跟著小S嗨玩韓國！變裝王后娘娘．高校生、懷念美食統統吃遍

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圖片提供／韓國觀光公社
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繼去年第四季度恢復國際旅遊後，再度掀起一陣韓流，根據韓國關公社數據，今年1月份即有49,477人次的台灣旅客訪問韓國，占據海外訪韓市場第二名。韓國觀光公社近日邀請小Ｓ（徐熙娣）到韓國推廣觀光，小Ｓ與同行友人在韓國共享一場美食、文化體驗兼具的閨密之旅，究竟是什麼樣的行程，讓他們直呼「不想回家」？

小S穿上了國寶級韓服大師製作的傳統韓服，直接王后娘娘上身；圖片提供／韓國觀光公社
小S穿上了國寶級韓服大師製作的傳統韓服，直接王后娘娘上身；圖片提供／韓國觀光公社

旅行首日，小S就在個人社群上分享自己前往韓國的消息，大啖「韓牛」的美照立馬吸引大批媒體關注。接連幾天，小S除了品嚐「烤五花肉」、「冷麵」、「一隻雞」等韓國代表美食，也像當地人一樣在漢江公園享用「炸雞、泡麵、年糕串」等小吃，還有最讓她心心念念的「部隊鍋」和米其林認證的「醬油螃蟹」等，如同20年前在韓國初嘗時的美味，記憶裡的味道瞬間被喚醒。

小S像當地人一樣在漢江公園享用「炸雞、泡麵、年糕串」等小吃；圖片提供／韓國觀光公社
小S像當地人一樣在漢江公園享用「炸雞、泡麵、年糕串」等小吃；圖片提供／韓國觀光公社

除了餐餐滿足味蕾之外，這趟旅程也有許多新奇的體驗。換上韓式校服，小S在「樂天世界」裡乘坐海盜船放聲尖叫，簡直就與女高中生無異；穿上了國寶級韓服大師—朴述女老師製作的傳統韓服，直接王后娘娘上身；韓星指定彩妝大師—鄭瑄茉老師也親自替小S畫上自己知名的「透明妝容」，讓小S本人直呼幸運。

韓國觀光公社的金長實社長現身歡迎小S遠道而來；圖片提供／韓國觀光公社
韓國觀光公社的金長實社長現身歡迎小S遠道而來；圖片提供／韓國觀光公社

而在行程的最後，小S也特別前往韓國觀光公社位於首爾清溪川的HiKR Ground參訪。除了體驗人氣韓國旅遊內容結合智能技術、韓流、藝術的空間，韓國觀光公社的金長實社長也現身歡迎小S遠道而來，並期待在華語圈享有超高知名度的她能發揮影響力，將韓國觀光的美好傳遞給更多的台灣朋友，讓2023-2024韓國訪問年更加精采。

小S的足跡還包含了韓劇《我的出走日記》的「汝矣島崇拜之橋」、收藏諸多藝術品的韓風創意西餐料理餐廳、還有首爾二間代表性的高檔飯店，【享受吧！國際巨星小S的韓國之旅】完整系列影片和專欄預計將於4月7日起陸續公開，關心小S韓國之旅的朋友敬請持續關注韓國觀光公社台北支社粉絲頁及Youtube頻道。

除了邀請小S前往韓國之外，韓國觀光公社還計劃了今年與台灣的旅行業品質保障協會合作，為台灣遊客提供韓國優質雙認證旅遊商品，並通過5月於華山1914文化創意產業園區西區舉辦的韓國文化觀光大展向台灣遊客展現韓國旅遊新內容。

【享受吧！國際巨星小S的韓國之旅】行程表

★第二日美食：百貨公司(The現代首爾 )현대백화점 더현대 서울美食：醬油螃蟹(花蟹堂)娛樂體驗：汝矣島 崇拜之橋娛樂體驗：野餐體驗(漢江公園)美食：混合西餐 (frame676 &오누이 onue586)

★第三日娛樂體驗：校服體驗(感性校服 蠶室本店)娛樂體驗：遊樂園(樂天世界)美食：部隊鍋(부메랑)부메랑 부대찌개美食：高空酒吧體驗(Moon bar)住宿：首爾悅榕庄俱樂部

★第五日娛樂體驗：HiKR GROUND하이커 그라운드美食：一隻雞(明洞一隻雞)

韓國觀光公社 台北支社臉書粉絲頁

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210660

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