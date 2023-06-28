濟州蜜月旅行必朝聖！GD的無敵海景咖啡廳＆超可愛春日咖啡廳必訪

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2020-08-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 菜板豚、春日咖啡館 BOMNAL、Cafe Mônsant De Aewol。

濟州島的涯月海邊因為有著絕美的日落海景~連BIGBANG隊長GD都慕名而來~投資開設Mônsant De Aewol（몽상드애월）無敵海景咖啡廳~雖然目前已撤資,但這間咖啡廳仍由於整排落地玻璃窗映照整片一望無際的藍天碧海而聲名大噪!涯月也成為著名的特色咖啡及餐廳集散地~附近的春日咖啡也因為韓劇《心情好又暖》有來這邊拍攝過而爆紅

我們是先去春日咖啡~再去Mônsant De Aewol,因為這兩間真的超近~就在隔壁XDD

也比較一下吃的兩間有名的烤黑豬肉餐廳，看哪間能榮登我們的最愛😍

菜板豚 | 1 小時

午餐我們吃入選米其林指南的人氣黑豬肉餐廳:돔베돈

我們點了黑豬肉套餐兩人份

含黑豬肉360g+豬肉切片+泡菜、小菜(可續)

加點蒸蛋+冷麵

烤肉沾醬算是他們的祕方~還不錯吃,但可惜的是肉的油脂偏多,吃多較有油膩感

烤肉可以搭配他們的泡菜再用蘿蔔片包起來吃~就很好吃!之後加點的冷面也是一般般不到驚艷

肉質的油偏多,讓我稍微失望,可能是期待太高嗎?若來濟州島要吃黑豬肉的話,我不會推薦這一間

反而覺得另一間태백산太白山 頂級濟州黑豬肉 餐廳好吃很多～但口味依人而定,提供給大家參考囉~

돔베돈

地址：제주 제주시 관덕로15길 25 돔베돈

地圖：https://naver.me/xOfYakO4

營業時間：11:00-23:00

電話：064-753-0008

春日咖啡館 BOMNAL | 1 小時

春日咖啡（봄날카페），因為 #韓劇《心情好又暖》來拍攝而爆紅～

黑色玄武岩圍起的石牆~配上許多童趣可愛的塗鴉~每個角落都超級療癒好拍❤️

石頭爺爺、海女、濟州的海鮮等塗鴉,相當具有濟州當地特色

店裡還有四隻超可愛柯基犬~分別名為 「春、夏、秋、冬」,但我們去的時候在睡覺~好呆萌哇~~

咖啡旁邊就是整片蔚藍大海~讓人心曠神怡

要入場的話,每人低消一杯飲料~

我們點了一瓶橘子果汁&橘子氣泡飲~比較推氣泡飲XDDD

橘子果汁偏酸甜,有濟州橘子獨有氣味~較濃郁,我們沒有很喜歡XD氣泡飲比較清爽好喝一些~

有機會可以來拍拍呦！

春日咖啡廳(봄날카페)

中文地址：濟州市涯月邑涯月路1街25

韓文地址：제주특별자치도 제주시 애월읍 애월로1길 25

電話：064-799-4999

營業時間：每天 09:00~21:30

最後點餐:21:00

交通：濟州市區搭公車202號至漢潭洞(한담동，Handamdong)站，下車後步行5分鐘後可抵達

Cafe Mônsant De Aewol | 1 小時

喝完飲料,我們便轉移陣地到網美必去的GD咖啡廳-Cafe Monsant de Aewol拍拍

落地窗照映著藍天碧海真的超美的!!要不是風太大,我們應該會在這裡拍個幾百張XDDD

可能是因為颱風剛過境,風大到我頭髮都亂了XDDD 只好前往下個行程囉~

聽說這裡的日落也超美~我一定會再回訪這裡拍拍的!

Cafe Monsant de Aewol 몽상 드 애월

電話: 010-4419-3431

地址：濟州道濟州市涯月邑涯月北西路56-1

韓文地址：제주도 제주시 애월읍 애월북서길 56-1

營業時間:每天 11:00 – 19:30 (last order 19:00)

Gwakji Beach | 1 小時

濟州島的海水都好藍好清澈哇，早知道就帶泳衣，好想下去游泳哇～～可惜我們沒帶換洗的，只好踏踏水過個癮🤣🤣🤣海水超冰涼的❤️❤️❤️

Jeju Taebaeksan | 1 小時

濟州島最有名的美食~非濟州黑豬肉莫屬!所以來濟州島之前,我搜尋了各大網站及社團,看到很多人大推太白山頂級黑豬肉餐廳~我就立馬預約時間來吃了XD

這間餐廳經營有30多年~在濟州島也有許多分店

我們點了

⛰️太白山頂級黑豬肉半隻

以及🐂生韓牛壽司

生韓牛壽司混和了些微的香油,沾取一點哇沙米吃,非常開胃好吃!

濟州黑豬肉非常新鮮厚實,有服務人員幫忙翻拷,有烤盤過濾油質,吃起來不會覺得太過油膩,比某間米其林餐廳(돔베돈)還要好吃太多倍了~

돔베돈的肉實在是太油,吃完胃其實很不舒服,但太白山的黑豬肉是吃完還想再吃,非常美味不油膩!炭香氣十足,每口都好滿足!配任何一種沾醬都好好吃~~

太白山餐廳連小菜都令人讚不絕口!居然還有我最愛的生醃醬螃蟹!超入味的好想多吃好幾盤!

難怪那麼多人推薦~真的很精緻美味!下次來濟州也一定會再回訪這間餐廳!推薦給大家囉~

濟州島太白山頂級黑豬肉餐廳本店

地址:제주 제주시 도공로 154-12

電話:064-744-0001

營業時間:每日早上11:30到22:00

最後點餐：21:00

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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