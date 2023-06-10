台灣人心中「最愛韓國美食」揭曉 「東大門一隻雞」竟輸給它！

配合2023-2024韓國訪問年，韓國觀光公社-台北支社舉辦特別企劃，與關鍵評論媒體集團合作進行「你還沒吃過的韓國—美食100 選線上票選活動」。韓國觀光公社收集了17個地方政府推薦當地特色、有代表性的食物，從中整理出百項精選特色美食邀請民眾投票，調查台灣人心中最喜愛的韓國美食，也藉此讓大家認識更多地方特色料理。

台灣遊客初次訪韓必吃的–東大門一隻雞，為最喜愛的韓國美食投票結果前十名之一 ；圖片／韓國觀光公社提供

值得注意的是，前十名當中，釜山廣域市的代表美食就佔了三名，分別是台灣人熟悉的市場特色美食–堅果黑糖餅、街邊小吃–釜山魚糕，以及傳統釜山美食–豬肉湯飯；大邱廣域市與首爾特別市推薦的美食也分別佔了兩名，有大邱十味中的烤腸、燉排骨，及台灣遊客初次訪韓必吃的–東大門一隻雞與雪濃湯。

大邱十味中的烤腸，被票選為最喜愛的韓國美食第一位 ；圖片／韓國觀光公社提供

此外，包含仁川廣域市的海鮮湯、濟州特別自治道的黑豬肉烤肉、江原道的春川炒雞在內，這些也都是台灣部落客遊記中常出現的品項，且大多是不辣的、對於不那麼敢吃辣的外國人來說，接受程度也更高。而這十項美食的分布，也多以目前恢復航線城市為主，可看出民眾對於可以品嚐到的美食較有深刻印象。

釜山的美食–豬肉湯飯等在前十名中佔三名；圖片／韓國觀光公社提供`

疫情過後，各國邊界逐漸開放，今年1~4月台灣人訪韓人數總計有238,138名，與疫情前的2019年相比，恢復率達60.4%。根據2021年韓國觀光公社所進行的潛在訪韓旅客調查，不論男女、各個年齡層，台灣人赴韓旅遊時最期待的行程皆是「探訪在地美食」，韓國觀光公社也計畫利用台灣消費者喜愛的美食，在下半年開發獨特的訪韓旅遊商品。

濟州黑豬肉烤肉；圖片／韓國觀光公社提供`

李長儀支社長表示，近幾年韓國美食在台灣民眾心中的喜愛程度、接受度大幅提升，相信與韓食結合的旅遊商品，不但會吸引台灣民眾前往韓國旅遊，也會提高台灣旅客訪韓旅遊的滿意度。更期望未來八大國際機場皆開放後，民眾也能親自吃遍各地推薦的美食，繼而由美食認識更多不同面貌的韓國。

(資料來源：韓國觀光公社)

1大邱廣域市-烤腸2釜山廣域市-堅果黑糖餅3大邱廣域市-燉排骨4釜山廣域市-豬肉湯飯5首爾特別市-東大門一隻雞6首爾特別市-雪濃湯7仁川廣域市-海鮮湯8濟州特別自治道-黑豬肉烤肉9江原道-春川辣炒雞10釜山廣域市-釜山魚糕

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

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