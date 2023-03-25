重溫韓劇景點！首爾近郊一日遊 京畿楊平加平「韓流拍攝熱門7景點」快收藏

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-02-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 종점가든、어비계곡、The GREEM。

韓劇歷史輝煌帶來許多經典之作，光是在首爾近郊 - 楊平的韓流拍攝地相信不少人亦如數家珍。今次連同冬天限定的打卡熱點冰川，與大家重溫一下當年膾炙人口作品場地吧！

종점가든 | 1 小時

雖然今次行程最主要目的是冬天限定的魚飛溪谷冰川，上韓網一搜發現附近一家高評價的松子韓食店 - 加平有名山終點站花園(가평유명산종점가든)，馬上收藏起來。

常見韓式餐廳陳設的角落出現不平凡的甕缸，滿載著松子殻，隨著歲月帶來的破舊感，確實是歷史悠長的老店。壁上全是如李英子，金淑等藝人的簽名，特别有「懂吃」的英子大姐在，便點亮了叫任何一道菜也好吃的美食光環。

果然，誇張得連小配菜味道也好到不禁豎起大拇指！

土豆餅 감자전 : 最先上桌的土豆餅薄而脆的邊緣和軟且糯的中央都是激法食慾最佳的外觀了。味道嘛，就是吃不出粉味的土豆香。附上的醬油與别處吃過的都不一樣，應該是秘方特製，棒棒的！

另外，和泡菜一起吃，可以消除油膩感唷。

松子刀削麵（溫）잣칼국수(온)：像韓國夏天的豆漿面一樣，松子漿是濃厚稠密的口感，散發著清淡的堅果香。一向口味清淡的我倒覺得這樣完全沒有調味就已經很不錯，這才是健康自然的味道嘛！也難得韓國有如此美味又低刺激性的韓菜。要是真覺得太淡，加一點鹽巴按自己需要進行調味即可。吃完刀削麵後，不想浪費，還是把松子漿喝光了呢!

辣燉松子豆腐 잣두부조림：有別於一般用綠豆製成的豆腐，這可是加入了松子。可惜是用了泡菜辣燉，松子豆腐本身味道如何吃是吃不出來了，但整體味道沒有很辣，是既保存了韓國風味，亦不會嚇退外國人，用來配白飯，一流！

⏰ 每日 10:00~18:00 (L.O.17:00)

🚫每月第二個和第四個星期三

💰土豆餅 감자전10,000韓元 (≈TWD245 / HKD63)

松子刀削麵（溫）잣칼국수(온) 12,000韓元 (≈TWD294 / HKD75)

辣燉松子豆腐 잣두부조림 22,000韓元/每人 (≈TWD540 / HKD138) *最少二人份

어비계곡 | 1 小時

以為距離首爾不遠便難看到冰川，卻突然ㅡ看到IG數個平台一同介紹這魚飛溪谷(어비계곡) ，引起了好奇心。在停車場下車走路3分鐘就到魚飛溪谷的木橋，真的很方便。

整個冰川沒有很大，IG上的網紅照大概是早上天剛亮人煙稀少的時間所拍 。不過即便人流多拍不了遠景，還是可以不同角度避開人群的。

⏰24H

📍要是按NAVER地圖提供的魚飛溪谷(어비계곡) ，會與冰川實際地點有很大出入。

NAVER地圖請搜尋:魚飛山莊(어비산장) (경기 가평군 설악면 어비산길 233)

💰魚飛山莊(어비산장)停車費 5,000韓元 (≈TWD123 / HKD31)

The GREEM | 1 小時

屈指一算，韓劇堀起已邁入20多個年頭， 經典不絕人才輩出。當中多少個年頭的財閥背景劇情、田園空間都在這The Greem(더그림)取景，當中就有《順藤而上的你》、《誘惑》、《屋塔房王世子》、《瑪麗外宿中》等當年熱播劇。

只是冬天到訪，The Greem植物凋零，雖然各處設有拍攝位置，方便大家拍攝留念，不過那些拍攝點也不甚吸引。

別以下韓劇拍攝地都是年輕人的世界，在The Greem意外地發現很多阿朱媽~!連點飲料主館內的精品店，出售的也是阿姨們好愛的閃閃飾品、圍巾、外套等，充滿著年代感。

