓國人之間人氣高的燕京大飯店(연경)。華麗的紅色四層小樓內，主要提供北方風格的中國菜，特別是北京菜。其中，最受歡迎的菜品無疑是白炸醬麵。這道菜以其豐富的口感和濃郁的醬香而聞名，是許多食客的首選。

除了炸醬麵，燕京還有各種經典的中國菜，如北京填鴨、炒飯、炒麵、餃子等，都以其細膩的口味和傳統的製作工藝深受顧客喜愛。

⏰10:30 ~ 21:30

🚫 不定

💰白炸醬麵(하얀짜장) 10.0 (≈TWD241 / HKD59)

장의상실 | 1 小時

在京城衣裳室(경성의상실)先換上洋裝再到開港路逛逛可以拍出別具風情的照片唷！

衣服選擇算夕，美容區配有帶燈的鏡子梳妝台、吹風機、各種化妝品、別針、各種裝飾品。而且，內部拍攝空間寬敞舒適。

店內更有黑白照和彩照拍攝服務，個人覺得黑白的更有年代感。

⏰ 週一~五 11:00 ~ 18:00 / 週末 10:00 ~ 19:00

🚫 不定

💰 3小時租賃服務 : 30.0 (≈TWD722 / HKD176)

黑白照 5.0 (≈TWD120 / HKD29)

인천아트플랫폼 | 2 小時

從中國城向南走，便會來到仁川現代化街或稱為開港路。19世紀末，中國清朝開啟了仁川港口後，居住區是現在的中國城，而之後進入朝鮮的日本人，則是在旁邊這個開港路居住，因此這裏保留了豐富的歷史氛圍。

經過韓國戰爭和現代化進程，當時建造的日本式住宅並沒有很多得以保留下來，大多數都是因爲仁川市的旅遊項目推廣而被新建或修復。不過這裏仍保留了一些當時在日本流行的新古典主義西方建築和舊海關單位建築。

另一邊還有舊倉庫改造而成的仁川藝術區、中式小庭園等。在復古建築群之間，一邊散步一邊看附近的風景，甚是享受。

⏰24H

Wolmido | 2 小時

還了衣服，便到不少旅客都熟悉的月尾島(월미도)。月尾島原本是一個位於仁川西海岸的小島，但後來通過填海工程與大陸相連。日落西山時，島海岸自然是眺望西海的絕佳位置。

而來到月尾島不得不提自然是遊樂園，擁有著各種刺激和適合家庭的遊樂設施。

當中最著名的就是MYLAND (마이랜드)Disco Pangpang(타가다 디스코 팡팡)，在SNS和YOUTUBE上不難找到口才了得的DJ和玩家反應的熱門影片唷！

喜愛機動遊戲的人千萬別錯過MYLAND的海盜船，個人認證超可怕(沒有之一)的海盜船。船是真的飛到足足90度，座位的安全欄鬆鬆的.....然後全程有10分鐘以上(?)，光是90度就晃了不下5次......"

回到地上的一刻差點沒吐出來......建議空肚搭乘..

要是對機動遊戲還好的話，一旁還有籃球機、棒球機、飛標等小遊戲唷

⏰ 週一~三 10:00 ~ 22:00 / 週四~日 10:00 ~ 01:00

🚫 不定

💰 1次使用券（小孩）5.5 (≈TWD132 / HKD32)

1次使用券（成人）6.5 (≈TWD156 / HKD38)

成人3種遊戲 18.0 (≈TWD433 / HKD105)

成人4種遊戲 20.0 (≈TWD481 / HKD117)

유령치즈조개&활어회무한리필 | 2 小時

幽靈芝士貝殼&活魚生魚片無限吃到飽(유령치즈조개&활어회무한리필) 聽說是月尾島的著名烤貝殼餐廳。只是餐廳風格走2000年代流行的鬼屋氛圍是為甚麼呢？好奇！

店內的牆上展示許多名人的簽名和電視節目拍攝記錄。

點餐後，炒豬肉和年糕拉麵先上桌了。再是一大盆貝殼！記得先請帶上工作手套才好烤唷~

烤好的各種貝殼肉沾著玉米起司享用或是先撒在貝殼上也是令胃部滿足的吃法。要是有烤不開口的死貝殼(不夠新觧)，可以和店家說，都會幫你換新鮮的唷。

⏰ 週日~五 11:00 ~ 02:00 / 週六 10:00 ~ 04:00

🚫 不定

💰 烤扇貝 (小) 55.0 (≈TWD1,324 / HKD332)

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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