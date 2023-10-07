2023韓國楓紅預測出爐！5大必追賞楓景點「韓劇拍攝+道地美食」行程攻略

2023韓國楓紅預測出爐！根據Weather i韓國氣象預測，韓國2023年9月平均氣溫較往年高，10月平均氣溫也預計略高，因此今年首次紅葉預計比往年來得晚，10月1日從雪嶽山逐漸往南至韓國各地，全韓國楓紅全盛期將座落於10月底，直到11月中旬左右，整個楓葉季結束，想前往韓國旅遊的人，趕緊來規劃追楓行程、搭配韓式時令美食之旅！

韓國內藏山是指標性賞楓景點；圖片／韓國觀光公社提供

2023韓國楓紅預測；圖片／韓國觀光公社提供

韓國秋天同時也是美食的季節，欣賞美麗楓景的同時，旅客們也能趁機大啖秋季美食與體驗多元豐富的慶典，韓國人在秋天會醃製大量辛奇 (kimchi) 以備過冬，每年秋季於光州舉辦的「世界辛奇文化節」，今年11月3日~11月6日將在全韓國唯一的辛奇主題公園—「光州辛奇城」展開。

賞楓除了指標性的雪嶽山、內藏山等著名景點，韓國觀光公社為台灣民眾整理台灣有直飛航線的旅遊行程與美食建議，讓大家輕鬆到達賞楓。

首爾的昌德宮是四季遊韓必去景點；圖片／韓國觀光公社提供

首爾賞楓點：四大古宮+青瓦臺 皇宮典雅楓

位於首爾的景福宮、昌德宮、昌慶宮、德壽宮是四季遊韓必去景點，到了秋天，宮殿周圍染上的金黃澄紅，更是添加了典雅色彩，韓劇《非常律師禹英禑》劇中，男二女二約會的人行道場景就是在德壽宮石牆路拍攝，秋天呈現金黃色的路樹景色，浪漫迷人。另外，景福宮、昌德宮和德壽宮還有季節限定的夜間開放，夜晚的宮殿看起來別具不同風貌。

錢魚；圖片／韓國觀光公社提供

而今年開放大眾參觀滿一周年的青瓦臺，更是近期最熱門的首爾景點，快來穿越古今，體驗不同時代的韓國權力象徵吧！秋令海鮮推薦油脂豐富的錢魚，其最佳品嚐時期是從9月末到11月中旬，韓國有句俗語「秋天的錢魚，離家出走的媳婦也會回來」，所以許多韓國人也紛紛到首爾的鷺梁津水產市場尋找錢魚，趁機大快朵頤。

梵魚寺是釜山最為知名的賞楓地點；圖片／韓國觀光公社提供

釜山賞楓點：梵魚寺+九峰山林 《The King：永遠的君主》拍攝地

梵魚寺因屬嶺南三大寺廟之一而聲名遠播，也是釜山最為知名的賞楓地點，漫天的紅葉與古色古香的寺廟交織出絕景，每到秋天必湧入大量人潮。而「九峰山林」是位於釜山機張鐵馬面九峰山麓的森林，也是《The King：永遠的君主》等多部韓劇拍攝地，其完整保存了竹林、松林、山茶花群落、銀杏林等原始山林的自然形態及環境，是另個釜山賞楓選擇。

醬蟹；圖片／韓國觀光公社提供

靠海的釜山，擁有新鮮多樣的美味海鮮，其中河豚在秋季最為肥美，再加上水芹和大蔥等熬煮出的河豚清湯，是最早起源於釜山的釜山鄉土美食，河豚的肉質柔滑Q彈，湯汁醇香入味，並富含維生素和蛋白質，可以提高身體免疫力；釜山的醬油蟹、辣醬蟹，也被譽為一生必吃美食。

丹陽小白山楓紅美景；圖片／韓國觀光公社提供

清州賞楓點：青南臺+丹陽小白山 樂遊刺激高空滑索

今年9月起，桃園－清州航線復航，遊「東亞文化之千年古都」清州時，不可錯過位於大清湖畔的總統別墅—「青南臺」，這裡種植了124種的造景樹及143種的野生花，不但是候鳥的遷徙地，更是清州的賞楓名所。

