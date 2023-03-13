一日如經四季！冬日自駕遊濟州：摘橘子、賞雪山、看山茶花，感受濟州精神

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2022-12-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 16 個景點，其中包含 1100-goji Service Area、Seogwipomaeil-ollesijang、Marado Passenger Boat。

濟州冬日的迷人之處大概是僅過一日卻似經歷四季。媲美春日繁花綻放之美的山茶花、清爽海風下無垠的海岸線與奇岩怪石、暖陽下隨風搖曳的芒草、一襲銀衣壓山嶺的皚皚雪景，每幀美景亦超越了時間的界限，值得永恆地定格在記憶。

這次獨遊濟州除了冬季限定的山茶花林與柑橘田之外，也走訪了心心念念非去不可的安藤忠雄大師作品 - 本態博物館與維民美術館，好好欣賞了自然與建築的鬼斧神工。幸也不幸，遇上令數百航班停航的暴雪，因而能親睹1100高地銀裝素果，完滿了我的聖誕。

第 1 天

1100-goji Service Area | 2 小時

要是從機場直接去西歸浦，那絕對要選擇1139公路橫跨漢拏山1100高地休息站(1100고지)，這可是單憑車輛即可到達的最高地帶。前往休息站途中，道路兩旁茂密的森林被大雪覆蓋後，蜿蜒延綿的山路成了奇幻小說的序，彷彿下個轉彎有一頭雪怪潛伏其中伺機而動。

早忘記過了多少個彎，方到達海拔1100米的1100高地休息站，降雪後山頭堆銀徹玉，眼前是一整片亮得耀眼的玉樹瓊枝與白頭的漢拏山，乍看漢拏山之顛似乎也沒那麼遠。

1100高地休息站旁設有為紀念已故登山家高相敦功績而建的公園，他作為首位登上珠穆朗瑪峰的韓國人，在韓國登山史上留下了深刻的一筆。

而休息站對面就是被指定為拉姆薩爾濕地的1100高地濕地，以木板鋪成的長廊十分適合散步，只是大雪過後為安全起見，長廊或會封鎖禁止出入。

另外，休息站與公路路燈疏離，太陽下山後伸手不見五指，建議在餘暉散盡之前離開，以策安全。

Seogwipomaeil-ollesijang | 2 小時

西歸浦每日偶來市場(서귀포 올레시장)是西歸浦市最大規模也最具代表性的常設傳統市場，確實是遊覽西歸浦不可或缺的地點。由生魚片、各類海鮮、黑豚肉等濟州美食，到濟州產新鮮水果、濟州特產零食、可愛伴手禮亦應有盡有。

這次發現偶來市場公共停車場旁邊還多了個夜市，裡面有黑豚肉漢堡、小鮑魚牛油炒飯等約二十個美食攤子。夜市攤擋蠻集中，只是口味問題~我最後買的食物都在偶來市場。

黑豚肉泡菜(흑돼지김치말이) - 薄切黑豚肉片包裹著偏酸少辣的白泡菜，在鐵板上煎熟後再以火槍加熱，稍稍烤焦的豚肉片上添上一陣火氣，再刷上一層醬料，味道層次十分豐富！

漢拏山包子(한라산만두) - 遠處已看到長長的人龍在等待，韓國網絡說這家包子人氣旺盛果真名不虛傳。黑豚肉口味之外，還有黑豚肉章魚、芝士炸彈、香辣黑豚肉、傳統紅豆等口味。想要一嚐包子記得早點到達市場，我就是太晚去所以只剩下香辣黑豚肉與傳統紅豆。其實感覺有點像台灣夜市會有的胡椒包，只是外皮更脆一點。

好讚果醬炸黑豚肉塊(짱이네강정) - 這家店也是常提早售罄的店鋪，韓國街頭小吃果醬炸雞的濟州黑豚肉版本就是讚。肉塊上還散上黃豆粉與葵花籽，帶有清新豆香的黃豆粉多少能除去果醬肉塊的油膩感。

奶奶年糕店(할머떡집) - 天啊，我後悔沒有多買一份！現做的Omegi年糕當然好吃，不過我覺得驚為天人地好吃的是柑橘紅豆年糕。軟糯的年糕皮與口感細緻綿爛的紅豆蓉本身就是絕配，只是沒想到加上酸甜多汁的柑橘更是中和了紅豆蓉的甜，一份八件完全不夠吃。

TIP: 市場內到處都是柑橘冷帽子，不過其中有一家是阿豬媽超用心坐在店裡現織現賣！手工好、使用的毛冷也很舒服，強烈推介支持手作。

位置：서귀포올레시장 중정로73번길12

西歸浦每日偶來市場

⏰ 夏季 07:00~21:00

冬季 07:00~20:00

🚗收費時段 : 周一~周五 09:00~18:00

首30分鐘免費 | 31~45分鐘 1,000韓元 (≈TWD150 / HKD38) | 每超過15分鐘為500韓元

免費時段 : 18:00~翌日09:00 | 周六日 | 公眾假期

💰 黑豚肉泡菜(흑돼지김치말이) 9,000韓元 (≈TWD220 / HKD56)

