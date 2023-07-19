網美請收藏！6間首爾咖啡廳推薦，法國街頭風、夢幻童話風任你pick

講到去韓國首爾一定要做的事，除了吃美食跟購物之外，到當地充滿特色的咖啡廳喝咖啡吃甜點、拍拍美照當然也是不可或缺的行程之一。ReadyGo為即將去韓國首爾旅遊的你精選7間首爾咖啡廳推薦，從工業風、法國街頭風到華麗莊園風一應俱全，或許可以提供給你一些跑咖的靈感。

盤點6家首爾咖啡廳推薦

Cafe Onion Seongsu

圖片來源：IG@achifood

Cafe Onion在首爾總共有三間分店，每一間店都以截然不同的裝潢風格吸引眾多咖啡迷前往。其中這間位於聖水洞的Cafe Onion Seongsu前身是一間金屬工廠，擁有50多年歷史的老宅建築處處充滿著斑駁的痕跡，外露的磚瓦、未上漆的牆壁、凹凸不平的地面，給人一種身處在廢墟的感覺，非常特別。

圖片來源：IG@achifood

＊Cafe Onion Seongsu

地址：8 Achasan-ro 9-gil, Seongsu-dong 2(i)-ga, Seongdong-gu, Seoul, 南韓

營業時間：週一～週五 08:00~22:00、週六～週日 10:00~22:00

Mooni

圖片來源：IG@cheyenne.lin、IG@cfloaorda

位於狎鷗亭地鐵站附近的Mooni可說是近幾年韓國最夯的咖啡廳之一，一大片庭院配上粉白色的歐風建築，從裡到外都超級好拍，如果是秋季到訪還可以跟頂樓的一大片粉紅亂子草拍照，真的是有夠夢幻！Mooni的菜單品項非常豐富，從各式各樣的麵包、蛋糕到鹹食可頌、三明治都有，飲料也都做得超級可愛，可說是一間非常殺記憶體的網美咖啡廳。

圖片來源：IG@cheyenne.lin

＊Café Mooni Apgujeong

地址：6 Apgujeong-ro 56-gil, Gangnam-gu, Seoul, 南韓

營業時間：週一～週日 10:00~22:00

Camelia Cafe&Brunch

圖片來源：IG@dos_ashley81

Camellia Cafe&Brunch是延南洞今年很紅的早午餐店，鵝黃色的建築外觀搭配簡約俐落的招牌，彷彿來到了法國街頭的咖啡廳，隨便一拍都是充滿異國風情的質感美照。

圖片來源：IG@dos_ashley81

走進店內，木質色調的桌椅與白色的牆壁營造出一股溫暖的氛圍，而充滿小巧思的藍色做舊櫥櫃、黃綠配色展示架也為整體空間增添一些些溫馨感，好像來到了法國奶奶在鄉下的家一樣，讓人覺得非常放鬆。

＊Camellia Cafe&Brunch

地址：229-30 Yeonnam-dong, Mapo-gu, Seoul, 南韓

營業時間：週一～週日 10:00~21:00

BOOS Cafe

圖片來源：IG@zl0430

熊控一定要來這家咖啡廳！店門口放有一隻超吸睛小熊軟糖大型公仔的BOOS Cafe，隱身在明洞附近一棟六層樓的建築裡，4~6樓為咖啡廳的空間。BOOS Cafe最大的特色就是它每層樓的裝潢風格都截然不同，4樓較為陰暗隱密、5樓明亮自然，而6樓則是一個露天的空間，你可以按照自己的喜好選擇喜歡的空間入座，舒適地享受午後時光。

圖片來源：IG@zl0430

＊BOOS Cafe

地址：4th~6th Floor, 22-3 Supyo-ro, Jung-gu, Seoul, 南韓

營業時間：週一～週日 11:00~23:00

Brady’s coffee bar

圖片來源：IG@kaodannn_foodie

Bradys Coffee Bar座落在充滿各式特色咖啡廳的延南洞區域，純白色的法式古典裝潢風格加上店主超有品味的木製擺飾、鮮花點綴，讓這家咖啡廳就像是攝影棚一樣，隨便拍都是超吸睛的時尚大片。最受歡迎的角落是二樓的水池座位區，不管是拍人像還是拍食物都別有一番風味，真的是讓人很難不沈浸在它的魅力裡呀！

圖片來源：IG@kaodannn_foodie

＊Bradys Coffee Bar

地址：2nd floor, 23 An-gil, Seongmisan-ro, Mapo-gu, Seoul, 南韓

營業時間：週三～週日 11:00~19:00

Coffee Hanyakbang

圖片來源：IG@coffee_hanyakbang

Coffee Hanyakbang是一間改建自傳統韓藥房的咖啡廳，兩層樓的空間擺滿了各式各樣的古董傢俱、藥材櫃等充滿歷史感的擺設，讓人有種穿越時空的感覺。Coffee Hanyakbang的招牌是手沖咖啡，充滿香氣的濃醇咖啡配上同樣也十分美味的甜點，完全就是午茶時光最療癒的享受，推薦給喜歡老宅風格的女孩們。

＊Coffee Hanyakbang

地址：6-6 Samil-daero 12-gil, Jung-gu, Seoul, 南韓

營業時間：週一～週五 10:00~22:00、週六～週日 11:00~22:00

Coffee Nap Roaster

圖片來源：IG@coffeenap_roasters

最後要推薦的是Coffee Nap Roaster，Coffee Nap Roasters擁有簡潔俐落的裝潢簡潔，大面的落地窗和老宅獨有的紅磚，復古當中又不失現代美感。店內的裝潢簡約而不失美感，從用具、桌椅和牆面等都使用原木色調，加上綠色植栽點綴，營造出自然、舒適的氛圍，讓人覺得很舒適。

Coffee Nap Roaster提供多種不同風格的座位區，從吧台、長桌到沙發區都有，讓你可以依據自己的需要和喜好來選擇座位，非常貼心。

＊Coffee Nap Roaster

地址：453-32 Yeonnam-dong, Mapo-gu, Seoul南韓

營業時間：週一～週日 10:00~19:00

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