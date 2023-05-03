首爾一日遊！老劇場改造的京東1960星巴克咖啡、廣藏市場&三市場找美食、熱門Hero塗鴉秀

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2023-02-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 Gamcho、Starbucks Gyeongdong 1960、금성전파사。

提到祭基洞大家可能比較陌生，但這裡的藥令市場可是韓國規模最大的韓藥材市場，首爾市販售的人參和蜂蜜有3/4出自這裡，全國韓藥材的2/3也都是通過這裡流入市場的。

附近還有京東市場&清涼里蔬果市場，最近還新開幕了一間由老劇場改造而成的大型星巴克咖啡廳-京東1960,喝完咖啡再帶大家去最有名的廣藏市場吃美食跟買棉被，最後來一場塗鴉秀，結束精彩的一天😍

Gamcho | 1 小時

韓國《白鍾元的三代天王》都激推的道地炭烤豬排骨餐廳-甘草食堂！

會知道這間是因為查Naver上評價超過900則，感覺很厲害就來吃了🤣

到的時候，從門口到店內都貼滿了各大電視台採訪的圖（SBS,mbc,KBS等），現場還有國外Youtuber慕名來拍攝，居然紅到國外去，讓人更期待了！

我們點了양념돼지갈비 醃漬炭烤豬排骨

150g*2人份=30000韓元

附生菜、青陽辣椒、蒜瓣、辣拌豆芽菜、辣拌大蔥、涼拌橡實凍、大醬酸菜湯、辣醬等

（點餐必須兩人份起跳，白飯每碗1000韓元另計）

上桌就能聞到濃郁的炭烤香氣，豬排骨醃漬得非常入味，烤得外微焦脆、口感紮實、超級下飯！我跟無厘彬ㄧ吃就愛了！👍👍👍配生菜、蒜瓣、各種小菜都好好吃！

辣拌豆芽菜很香脆、辣拌大蔥吃起來像泡菜，鮮脆爽口，兩款都超開胃！

因為太好吃，一下子就被我們吃光光，回頭率100%哇！難怪會紅到國外去，推薦給大家👍

감초식당(甘草食堂）

韓文地址：서울 동대문구 약령서길 28

中文地址：首爾東大門區藥令西街28

地鐵：祭基洞站2號出口步行172公尺

營業時間：11:00～22:00

休息時間：15:00～16:00

休息日：

每月第二、四、五個週日

每月第一、三個週一

Starbucks Gyeongdong 1960 | 2 小時

在老劇場裡喝過咖啡嗎？首爾最火的大型復古星巴克🔥

咖啡vlog: https://pse.is/4tqc4q

位在祭基洞京東市場裡面，新開幕的京東1960大型星巴克咖啡廳，就是由走過60多年歷史的廢棄老劇場所改造而成！

保留了原有的劇場結構，依然可見影院獨有的階梯式設計、兩側大門、增添氛圍感的台階燈、半圓弧的復古皮質沙發椅、360坪寬敞又高挑的舒適空間、木造與鋼筋屋頂、水泥裸牆上還會有可愛的餐點叫號跑馬燈投影～

櫃檯上方還有五彩繽紛的紙雕藝術，旁邊則有個小舞台每週五、六18:00至18:30會有常規性的表演，增添不少文藝氣息。

隱身於熱鬧市場內，推開劇場大門就能看到富有濃濃工業風的大型咖啡廳，讓人有柳暗花明又一村的驚喜感😍

不過週六下午一點來時已座無虛席，我們大概等了10分鐘左右才終於有位子出來🤣

若有韓國星巴克app就可以直接在座位上點餐，再看牆上叫號過去櫃檯拿餐點。沒有app的話也可以到櫃檯點餐，有中英韓菜單，非常方便～

我們點了草莓拿鐵跟黑糖燕麥奶咖啡，都不錯喝

早知道就帶相機來拍了，裡面實在太美，張張都出片啊！我們待了一個小時半🤣建議大家可以平日早上來，能避開人潮，比較有機會能包場拍個痛快😂

星巴克 京東1960店 （스타벅스커피 경동1960점）

地址：首爾市東大門區古山子路36街3

（서울 동대문구 고산자로36길 3）

營業時間：每日09:00 ~ 22:00

地鐵：祭基洞站2號出口步行約6分鐘，位於京東市場4號入口內

금성전파사 | 1 小時

拍完京東1960星巴克咖啡廳，出來還有韓國LG電子開設的復古「金星傳播社」互動空間可以逛。

長幅電視螢幕上可見浪漫四季美景交替，也有富濃濃古早味的裝置藝術、迷你雜貨店、傳統電視機、收音機、電話等可打卡～還有快打旋風電玩區、手鏈及手繪體驗、室內迷宮（此項需官網預約）等，供大人跟小孩一起同樂！玩樂同時也能窺探LG電子1960年代的發展史，是寓教於樂的不錯景點