漢拏山包子(한라산만두) 3,000韓元~4,000韓元 (≈TWD74 / HKD19)

好讚果醬炸黑豚肉塊(짱이네강정) - 小碗- 7,000韓元 (≈TWD171 / HKD44)

奶奶年糕店(할머떡집) - 6件Omegi年糕(오메기떡) 5,000韓元 (≈TWD123 / HKD31)

柑橘紅豆年糕(감귤모찌)5,000韓元 (≈TWD123 / HKD31)

夜市(야시장)

⏰ 17:00~22:00

第 2 天

Marado Passenger Boat | 3 分鐘

想要去大韓民國最南端的馬羅島(마라도)有兩間輪船客運站提供班次這次是從松岳山港(송악산항)出發。如果是擁有外國人登錄證及韓國銀行卡的居韓人士，可通過"想去的島嶼(가보고싶은섬)"APP預約往返船票。到達現場時提供外國人登錄證出票即可。

外國旅客的話，㩦帶護照提早到達填寫表格及購票。

⏰ 松岳山港出發 09:20~

💰20,000韓元(≈TWD491 / HKD125)

馬羅島 | 1 小時

馬羅島是個真•小島，想要環島的話，正常步速不停息估摸45分鐘也能逛完了。只是喜歡拍照的人大概會迷倒在這裡悠閑的氛圍、寬闊的草地與海，以及特别黏人的小貓之下。

記得去最南端的屋和最南端石碑打個卡喔！

到訪馬羅島千萬别錯過因為於《無限挑戰》出現而成為島上名物的元祖海鮮炸醬麵店"海鮮炸醬麵(해물 짜장면)"。一般炸醬麵是加入豬肉洋葱，而海鮮炸醬麵加入的是魷鱼、小鮑鱼、鹿尾菜、蝦、木耳，份量大材料豐富，吃得可開心了！

在22年《玩甚麼好呢？》劉在石再次到訪此店，可見其美味令劉大神念念不忘啊。

從渡口沿西路南下會發現一整排炸醬麵店在招客，而元祖海鮮炸醬麵店在經過一排店鋪後一片大空地處(參見地圖)。天朗氣清的話推介大家到户外坐一邊欣賞海天的蔚藍一邊品嚐炸醬麵的鮮味。

元祖馬羅島海鮮炸醬麵店(원조마라도해물짜장면집)

⏰ 10:00~16:00

🚫 每週日

💰 海鮮炸醬麵 9,000韓元 (≈TWD220 / HKD56)

Kamelliahil | 3 小時

想當年(已是2011年的事了)少女時代潤娥的innisfree廣告一出，讓山茶花之丘Camellia Hill (카멜리아힐)聲名大噪，至2022年仍是韓國觀光公社年度觀光100選之一，亦是多年來人氣不減的打卡熱點。

佔地廣大地上已設有指示跟著走亦可，帶上地圖觀覧更好。

可惜是到訪前兩天遇大雪，茶花掉零，鞋子都沾上一層厚厚的白雪化泥。

出發前可以先了解一下前日濟州天氣狀況及花卉情況，以免失望。

另外，11月中旬~2月初冬季的山茶花之外，整個庭園在3-4月是滿滿的杜鵑、櫻花；到6-7月夏季便是繡球花。

山茶花之丘Camellia Hill (카멜리아힐)

🗓冬季(11~2月) 08:30~18:00

春秋季(3~5月、9~11月) 08:30~18:30

夏季(6~8月) 08:30~19:00

※ 入場時間至閉園前1小時為止

💰成人 8,000韓元(≈TWD196 / HKD50)

青少年 6,000韓元(≈TWD147 / HKD38)

兒童 5,000韓元(≈TWD123 / HKD31)

本態博物館 | 1 小時

「所謂"本態"就是以本來的形態，探索人類原始的美麗」正是日本建築大師安藤忠雄貫穿本能博物館(본태박물관)的設計概念。

整個建築輪廓當然是賞心悅目，然後博物館分為五個展廳，除了著名藝術家草間彌生的《無限鏡屋》令人印象深刻。

⏰️ 10:00~18:00

💰成人 20,000韓元(≈TWD491 / HKD125)

青少年(小學，中學，高中)12,000韓元(≈TWD294 / HKD75)

兒童(滿三歲~七歲) 10,000韓元(≈TWD245 / HKD63)

*,山茶花之丘Camellia Hill (카멜리아힐)訪客出示入場劵可獲20%優惠

第 3 天

Hwanguji Natural Pools | 1 小時

對愛親近大自然的山系男女子而言，濟州是絕佳的目的地。高難度地段可以挑戰漢拏山登頂，想要輕鬆散步並欣賞青山綠水清澈、小村莊等美景的話亦有21條偶來小路(올레길)可選。

