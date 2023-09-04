年輕人愛去這！首爾聖水洞一日遊：傳統與現代的完美交匯之旅

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2023-07-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 Blue Bottle Coffee Seongsu Cafe、傳聞中的馬鈴薯排骨湯 、크리스찬 디올 성수。

來到韓國，除了大家耳熟能詳的明洞和弘大，如今越來越多的年輕人紛紛前往聖水洞等時尚的地方探索。

聖水洞是一個迷人的街區，結合了傳統與現代元素，為遊客帶來豐富多樣的韓國文化體驗，你可以品嚐當地的美食，如炸雞、炒年糕和韓國烤肉，讓味蕾感受韓國料理的獨特風味；也可以在時尚的精品店中尋找獨特的紀念品和配件。

聖水洞也擁有許多舒適的咖啡館和茶館，讓人放鬆身心，享受一杯咖啡或傳統的韓國茶。這個迷人的街區融合了過去與現在的魅力，今天為大家整理了聖水洞一日遊行程，帶來一個充滿韓國時尚風情的難忘之旅！

Blue Bottle Coffee Seongsu Cafe | 1 小時

藍瓶咖啡(Blue Bottle Coffee)是一家來自美國的知名咖啡品牌，其獨特的風格和高品質的咖啡在全球各地贏得了廣泛的讚譽，它於2002年在加州成立，以新鮮烘焙的單一起源咖啡豆和優質手沖咖啡聞名於世。

他們致力於咖啡豆的選擇和烘焙過程的精益求精，確保每一杯咖啡都能提供最純粹和豐富的風味體驗，與世界各地的咖啡農合作，以確保取得最優質的咖啡豆。

大家最喜歡藍瓶咖啡的其中一個特色就是咖啡廳內部設計簡潔時尚，營造出舒適和藝術氛圍。他們的咖啡師們擅長手沖咖啡的技巧，注重每一個步驟的細節，從研磨咖啡豆到注水的方式，都追求最佳的咖啡品質。

這家咖啡品牌於前幾年進入韓國市場，其中包括聖水洞地區。

藍瓶咖啡在韓國的分店也繼承了品牌的特色和風格，提供優質的手沖咖啡和其他經典的咖啡飲品，例如濃縮咖啡和拿鐵等。

聖水洞的藍瓶咖啡店是一個理想的地方，無論是想在早晨享受一杯咖啡的清新，還是在下午休息時品味一杯精緻的咖啡，對於咖啡愛好者，藍瓶咖啡都會提供一個愉悅的咖啡體驗呀！

☕️ 藍瓶咖啡(블루보틀 커피)

地址：서울 성동구 아차산로 7 케이티링커스

營業時間：8:00-20:30

電話：1533-6906

網站：https://www.bluebottlecoffeekorea.com

傳聞中的馬鈴薯排骨湯 | 1 小時

祖傳三代馬鈴薯排骨湯(소문난성수감자탕)是位於聖水洞的一家傳統韓國料理店，以其濃郁的湯底和美味的排骨湯而聞名。這家餐廳自從開業以來一直由同一家族經營，已經傳承了三代，堅持傳統的烹飪方法和秘方。

當我進入這家餐廳就立即被溫馨舒適的氛圍所吸引，室內裝潢簡樸，讓我感受到悠久的韓國傳統文化氛圍。

而這家餐廳最為人津津樂道的當然是他們的招牌料理——馬鈴薯排骨湯。這道湯的湯底是用炖煮多時的豬骨和各種香料製成，讓湯底充滿濃郁的味道，湯裡還加入了新鮮的馬鈴薯、蔬菜和嫩滑的排骨，使湯的口感更加豐富，味道鮮美，濃郁而不油膩，每一口都讓人有滿足感。

在這裡，你不僅可以品嚐美味的韓國料理，還能感受到韓國家庭烹飪的傳統魅力，他們的食材新鮮，烹飪技巧獨特，讓你的用餐體驗成為一次難忘的文化之旅。

如果您在聖水洞探索有名的餐廳，不妨來這家祖傳三代馬鈴薯排骨湯享受一下吧！

🥘祖傳三代馬鈴薯排骨湯(소문난성수감자탕)

地址：서울 성동구 연무장길 45

營業時間：24小時

電話：02-465-6580

크리스찬 디올 성수 | 1 小時

Dior 聖水店於2022年開幕，這座建築以巴黎Dior總店的經典華麗感作為設計靈感，復刻出令人嘆為觀止的外觀。整個建築外觀仿如蒙田大道30號的Dior本店，帶有法國歌劇院的氛圍，並與美麗的花園相襯，無論白天還是夜晚都散發著不同的魅力。這裡成為了許多時尚潮人的必訪之地，充滿華麗高貴且極具時尚感的氛圍。

如果想要參觀內部，需要提前預約，預約的方式是透過官方網站上的QR碼，每個月下旬開放下一個月的預約名額。此外，店內還設有一家咖啡廳，這是韓國的第二家Cafe Dior，可以在這裡享受尊享級的下午茶。

夜晚時，Dior聖水店的外觀也十分令人驚豔，華麗的燈光照射在玻璃外牆上，彷彿將您帶到巴黎的街頭。

值得一提的是，Dior聖水店只會開放至2024年，所以若有機會造訪韓國的朋友們千萬別錯過了！

👜 Dior聖水店(디올 성수 팝업스토어)

