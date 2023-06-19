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「釜山 X the Sky」從100樓的高度觀賞「海雲臺海景廣安大橋」，使用VISIT BUSAN PASS免費看！

假日農夫愛趴趴照／ 文、圖／假日農夫

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釜山 X the SKY位於韓國第二高建築海雲臺LCT Land Mark Tower（411.6m），是韓國最大型的觀景臺，可以從100樓的高度觀賞海雲臺海景廣安大橋，白天夜晚都很美，99樓還有世界最高的星巴克，農夫很喜歡拍高空夜景，這次來釜山賞櫻當然要安排來 X the SKY，現在使用VISIT BUSAN PASS可以免費換票進入釜山 X the SKY。

釜山 X the SKY位置及交通

釜山 X the SKY位於海雲臺海邊，從釜山地鐵二號線海雲台站5號出口出站後往海雲台沙灘的方向走，走到底往左沿著沙灘走就能抵達釜山X the SKY。

釜山 X the SKY位於韓國第二高建築海雲臺LCT Land Mark Tower（411.6m），是三棟高樓的最右邊。

入口處在一樓，門口有X the SKY標誌。

釜山 X the SKY門票費用及營業時間

X the SKY售票處在門口進來右手邊，如果有VISIT BUSAN PASS可以憑實體卡或是手機APP換門票，入場費用，成人：27,000韓元，兒童‧敬老：24,000韓元，營業時間週一～日：10:00～21:00（最後入場時間20:30），如果沒有VISIT BUSAN PASS，也可以在KKDAY先買好，成人475元，比現場買便宜。

拿到門票就可以從售票出對面的入口掃Q-Rcode進入。

順著指標走就能來到電梯等待處。

X the SKY一樓還有拍照服務，會幫忙拍照後和預設的背景合成，可以到100樓後到櫃台挑選購買當紀念。

X the SKY電梯非常快，直接到100樓。

建議大家可以傍晚5、6點時來X the SKY，可以看到白天、夕陽和夜景三種不同景觀。

釜山 X the SKY裡還有藝術展覽

釜山 X the SKY觀景台一共有三層，從電梯出來是第100層，主要是Shocking Bridge透明廊道、藝廊和觀景洗手間，往下走一層到99樓是世界最高的星巴克和SKY99 Grill&Pasta餐廳，98層則是紀念品伴手禮店和電梯出口。

X the SKY Shocking Bridge透明廊道

X the SKY 100層有個Shocking Bridge天空透明廊道，挑戰你的懼高症。

站在100樓384公尺高的Shocking Bridge透明空中廊道往下看，可以直接看到地面，有懼高症的人肯定會有障礙，即使沒有也會覺得腳癢癢的。

不過真的還蠻安全的，不要往下看就好。

X the SKY 100層觀景台

X the SKY 100層有大片落地窗可以欣賞海雲台的風景，傍晚時刻更是可以看到美麗的夕陽。

利用手機來縮時攝影，紀錄美麗時刻。

當夕陽西下，地面的燈光慢慢亮起來，就轉換成迷人的夜景。

從100樓看廣安大橋也非常美，不知道釜山國際煙火節會不會管制在這邊拍照，這個角度拍起來一定很美。

也有很多人站窗邊和夜景合照，真的很美，只是不好拍。

接著準備往下一層，必須走樓梯。

X the SKY 99樓

SKY99 Grill&Pasta餐廳，MENU就在門口。

99層還有個必拍景點就在SKY99 Grill&Pasta餐廳對面。

是X the SKY的地標，很多人特別來拍照紀念。

從這個樓梯上去就是世界最高的星巴克。

爬到一半看到這窗戶的風景真美，忍不住拍了幾張。

樓梯走到底就是世界最高的星巴克，點餐櫃檯。

星巴克的MENU，如果不趕時間，可以點杯咖啡慢慢欣賞夜景。

樓下這區座位很不錯。

坐這邊可以悠閒看夜景。

另外還有一個靠窗的休閒椅。

外面的夜景和樓上一樣，都是非常美。

X the SKY 98樓

最後要離開X the SKY 的話要到98樓，要先經過紀念品專賣店。

有很多X the SKY專屬的紀念品，可以買回去送人。

釜山 X The Sky

地址：30, Dalmaji-gil, Haeundae-gu, Busan (Middle East) L City Landmark Tower 1F 98~100F

開放時間：週一～日：10:00～21:00（最後入場時間20:30）

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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