韓國雨天玩什麼？ 首爾「雨天旅遊計畫」各種迷人景點和室內活動 探索首爾魅力

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2023-05-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 恩平韓屋村、1人1杯、Seutapildeu goyang。

當你計畫一場令人期待的首爾旅遊，但天公不作美，突然下起了雨。儘管如此，不必灰心！雨天也能有愉快的旅程，這次特別為大家準備了一個精心策劃的雨天旅遊計畫，讓你在首爾的雨中探索各種迷人景點和室內活動。

無論是享受美食的街區、尋找購物的天堂，還是沉浸在藝術的世界，這個計畫將帶你度過一個充滿樂趣和驚喜的雨天冒險。讓雨水伴著你的腳步，為這次旅程增添獨特的韻味吧！

恩平韓屋村 | 1 小時

恩平韓屋村是近年非常熱門的旅遊勝地，為遊客提供了一個平衡現代與傳統的絕佳體驗。

這座韓屋村於2014年建立，與傳統的韓屋村有所不同，展現出一種全新的感覺。它融合了傳統韓屋的經典風格和現代化的設計元素。在這裡，你可以欣賞到許多傳統韓屋的特色，如獨特的木質結構、屋頂上的瓦片和傳統的門窗設計，令人驚嘆不已。坐落於北漢山的背景下，仿佛彷彿置身於朝鮮時代。

在韓屋村中漫步時，你會發現許多餐廳和咖啡廳，提供各種美食和特色點心。你可以品嚐到道地的韓國美食，或在溫馨的咖啡廳中品嚐一杯傳統的韓國茶，放鬆身心。許多韓國人將韓屋村視為度假旅遊勝地或民宿。

恩平韓屋村以其獨特的風格和豐富的文化體驗吸引著遊客，讓人在這裡能夠放鬆身心靈。無論你是尋找傳統文化的體驗還是欣賞傳統建築之美，這裡都是一個非常值得造訪的地方。無論你是韓國居民還是海外旅客，恩平韓屋村都能帶給你一段難忘的體驗。

🇰🇷恩平韓屋村(은평한옥마을)

地址：首爾特別市 恩平區 津寬洞 193-14

1人1杯 | 2 小時

來到恩平韓屋村最著名的就是附近的「一人一杯」咖啡廳！這個熱門景點絕對不能錯過！

整棟建築共有五層樓，一、二、三樓都是咖啡廳，四、五層樓設有餐廳，每層樓都是韓式風格設計，散發著獨特的韓國古典韻味。最特別的是從窗外可以眺望整個韓屋村的美景，讓我驚豔不已！在這裡拍照簡直夢幻！每一個角落都充滿了浪漫和藝術氛圍，絕對是攝影愛好者的天堂。

咖啡廳提供的幾款小巧可愛的韓國傳統甜點更是令人垂涎欲滴。無論是色彩繽紛的韓國傳統糕點，還是香甜可口的韓式糕餅，每一口都帶給你舌尖上的幸福享受。

坐在雨中，品味著咖啡的香濃，同時欣賞著韓屋村的景色，真的是一個難忘的體驗！無論是沉浸在柔和的陽光中還是被雨水洗禮的風情，這裡都能帶給你一種寧靜和平衡的感覺。

如果你想找一個傳統韓風景點，絕對要考慮把「一人一杯咖啡廳」加入行程呀！在這裡，你可以同時品味咖啡和韓國文化，享受著與眾不同的體驗。不論你是單獨旅行還是與朋友相聚，這裡都會給你帶來美好而難忘的時光！

☕️ 一人一杯咖啡廳(1인1잔)

地址：서울 은평구 연서로 534

時間：每天10:00-21:00

電話：02-355-1111

網站：https://instagram.com/1in_official?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Seutapildeu goyang | 2 小時

下雨天來臨時，位於高陽市的Starfield購物中心是絕佳的選擇！它就位於恩平韓屋村坐車約20分鐘的距離。

這座巨大的購物中心擁有無數的購物、娛樂和美食選擇，無論你是購物愛好者、美食家還是娛樂迷，這裡都能滿足你的需求。

一進入Starfield購物中心，你會被它的規模和多樣性所震撼。這裡擁有數百家商店，涵蓋了時尚服飾、家居用品、美妝產品、電子產品等各個商品類別。無論你是追求國際知名品牌還是當地特色產品，這裡都能滿足你的購物慾望。

當你感到餓了，購物中心有眾多餐廳和美食廣場供你選擇。這裡匯集了各種美食，包括國際料理、當地特色美食和快餐連鎖店，可以品嚐來自世界各地的美食，無論是亞洲、歐洲還是美洲的菜餚，這裡都能滿足你的味蕾。

