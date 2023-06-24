濟州島蜜月自駕遊彩虹海岸道路！ 超讚海景飯店、飽足海鮮鍋&超可愛梨湖小馬燈塔
作者：Funliday-艾蜜莉關x吃貨の韓國日常
跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2020-08-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 濟州國際機場、、韋斯立旅館WHISTLE LARK。
韓國婚禮結束後，隔天我們就飛往濟州島蜜月旅行 了～抵達時颱風剛好離開，實在是太幸運了！😍這次我們選擇租車自駕遊，入住四星級海景渡假飯店（含露天泳池），去了有名的彩虹海岸公路&梨湖燈塔，還吃了超澎湃海鮮鍋！宵夜再來逛東門夜市，真的大滿足哇！
濟州國際機場 | 30 分鐘
從濟州國際機場五號出口出來,過馬路之後右轉進這個通道
一直走到底左轉就可以通到接駁巴士的停靠站囉!
我們是搭藍色巴士到租車店的
| 30 分鐘
我們是從Coupang上預訂Blue租車
當時是旺季所以價格有些高,六天租車費用是355720韓元(含保險)
抵達租車店後~先填寫個人資料登記,接著他們會告知一些注意事項~
有任何問題也可以聯繫他們24小時的客服
拿到車子之後要先檢查車況並拍照,內外車況都要檢查
沒問題的話就能開車上路啦~
不過他們車子沒有行車紀錄器,所以開車要特別小心
且導航不是太好用,後來我們用自己的手機導航XDD
除此之外~沒有太大問題,也開著車到了很多地方旅行~
提供給大家參考囉^^
韋斯立旅館WHISTLE LARK | 30 分鐘
租好車子之後~就先前往飯店Check in~
這次我們首先入住的飯店是Whistle Lark Hotel四星級海景度假飯店~
地理位置超好~就位在海邊，附近有東門市場、黑豬肉一條街、生魚片一條街等等走路可以到，非常方便！
距離龍頭岩開車約10分鐘就到,距離濟州國際機場則不到 15 分鐘即可開車抵達~交通超便利!
且我看到很多韓妞來這邊的露天泳池打卡,網路評價也都不錯~就給他訂下去了XDD
一樓大廳乾淨明亮~前台24小時提供服務,還有商務中心可以查詢旅遊資訊
旁邊就是Seoga & Cook餐廳及酒吧,另提供免費 WiFi 及私人停車場
二樓除了客房之外~還有露天泳池、健身房、洗衣機房
我們訂的是海景豪華雙人房附陽台~非常舒適寬敞
窗簾拉開就能看見一望無際的湛藍海景~還可以看到飛機經過~整個令人心曠神怡阿!可以欣賞從日出到日落的各樣海景~超適合情侶或夫婦來陽台這裡小酌或放空一下的~
客房均鋪有地毯，並配有迷你吧、冰箱、平面電視和電熱水壺。也有提供睡衣&拖鞋可以使用
個人衛浴內則配有吹風機、免費盥洗用品和免治馬桶(我老公超愛這個!)
待在這裡兩晚都睡得飽飽~一起床就能看到美麗海景,到哪裡開車都方便抵達,還連兩晚都去逛了東門夜市~
真的超讚的!下次來濟州島肯定會再回訪的❤️❤️推薦給大家喔!
Hotel Whistle Lark（口哨雲雀酒店）
中文地址:濟州特別自治道濟州市西碼頭2街26(健入洞1443-2)
韓文地址:제주시 서부두2길26(건입동)
電話:064-795-7000
官方網站:http://www.whistlelark.co.kr/?lang=ch
Dodu Rainbow Coastal Road | 30 分鐘
彩虹海岸道路 是這邊的熱門打卡點喔！七彩的石磚搭配藍天白雲超可愛的！有機會可以來這邊拍拍呦
도두해안도로
地址：제주특별자치도 제주시 도두일동 1734
이호테우해변 | 30 分鐘
梨湖小馬燈塔 比較少人知道，但這邊的紅白小馬燈塔非常紅！許多韓妞都來這邊打卡，且這裡的海水超清澈湛藍的，好想下去玩水哇！有機會一定要安排來這邊拍拍跟玩水呦
이호테우해변
地址：제주특별자치도 제주시 이호일동
Geumanine Sikdang | 1 小時
我們點了2人份的海鮮鍋，內容超豐富的，有蝦子、大小蛤蜊、螃蟹、鮑魚、濟州島的硬殼蝦、金針菇、小菜也很多，兩人吃超飽超滿足！湯頭跟海鮮都完美😋
且這裡非常適合 家族聚餐，多人吃的話，可以點他們熱門的長條海鮮鍋，會有龍蝦、章魚跟生魚片等等！我們一定會再回訪這裡的！
그마니네海鮮鍋
地址:제주 제주시 애월읍 일주서로 7219
韋斯立旅館WHISTLE LARK | 3 小時
接著一定要來飯店的露天泳池哇!!開放時間是下午一點到晚上九點（但依季節,開放時間會有所調整喔!）
可以眺望海景&拍許多美照～日落時候據說這裡也超美的喔!
有住這裡的話，一定要來拍拍！
東門傳統市場 | 2 小時
來濟州島蜜月旅行 當然要逛逛他們的夜市 啦～裡面超級熱鬧的，有琳瑯滿目的濟州島橘子伴手禮、黑豬肉、鐵板魷魚、生魚片、鮑魚、龍蝦、炸雞、豬腳等，且還有台灣的紅燒肉跟花生捲冰淇淋呢！
早知道就不要吃太飽來逛了，真的太多美食值得品嚐，有機會到濟州島可以試試呦❤️
濟州島東門夜市vlog: https://youtu.be/T9blabsPSik
東門水產海鮮店 | 1 小時
濟州島最有名的就是白帶魚生魚片、青花魚生魚片還有딱새우鮮蝦生魚片😘
딱새우生魚片超新鮮，且很酷的是卵未熟時是藍色的，很夢幻✨另外兩個生魚片我反而覺得還好😂
外帶要排隊，內用就不用等，但要加一人3000韓元，小菜不好吃，外帶蝦子生魚片即可🤣
🦐東門市場水產海鮮
동문올레수산
地址：제주 제주시 관덕로14길 10
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
延伸閱讀：濟州島蜜月自駕遊🚗超讚海景飯店推薦👍海鮮鍋🐙彩虹海岸道路&超美梨湖海邊🏖️
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