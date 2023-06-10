快訊

烏軍方：黑海城市敖德薩遭俄空襲 27人含兒童受傷、3人身亡

北市午間傳槍響！鹹粥店老闆娘中彈命危 民眾驚嘆：以為爆炸

台灣人心中「最愛韓國美食」揭曉 「東大門一隻雞」竟輸給它！

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片／韓國觀光公社提供
圖片／韓國觀光公社提供

配合2023-2024韓國訪問年，韓國觀光公社-台北支社舉辦特別企劃，與關鍵評論媒體集團合作進行「你還沒吃過的韓國—美食100 選線上票選活動」。韓國觀光公社收集了17個地方政府推薦當地特色、有代表性的食物，從中整理出百項精選特色美食邀請民眾投票，調查台灣人心中最喜愛的韓國美食，也藉此讓大家認識更多地方特色料理。

台灣遊客初次訪韓必吃的–東大門一隻雞，為最喜愛的韓國美食投票結果前十名之一 ；圖片／韓國觀光公社提供

值得注意的是，前十名當中，釜山廣域市的代表美食就佔了三名，分別是台灣人熟悉的市場特色美食–堅果黑糖餅、街邊小吃–釜山魚糕，以及傳統釜山美食–豬肉湯飯；大邱廣域市與首爾特別市推薦的美食也分別佔了兩名，有大邱十味中的烤腸、燉排骨，及台灣遊客初次訪韓必吃的–東大門一隻雞與雪濃湯。

大邱十味中的烤腸，被票選為最喜愛的韓國美食第一位 ；圖片／韓國觀光公社提供

此外，包含仁川廣域市的海鮮湯、濟州特別自治道的黑豬肉烤肉、江原道的春川炒雞在內，這些也都是台灣部落客遊記中常出現的品項，且大多是不辣的、對於不那麼敢吃辣的外國人來說，接受程度也更高。而這十項美食的分布，也多以目前恢復航線城市為主，可看出民眾對於可以品嚐到的美食較有深刻印象。

釜山的美食–豬肉湯飯等在前十名中佔三名；圖片／韓國觀光公社提供`

疫情過後，各國邊界逐漸開放，今年1~4月台灣人訪韓人數總計有238,138名，與疫情前的2019年相比，恢復率達60.4%。根據2021年韓國觀光公社所進行的潛在訪韓旅客調查，不論男女、各個年齡層，台灣人赴韓旅遊時最期待的行程皆是「探訪在地美食」，韓國觀光公社也計畫利用台灣消費者喜愛的美食，在下半年開發獨特的訪韓旅遊商品。

濟州黑豬肉烤肉；圖片／韓國觀光公社提供`

李長儀支社長表示，近幾年韓國美食在台灣民眾心中的喜愛程度、接受度大幅提升，相信與韓食結合的旅遊商品，不但會吸引台灣民眾前往韓國旅遊，也會提高台灣旅客訪韓旅遊的滿意度。更期望未來八大國際機場皆開放後，民眾也能親自吃遍各地推薦的美食，繼而由美食認識更多不同面貌的韓國。

(資料來源：韓國觀光公社)

1大邱廣域市-烤腸2釜山廣域市-堅果黑糖餅3大邱廣域市-燉排骨4釜山廣域市-豬肉湯飯5首爾特別市-東大門一隻雞6首爾特別市-雪濃湯7仁川廣域市-海鮮湯8濟州特別自治道-黑豬肉烤肉9江原道-春川辣炒雞10釜山廣域市-釜山魚糕

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212215

觀光 釜山 大邱

延伸閱讀

國民媽媽帶路走逛東三水街市場

日美食節目採訪烏龍！創辦人變「不知名老婆婆」 惹火拉麵老店

罪惡感爆表！韓國人創的韓式餐酒館「調酒尬炸雞」　美食療癒人心

百貨美食直送球場、近距離看樂天女孩 Global Mall合作樂天桃猿打造賞球專區

相關新聞

台灣人心中「最愛韓國美食」揭曉 「東大門一隻雞」竟輸給它！

配合2023-2024韓國訪問年，韓國觀光公社-台北支社舉辦特別企劃，與關鍵評論媒體集團合作進行「你還沒吃過的韓國—美食100 選線上票選活動」。韓國觀光公社收集了17個地方政府推薦當地特色、有代表性

麥當勞「冰淇淋拿鐵」回歸！「蛋捲冰淇淋＋濃郁拿鐵」消暑必點　不是每一家都喝得到

夏日來一杯！麥當勞蛋捲冰淇淋深受廣大顧客喜愛，世界各地的麥當勞也會不定時推出不同口味及品項。而在韓國開賣掀起話題的麥當勞「冰淇淋拿鐵」也於今夏正式回歸，冰涼蛋捲冰淇淋搭配濃郁冰拿鐵，苦甜味相互綜合，炎

海雲台必訪！ 韓國「釜山二日遊」讓你盡情享受海灘、美食和文化的城市

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2023-03-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 金海國際機場、Palette 漢南西面咖啡街店、望遠洞提拉米蘇田浦咖啡街店。 近年來，釜山成為韓國除首爾外最受歡迎的旅遊城市之一，它以其美麗的海灘、現代化的都市景觀、多樣性的美食和文化景點吸引了無數遊客。釜山在旅遊業方面也有著相當的發展，許多新的景點和體驗在不斷推陳出新，其中最新的開放空間 - 海雲台Blueline Park，更成為了必訪的景點之一。如果你計畫造訪韓國，除了首爾外，釜山也絕對值得加入旅遊行程，體驗不同於首爾的韓國風情，今天就來向大家介紹釜山二日遊的行程，有興趣的朋友快點筆記一下吧！

沙發變甜點！質感咖啡廳「沙發蛋糕」掀探店人潮　「擬真外型＋流心內餡」踩點必吃

韓國人把沙發變甜點了！創意無極限，繼各種蘋果、橘子等擬真甜點後，又現一話題新作「沙發蛋糕」！這家靠近地鐵聖水站的咖啡廳「OAFU」推出超吸睛又可愛的沙發甜點，外型宛如超迷你沙發，但卻是真材實料的美味蛋

黑暗榮耀「發光圍棋盤」拍攝場景！ 韓國仁川「青蘿湖水公園」免費景點 入夜後發光棋盤變更美

udn走跳旅遊／加小菲愛碎碎念 仁川韓劇景點/親子景點推薦 這次來首爾最開心的就是成功插旗黑暗榮耀的拍攝景點♥青蘿湖水公園청라호수공원♥。因為球哥有學圍棋的關係，追劇時就對劇中的這個圍棋公

鬧區周圍、無敵海景、文青民宿統統有！6家便宜質感兼具的釜山住宿推薦

韓國一直是年輕人最愛旅遊的國家之一，不僅東西好買、風景好看，食物也超好吃，每追完一部韓劇就會有想去韓國旅遊的衝動！這次特地幫大家網羅6家釜山住宿推薦，質感超好房價又便宜，ＣＰ值非常高，快加入你的口袋名單，等機票便宜就能立刻出發啦！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