丹陽小白山設於80~90公尺南漢江峭壁上的透明天空步道—「滿天下Skywalk」；圖片／韓國觀光公社提供

而忠清北道的丹陽以歷史遺跡聞名，其中「丹陽小白山」為韓國第 18 個國立公園，面積之龐大僅次於智異山及雪嶽山，走在設於80~90公尺南漢江峭壁上的透明天空步道—「滿天下Skywalk」，可以遠眺滿被楓葉染得火紅的小白山蓮花峰，也能俯瞰南漢江全景，感受走在峭壁盡頭的驚險感。觀景臺旁還有長980公尺的高空滑索，長1,000的高山滑車、滑道等設施，能體驗到速度及高度帶來的刺激樂趣！

大蒜韓定食；圖片／韓國觀光公社提供

在丹陽隨處可見以特產「大蒜」製成的特色小吃，趁著秋季進補時，點一桌「大蒜韓定食」，各種豐富的大蒜小菜，絕對讓你大開眼界。

八公山是大邱首推的賞楓景點；圖片／韓國觀光公社提供

大邱賞楓點：八公山搭纜車或健行 參拜千年古剎大佛

八公山秋季美麗的楓葉開滿在整條長達16.3公里的環山步道，邊健行邊欣賞自然美妙的風景，也可搭乘「八公山纜車」輕鬆俯覽整個八公山頭被染成色彩繽紛的模樣，是大邱首推的賞楓景點。八公山同時也是靈點，因此可順遊千年古剎桐華寺，參拜大佛。

慶尚北道的清道是韓國最大的柿子產地；圖片／韓國觀光公社提供

同樣橘黃色的柿子和柿子乾也是非常推薦的秋令食物，慶尚北道的清道是韓國最大的柿子產地，肉質軟，甜度偏高無籽，模樣略顯扁狀，因此也稱作盤柿，富含維生素及礦物質，對於恢復疲勞和預防感冒具有幫助。

唯美芒草是濟州島知名秋景；圖片／韓國觀光公社提供

濟州賞楓點：漢拏山+山君不離 除了楓紅還可賞芒

受到海洋性氣候的影響，想要在濟州島賞楓，就必須登上漢拏山。漢拏山與金剛山、智異山並稱為韓國的三神山，坐擁許多秘境，堪稱生態界寶庫，漢拏山環山路之一的「天娥林蔭路」 總長10.9km，是濟州的賞楓秘境，從林蔭路口一路往天娥溪谷走，楓葉越是鮮紅。

不同於韓國其他地區，濟州島秋景最為知名的是其實唯美芒草，想看紫芒草花海，必訪濟州東南面的「山君不離」，這是一處周長超過2公里的火山口，植物種類繁多，秋季的粉紫色芒草花海，別有氛圍，原來秋天的顏色不只限於橙紅。

鮑魚粥；圖片／韓國觀光公社提供

而說到遊玩濟州時的秋令補身料理，首推以鮑魚為主的鮑魚內臟飯、海鮮鍋，還有將鮑魚磨碎後跟米飯一起熬煮成的鮑魚粥，兼具海鮮甜味和增強免疫系統的功效！

今年到韓國賞楓，還能參加韓國觀光公社「有一種驚喜叫韓國」總獎金千萬韓元的抽獎活動，或者喜歡用影像記錄旅行的Vloger們，拍攝及上傳短影片後還可參加「我的韓國心發現！韓國主題 YT Shorts 短片徵集活動」，即可取得韓國雙人來回機票的獲獎機會！更多韓國自由行消息，敬請關注韓國觀光公社台北支社Facebook粉絲頁，或利用韓國旅遊專家1330文字聊天服務(韓英日中)，諮詢相關旅遊資訊。

．「有一種驚喜叫韓國」活動官網

===================撰文／方雯玲

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