⏰週一、二、四、五：10:00~17:30

週六、日：09:30~18:00

🚫每週三

💰入場費（包括飲料券）

一般 8,000韓元 (≈TWD196 / HKD50)

兒童（30個月～小學生）6,000韓元 (≈TWD147 / HKD38)

구둔역 폐역 | 1 小時

在發展的過程中，部分老建設敵不過時代的淘汰。有些可能直接被推倒重建，有些則幸運地擁抱著它的過去以另一種身份呈現在人們面前。這個九屯老站(구둔역 폐역)正是其中一個。

自1940年開始使用的九屯老站，到2012年因清涼裡-原州複線電氣化工程，原有線路變更關閉，在新址建成新的九屯站後，2013年封閉這舊車站。

幸然，九屯站被指定為楊平第296號登錄文化遺產。站內外包括1號站房、廣場轉角、鐵軌、月台。木結構的“一”字型平面的候車室、辦公室、床頭櫃等等一一保留。

因此成為了電影《建築學概論》及K-POP小歌后IU《花書籤2 (꽃갈피 둘)》專輯的取景地。

冬天的九屯老站瀰漫著淒涼的離別感，還是秋天波斯菊和銀杏下那股淡然更對我的味道。

⏰24H

양수철교 | 1 小時

自問不是所有韓劇全看過一遍的人，只是遇到喜歡的劇本時，總不自覺反覆觀看。比方說孔劉金高銀的《鬼怪》以及IU的《德魯納酒店》！

要是《德魯納酒店》的劇迷，應該知道楊水鐵橋正是劇中張滿月陪伴高清明走過後，自己亦攜花獨行的「三渡川」。

到達鐵橋剛好是夕陽西下，有點斷腸人在天涯的感覺，拍出來的相片意外地好有悲局收場的青春愛情片劇照的感覺。

注意，鐵橋一半是自行車路，大家拍攝時請小心

⏰24H

📍NAVER地圖請搜尋: 경기도 남양주시 조안면 진중리 315

楊平兩水頭 | 1 小時

兩水頭(두물머리)在2019~2020及2021~2022連續兩届被選為韓國觀光100選自然是因為日落之美。

兩水頭以北漢江和南漢江相交處而聞名，最著名拍攝位置其實是兩水頭的一小部分。兩水頭正確一點來說是河水交界的沙洲島，但環小島一圈便需要租自行車了。

兩水頭以及代表性拍照框架也是因為朴敘俊黃正音主演的《她很漂亮》而一炮而紅。蒼翠山峰與寧靜的河水反映紫霞暮色，不知過去這景色有沒有迷到擺渡的古人呢?

這次冬天來兩頭水，遇上河水結冰。冰層看起來很厚，但，安全第一千萬別踏上去唷

⏰24H

더수제비남양주본점 | 1 小時

因為這次出遊帶上一位第二次來韓旅遊的朋友，為了讓她更了解何為韓味，晚餐選了三清谷名家麵疙瘩(삼청골명가 더수제비본점)。這也是整個橫樑貼滿藝人簽名的人氣餐廳。

本來想要嚐一下加入土種雞中與6種藥草，在煮沸2小時的肉湯的咯咯麵疙瘩(꼬꼬수제비)卻因為材料耗盡售罄了，只好改為紫蘇麵疙瘩(들깨수제비)了。

連平常吃紫菜飯卷時也要求走紫蘇葉的我，對於這次紫蘇麵疙瘩覺得很是不錯!鯷魚湯加入紫蘇葉、麪疙瘩、海帶及蘑菇製成，不用配其他菜，光吃柔軟且香濃的麵疙瘩湯已足夠幸福。

另外還點了和麵疙瘩湯很搭的海鮮煎餅。他們家海鮮蔥煎餅慷慨地加入雞蛋，而且蝦和蔥也沒有在省，用料十足！

⏰週二~週日 11:00~20:00 (L.O.19:30)

休息時間16:00~17:00

🚫每週一

💰紫蘇麵疙瘩(들깨수제비) 10,000韓元 (≈TWD245 / HKD63)

海鮮蔥煎餅(해물파전) 15,000韓元 (≈TWD368 / HKD94)

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：京畿楊平加平 | 韓劇韓流拍攝熱門景點一日遊

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」