地址：首爾市東大門區古山子路36街3

（서울 동대문구 고산자로36길 3）

營業時間：每日09:00 ~ 22:00

體驗時間：每日11:00～19:00

地鐵：祭基洞站2號出口步行約6分鐘，位於京東市場4號入口內

京東市場 | 20 分鐘

營業時間：04:00~19:00(各家店不一)

休息日 : 中秋節、春節當日休業

Dongseocheonggwamul Market | 30 分鐘

清涼里水果蔬菜市場算是赫赫有名的大型水果市場，在這裏可以看到許多比市價便宜又新鮮的水果～不過我們發現部分門口攤販賣得比市場內攤販稍微貴，所以還是貨比三家較不吃虧喔！大多現金付款，有備無患

地址：서울 동대문구 왕산로33길 4

（首爾東大門區旺山路三三街4）

地鐵：清涼里站1號出口步行48公尺

營業時間：Naver map 上顯示24小時營業

廣藏市場 | 1 小時

廣藏市場應該是最受觀光客歡迎的傳統市場了！裡面有許多韓國道地小吃、韓服店家及棉被批發都在這裡！

其中元祖鮪魚起司裸飯捲是我跟無厘彬每次來必吃的愛店！ 韓國美食天王白鍾元也有來吃過！好吃到韓國人都願意排隊來吃！且它位置在很不起眼的市場西二門這裡，依然相當熱門！

我們點了

🐟起士鮪魚紫菜飯卷+雜菜

🐟魚板

價格超便宜，又好吃！推薦給大家呦！

元祖鮪魚起司裸飯捲（#원조누드김밥)

韓文地址: 서울특별시 종로구 창경궁로 88 (예지동 2-1)광장시장 내 41호

中文地址：地址：首爾特別市鐘路區禮智洞2-1 (廣藏市場內41號攤位)

交通：乙之路4街站4號出口步行223公尺

休息日：每周日

營業時間：5:30～19:30

另一間愛店則是광주집, 進市場後，找東門A21號就可以看到囉

點了簡單的喜麵&辣雞爪、烤豬皮

這攤都是韓國客人光顧，有對從釜山來的情侶，聽到我講韓文就跟我聊起天來，還請我吃他們點的辣炒年糕跟血腸❤️❤️

辣炒年糕他們大推薦，又大又入味～辣雞爪跟豬皮也很香很好吃！推推💗

塗鴉秀 The Painters | 1 小時

吃飽喝足可以來瞧瞧網路上很多人推薦的韓國Hero塗鴉秀～ 據說年突破百萬海外觀眾演出，被評選為一生必看的韓國代表性公演呢！

👉可以提前透過Funliday預約、取票

場內禁止拍照錄影、大聲喧嘩、移動&使用手機（僅謝幕時可以拍照），表演全長約70分鐘，建議大家觀賞之前可以先去上個洗手間喔！

原本以為這場表演只有塗鴉而已，但比想像的還要精彩非常非常多！光舞台就非常多功能～可以翻轉、塗鴉～變造出多種空間～ 奇幻多變的投影開場，黑暗中演員在不停翻轉的牆面後搭配快節奏的音樂及一閃一閃的燈光快速作刻板畫，原本觀眾都摸不著頭緒他在畫什麼，結果一個翻轉，原來是知名音樂家的畫像！那凌亂的頭髮也畫得太寫實了，超厲害的！

演員是以默劇的形式跟觀眾互動，打破了語言的隔閡，不用擔心會看不懂呦！且偶爾會有觀眾被Cue到，一起上台玩遊戲，有的很配合～一起擺動作，還幸運獲得跟演員們的合照拍立得一張～另一個是比手畫腳遊戲，被cue的觀眾有點呆呆的，反應慢一拍大家都笑翻了～最後他雖然劃錯，但演員請他塗滿整張紙，意外的答案居然就顯現出來～真的是驚喜不斷！

結合了投影、塗鴉、沙畫、水印畫、版畫、油畫、速寫、炫色、舞蹈、音樂、默劇、喜劇等元素，其中最令我印象深刻的是用燈光作畫✨✨✨

整個舞台搭配音樂暗了下來～演員用手電筒在熒光紙上作畫～先是用點的方式慢慢勾勒出點點星空～接著是湖畔、超美的韓屋～～彷彿也透過畫筆敘說著一段故事～最後主人翁出現（先不爆雷🤣）那畫面實在太唯美都要掉下眼淚了❤️最後一道流星劃過，故事也就跟著結尾～好美的一段故事～好想把那幅畫帶回家喔，但可惜無法，只好留在腦海中了💗💗💗

真心覺得這些演員也太厲害，會各式各樣的畫風，舞蹈又強～真的是大開眼界～且跟觀眾互動的部分很多，表演得太精彩&逗趣了，常逗得來看戲的大人小孩們捧腹大笑～是非常適合全家大小一起來觀賞的表演喔！

最後還有photo time~讓大家盡情地拍攝舞台上的部分畫作～

推薦大家有機會來韓國可以看看這齣精彩好玩的Hero 塗鴉秀喔！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：首爾新開幕！老劇場改造的京東1960星巴克咖啡～道地炭烤排骨！廣藏市場&三市場、塗鴉秀一日遊！

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