Starfield購物中心絕對是雨天計畫的好選擇！無論是購物、娛樂還是美食，這裡都能滿足你的各種需求，讓你度過一個愉快且充實的室內時光。

🛍️ Starfield Shopping Mall

地址：京畿道 高陽市 德陽區 東山洞 37

時間：每天10:00-22:00

電話：1833-9001

網站：https://m.starfield.co.kr/goyang

Sports Monster Goyang | 2 小時

在高陽市的Starfield購物中心內，有一個令極限運動愛好者著迷的地方，那就是Sportsmonster。

Sportsmonster是一個極限運動活動中心，提供多種刺激的運動項目，讓你挑戰自己的極限。室內攀岩、滑板場、跳躍和翻滾設施等等，讓你在高空中體驗刺激與自由的感覺。不論你是初學者還是有經驗的極限運動愛好者，這裡都能滿足你的需求，讓你展示勇氣和挑戰精神。

Sportsmonster帶來一個難忘的體驗，無論是與朋友一起還是獨自一人嘗試，都能讓你感受到刺激與樂趣。在這裡，你可以挑戰自己的身體極限，突破自我，同時享受運動的樂趣和成就感。

無論你是想體驗新的運動項目，或是尋找一個刺激的室內活動，Sportsmonster都是一個絕佳的選擇。讓我們一同在這個極限運動的天地中，探索自己的勇氣和無限潛力！

🧗🏻‍♀️ Sportsmonster(스포츠몬스터)

地址：京畿道 高陽市 德陽區 東山洞 37

時間：每天10:00-22:00

電話：1668-4832

網站：https://www.smob.co.kr

비와별닭갈비 스타필드고양점 | 1 小時

在Starfield購物中心的美食街上，有一家令人難以抗拒的連鎖餐廳，那就是"비와별닭갈비"。這家餐廳以其正宗的韓國辣炒雞(닭갈비)而聞名，特別是他們的起司辣炒雞更是受到廣泛的推崇。一踏入餐廳，你就會被溫馨的環境和誘人的美食所迷倒。

他們使用新鮮的雞肉，搭配辣椒醬和多種蔬菜，經過特殊的炒製技巧，呈現出香辣多汁的口感。每一口都帶來辣味的刺激和雞肉的嫩滑，絕對是辣食愛好者的天堂。而特別值得一提的是他們的起司辣炒雞，起司的濃郁與辣椒的辛辣完美結合，給予你一種獨特的享受。

在享用完辣炒雞後，你還可以嚐試他們的醬炒飯，這個絕妙的組合能夠讓你一次滿足口腹之慾。每一口醬炒飯都充滿著濃郁的風味，絕對能讓你飽足滿意。

不論你是喜愛辣食的熱愛者，還是對於溫和口味更感興趣，這家辣炒雞餐廳都能夠滿足你的味蕾。所以在你造訪Starfield購物中心時，別錯過這家令人垂涎的餐廳，讓你的味覺享受一場饗宴！

🐔 雨和星辣炒雞(비와별닭갈비)

地址：京畿道 高陽市 德陽區 東山洞 37

時間：每天10:00-22:00

電話：031-5173-3447

AQUAFIELD Goyang | 4 小時

這次首爾雨天計畫的主角絕對是韓國最具代表性的汗蒸幕！當你想在冷冽的天氣中取暖放鬆時，韓國的汗蒸幕絕對是一個絕佳的選擇。在高陽市的Starfield Mall內，有一家高級汗蒸幕 AQUAFIELD GOYANG，提供多種令人身心放鬆的選項。

AQUAFIELD GOYANG的汗蒸幕環境乾淨整潔，內部擁有多個放鬆區域，包括泡湯區、休息區和按摩椅區等，每一個區域都有不同的風格和氛圍。

當你進入汗蒸幕區後，你可以在不同溫度和濕度的房間中盡情放鬆，讓身體排毒，紓解壓力和緊張感。AquaField汗蒸幕採用多樣的設計風格，每個房間都獨具特色，例如扁柏樹芬多精的汗蒸房充滿著木頭香氣，還有高溫的火窟汗蒸幕約80度，絕對令人驚喜和愉悅。

不僅如此，這家汗蒸幕還擁有一個水樂園和游泳池，非常適合假日帶孩子來這裡玩耍。

此外，這家汗蒸幕最大的特色不只是只有汗蒸幕，他還有水樂園及游泳池，非常適合假日帶孩子來這裡玩耍。

如果你想體驗韓國文化，同時享受身心放鬆，AQUAFIELD絕對是一個值得一試的好地方！在這裡，你可以在舒適的環境中感受韓國特有的放鬆文化，享受獨特的汗蒸體驗。無論是與家人一同前往，還是和朋友共度美好時光，AQUAFIELD都能為你帶來難忘的體驗。所以，在你的首爾行程中，別錯過這個令人身心愉悅的地方！

🧖🏻‍♀️ 汗蒸幕AQUAFIELD GOYANG(아쿠아필드)

地址：京畿道 高陽市 德陽區 東山洞 37

票價：一般汗蒸幕-₩23000 水樂園-₩45000

時間：每天10:00-22:00

電話：031-5173-4500

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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