黑暗榮耀「發光圍棋盤」拍攝場景！ 韓國仁川「青蘿湖水公園」免費景點 入夜後發光棋盤變更美

仁川韓劇景點/親子景點推薦

這次來首爾最開心的就是成功插旗黑暗榮耀的拍攝景點♥青蘿湖水公園청라호수공원♥。因為球哥有學圍棋的關係，追劇時就對劇中的這個圍棋公園印象很深刻，想說若是來首爾一定要先探個路之後再帶球哥來電一下韓國大叔們（笑）。

出發前查到其他部落客的資訊說現場有三角錐圍起來也沒有放巨型圍棋子其實很醜，秉持著對黑暗榮耀的熱愛想說不管怎樣都還是要來踩個點，結果到了現場發現整個規劃的非常好，在發光棋盤旁還真的擺了可以給遊客下圍棋的棋盤，加上這個公園離市中心有些遠所以遊客不多非常愜意，我們從下午一直待到晚上才捨得離開真心推薦啊！！

想前往青蘿湖水公園청라호수공원，可以搭乘機場快線在青羅國際都市站下車，1號出口出站之後轉搭公車或是搭乘計程車前往，車程約5~10分鐘，不過我們今天的行程是一早去仁川自由公園賞櫻花，所以是從仁川站直接搭計程車過去就比較遠一些。

順便附上本站的班次時刻表給你們參考，基本上班車還蠻多的不用太擔心交通問題囉～

整個青蘿湖水公園청라호수공원其實非常大，一個不小心走錯你就會繞非常遠，所以這邊也把發光棋盤的位置幫你們標註出來，下車之後導航這邊就可以抵達，或者是問當地人青蘿樓往哪走，棋盤就在青蘿樓的旁邊喔！！

發光棋盤位置：https://naver.me/xqf7mYx0

青蘿湖水公園청라호수공원佔地超過22萬平方公尺，中間則有一個約12萬平方公尺的人工湖，我們沿著湖邊的步道一路散步過去，中間還撿到一個鬼怪拍攝景點，看了一下劇照比對。

應該就是這兩根柱子的其中一根是孔劉靠過的（笑）

這次來首爾原本是賞櫻之旅，但今年花實在是太早開，基本上都已經是尾聲了，還好偶而路邊還是可以看到一些櫻花也算是小確幸。

一旁有大型的兒童遊樂場，看來下次帶球哥來這裡不只可以下圍棋，還可以順便來這裡放個電。

人工湖當然少不了有天鵝船。

即使是有點寒冷的冬天在湖上悠閒踩踏天鵝船的人也不少。

覺得秋天來這裡應該會非常美！！

看到這間咖啡廳就表示你離大型戶外棋盤就不遠啦！！！！

原本是完全不抱任何期待的前來踩點，我還特別跟旅伴說有部落客說現場都是三角錐圍起來沒什麼好看的。

但還好我們最後還是有來，遠遠看到大型戶外棋盤的時候就已經難掩興奮之情一路衝過來，發現現在居然規劃的這麼好更是開心到不行，後方那棟傳統韓式建築就是青蘿樓。

棋盤旁還特別設置了看板告訴你這裡就是黑暗榮耀的景點。

其實劇中是有兩個大型棋盤，但現場目前只剩下一個，整個棋盤還是有用圍欄圍起來不能走上去。

超大顆的黑白圍棋真的好可愛。

劇中大家是可以真的拿起來在大型圍棋盤裡下棋（但感覺很重）但現實生活中比較難啦～～應該一下子就被破壞了，哈哈哈哈。

不過一旁是有特別設置一組圍棋桌椅可以真的坐在這邊下棋的喔！！！！

在初段小棋士球哥的調教下，媽媽雖然不太會下，但至少知道怎麼拿圍棋才會帥。

還可以指導別人呢，你看看。

原本想說跟Erin下個五子棋也好～結果這孩子居然連五子棋都不會。嘖嘖！！看來下次要叫球哥開班了。

圍棋公園在劇中出現的機會還不少，白天晚上都有出現過，宋慧喬背後就是青蘿樓喔！！可惡，好想走上棋盤坐在朱如炡的位置喔！！然後劇中這戶外階梯是會發亮的，不過實際上現場不會發亮喔！

戶外棋盤旁的青蘿樓是可以走上去的。

這裡基本上就是個景觀台。

從上方可以拍到完整的棋盤還有整個人工湖的景觀。

問了球哥這個圍棋擺放有沒有什麼特別的定石，然後他說沒有，看來應該只是隨便擺擺的，哈哈哈哈。

青蘿國際都市就是類似重劃區，所以裡面看到的都是整齊劃一的高樓大廈，整個城市景觀都很漂亮。

人工湖的對面也是公園的一部分，看到還有家長帶小朋友來這裡開電動車耶，果然是高級社區來著，哈哈哈哈。

青蘿樓旁邊的大月亮和可愛的小兔子們到了晚上也是會發亮的喔！！！

大概六點多夕陽西下時棋盤就會發亮，不過如果想要看到更明顯的發亮棋盤就要等到大約七點多天色比較黑的時候。

所以我們就直接到旁邊的AIVE咖啡廳先來去坐一下。

咖啡廳的入口在二樓，一樓則是便利商店。

頂樓是開放式的景觀台可以免費上去。

所以如果不消費的話也是可以自由上去拍照的喔！！

在這邊拍出去的景觀又不一樣。

可以將大棋盤和青蘿樓一起入鏡，黑暗榮耀中也是有這樣的角度取景。

咖啡廳裡還蠻美的，有滿滿綠意點綴。

這間生意非常好，而且韓國人都是從白天待到傍晚，沒特別研究但應該是不限時咖啡廳。

餐點價格不便宜，畢竟就是觀光景點。點了拿鐵和一個看起來很甜的甜點，表現都還蠻不錯的，韓國這種大景點的咖啡廳基本上都不會太雷。

入夜之後發光棋盤變得更美！！

搭配夜晚寶藍色色溫美到像幅畫。

真的是有一秒走進韓劇場景的感覺。

廢話這裡本來就是黑暗榮耀的拍攝地啊，哈哈哈哈。

雖說覺得有些可惜不能走上去移動棋子，但這樣的規劃更能維持遊玩品質，希望這裡可以好好保留到下次我帶球哥來首爾的時候。

親眼看到圍棋公園，這孩子一定會很開心啊！！

然後我們又是從各個角度來拍照，喜歡拍照的好姊妹在這裡拍的可開心的呢！！！因為除了發光棋盤之外，整排的高樓大廈在夜晚也是閃閃發亮。

結合傳統與現代的畫面也是相當值得收藏的。

看官網說每年4～10月在青蘿湖水公園都會有約40分鐘的音樂噴泉水匯演，不過我們這次造訪時沒看到，可能因為疫情的關係還沒恢復表演。

不過真心很喜歡這個遊客不多，逛起來很舒適的青蘿湖水公園청라호수공원離首爾市中心雖然有些距離，但是如果你是鬼怪和黑暗榮耀的劇迷，真的可以來這裡逛逛走走，推薦給你們囉！

青蘿湖水公園청라호수공원

地址：仁川廣域市西區水晶路59 （경서동）

인천광역시 서구 크리스탈로 59 （경서동）

交通方式：機場鐵路青羅國際都市站1號出口出站後搭乘計程車前往，車程約5~10分鐘

電話：02-720-9711（僅支持韓文）

營業時間：24小時開放

地圖請參考：韓巢中文地圖 / Naver韓文地圖

官網：https://www.insiseol.or.kr/

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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