地址：서울 강남구 성수동2가 302-11

營業時間：12:00-20:00

電話：02-3480-0104

Atelier de LUMEN | 1 小時

對於尋找小眾品牌包包的愛好者來說，聖水洞是一個值得探索的地方，這個地區以其獨特的藝術氛圍和特色店鋪而聞名，在聖水洞的小巷弄裡，你可能會發現一些獨特的精品店，提供各種別具一格的產品，包括小眾品牌的包包。

這次剛好走進一家叫做Atelier de LUMEN的小眾品牌包包店，乍看之下可能會以為是歐美推出的包款，不過它其實是主打法式復古風的韓國小眾品牌，許多韓國女明星也都在背。

一進店裡面，就給人八零年代的復古流行感，包包的款式非常多，再加上他們的包包是使用義大利進口牛皮手工製作，直接就讓整體包包的質感大加分呀！

💼 Atelier de LUMEN

地址：서울 성동구 연무장길 37-7 1층

電話：0507-1382-2102

網站：https://m.atlm.kr

Atelier de LUMEN | 1 小時

聖水洞是首爾市中心一個充滿藝術氛圍和獨特風格的地區，這個區域以其獨特的文化和歷史遺產而聞名。

聖水洞的街道狹窄而曲折，兩旁擺滿了傳統的韓國房屋和石板路。這裡的建築物多數保留了傳統韓屋的特色，給人一種懷舊和古典的感覺。

在聖水洞漫步，你可以欣賞到許多藝術品和壁畫，這些作品為整個區域增添了色彩和活力。這裡也有許多獨特的小店和咖啡館，供你探索和品味，無論是購物、品味美食還是欣賞藝術，聖水洞都能滿足各種興趣和品味。

總的來說，聖水洞是一個獨特而迷人的地方，結合了傳統的文化和藝術氛圍，在這裡可以體驗到首爾的獨特之處，同時也能感受到韓國傳統和現代的交融之美。

🛍️ 聖水洞(성수동)

Scène | 1 小時

由於聖水洞是個充滿獨特時尚和藝術氛圍的地區，因此擁有許多時尚精品店和潮流服飾店，提供各種時尚、設計師品牌或潮流款式的服飾。

這次來到SCENE SEOUL，是位於聖水的複合文化空間，建築物以白色的牆面外觀為特徵，建築的外型獨特，很多企業的商品活動經常在這裡舉行。

一樓是咖啡廳，咖啡都是親自烘焙，沿著內部螺旋樓梯上去就是二樓的服飾店，包括衣服，銷售多樣的周邊商品。

他們的目標是成為很多藝術家的空間，創造充滿活力的文化場所。

🧥Scene(쎈느)

地址：서울 성동구 연무장5길 20 1F Scène

電話：0507-1493-2127

網站：https://sceneseoul.com

Cafe Onion Seongsu | 2 小時

Cafe Onion是一家位於首爾聖水洞的知名咖啡館，以其獨特的氛圍和美味的咖啡聞名。

它位於聖水洞的一條小巷中，外觀簡潔而具有現代感，咖啡館的室內設計融合了工業風格和現代元素，並使用了木材、金屬和混凝土等原始材料，營造出獨特而舒適的氛圍。

Cafe Onion以其高品質的咖啡而聞名，他們專注於使用精心挑選的咖啡豆，並通過精湛的萃取技術呈現出最佳的咖啡風味。無論是濃郁的拿鐵、香醇的焦糖瑪奇朵還是清新的手沖咖啡，都能提供各種選擇，以滿足不同顧客的口味。

除了咖啡，他們還提供各種美味的麵包和甜點，他們的每款麵包都令人垂涎三尺呀！

請注意，由於商店運營狀況可能會有變化，建議大家在前往之前確認咖啡館的營業時間和位置，希望你們在Cafe Onion度過愉快的時光！

🥐Cafe Onion

地址：서울 성동구 아차산로9길 8 어니언

電話：0507-1386-3238

網站：http://m.onionkr.com

建大貨櫃屋 | 1 小時

建大貨櫃屋是一種綠色創新的建築方式，同時也成為熱門觀光景點，這些獨特的建築作品展現了再利用廢棄物的重要性，吸引遊客們的目光。遊客不僅可以欣賞到這些創意建築，還能參與各種活動，如品嚐美食、品味咖啡、購物和欣賞藝術展覽，同時成為拍照留念的好地方。這種結合綠色建築和觀光體驗的模式越來越受歡迎，為遊客們帶來了別樣的旅遊樂趣，因此也成為一個令人驚艷的旅遊目的地。

🏗️建大貨櫃屋 (커먼그라운드)

地址：서울 광진구 아차산로 200

電話：02-467-2747

網站：https://www.common-ground.co.kr

교촌치킨 성수역점 | 1 小時

橋村炸雞是一家在韓國廣受歡迎的炸雞店，以其獨特的風味和口感聞名。這家店提供了一個令人垂涎欲滴的韓國炸雞體驗，讓你品嚐到美味脆嫩的炸雞。

橋村炸雞的炸雞皮脆而不膩，內部則保持著多汁嫩滑的口感。他們使用新鮮的雞肉和特製的調味料，經過精心炸製，讓每一塊炸雞都散發著誘人的香氣。無論是原味、辣味還是其他口味的炸雞，都能找到自己喜愛的選擇。

如果你是炸雞愛好者，橋村炸雞絕對值得一試，他可以帶給你一個美味難忘的韓國炸雞體驗，讓你的味蕾舞動起來！

🍗 橋村炸雞(교촌치킨)

地址：서울 광진구 아차산로31길 13 1층, 2층

電話：02-462-1991

網站：https://m.kyochon.com

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：韓國首爾｜聖水洞一日遊-傳統與現代的完美交匯之旅

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