在偶來小路第7路線上的黃牛地海岸(황우지해안)的仙女湯是散步路上人氣打卡景點之一。

從獨立岩休息站停車場（왜돌개휴게소주차장）下車後，在停車場對面方向找到黃牛地海岸入口的指示牌，朝海岸方向直走下樓梯即到達仙女湯。

乍一看仙女湯的感覺像是多了岩石的澎湖雙心石，又是一處大自然的鬼斧神工，便出現了仙女們在此沐浴的傳說。被岩山環繞而形成的綠寶石天然泳池亦是隱藏的潛水勝地，清澈且水深吸引不少人盛夏到來跳岩、浮潛和暢泳。

TMI:黃牛地仙女浴場的入口處有一座反武裝間諜戰爭紀念碑。1968年8月20日晚一艘潛入朝鮮的日軍間諜船經過持續6個小時的戰鬥後，被西歸浦警察廳和軍方聯合殲滅。

⏰️24H

제주특별자치도 서귀포시 호근동 호근서호로 20-14 제주에인감귤밭 | 3 小時

大韓民國的冬天就是橘子好日子，一次性訂購8~9公斤濟州柑橘過冬是愛橘者的幸福。來到濟州當地自然想自己動手摘橘，順道拍攝田園風旅遊照。這家濟州艾因橘子田(제주에인감귤밭)是別具濟州風情的柑橘田園暨咖啡店，除了摘橘體驗， 還可以品嚐美味的飲料和甜點以及各角落不同設計的拍照區！

單單在入口可能感覺地方蠻小，但走進田園便會驚嘆於其廣闊視野。

入口旁是點單和購買橘子精品的主屋，柑橘田中還有兩家裝飾得特別精緻的溫室，不同區域也放置了可愛的椅子桌子方便拍攝。

主屋付款後員工便會提供剪刀+橘子籃，並解釋如何挑選橘子跟如何剪橘子！雖然說費用只包含可以拿走的1KG，可是在園內可以一邊摘一邊吃呢！

⏰️10:00~18:00 (L.O.17:30)

🚫每週日

💰橘子田入場時，入場門票 = 8,000韓元(≈TWD196 / HKD50)

包括柑橘1kg採摘體驗+拍照區使用

*顧客點咖啡飲品時，門票2,000韓元優惠(≈TWD49 / HKD12)

僅咖啡廳使用時，一人一飲料(不能進入橘子田)

飲料約為6,500韓元~8,000韓元(≈TWD159~196/ HK41~50)

동백 포레스트 | 3 小時

想要拍山茶花大片嗎？首推Camelia Forest 山茶花林(동백포레스트)！

儘管佔地沒有到幾十公頃，卻擁有一眼看去全是2米多高滿開通紅且修剪得圓圓的山茶花樹林，只要多少會抓角度，每一張照片美得令人忍不住按讚。

當穿過花園小徑，可發現旮旯已安置好的可愛椅子，下午人多或許要輪候。坦白說，在此拍照沒有椅子也可以，因為腳可觸及之處全是絕美的拍照區。

戶外極好，也千萬別錯過咖啡廳最代表性的相框照片區，還有可以看到一叢一叢圓圓山茶樹風景的屋頂展望台唷！

⏰️09:00~17:30)

🚫N/A

💰山茶花開花期（11月中旬~2月初）

成人 5,000韓元 (≈TWD123 / HKD31)

濟州島居民、小學生、青少年、老年人 3,000韓元 (≈TWD74 / HKD19)

*需提供證明文件

종달수다뜰 | 2 小時

換乘戀愛第13集 敏英♡周輝濟州島約會路線中的雲雀從餐廳(종달수다뜰)是曾入選濟州觀光公社評選濟州最佳餐廳TOP 30。位於海、山、田相映生輝的偶來路第1路線之中的雲雀從餐廳，提供鮑魚、海膽、燉菜等濟州海鮮料理，材料豐富且口味純樸，色香味俱全，是能夠完美感受濟州鄉村風味的菜單。

所選的鮑魚石鍋飯(전복돌솥밥)熱騰騰的蒸氣象徵著冬日的幸福。在端上桌時記得先把石鍋飯勺到碗中，石鍋裡剩一點飯的狀態加入店家提供的熱水，等一會便會出現解膩的鍋巴湯嚕！

鮑魚味濃、口感滑溜不韌口。而且店家還多送我一條煎黃花魚呢，人真好。

⏰️10:00~20:30 (L.O.19:30)

16:00~17:00 休息

🚫N/A

💰鮑魚石鍋飯(전복돌솥밥) 15,000韓元(≈TWD368 / HKD94)

第 4 天

城山日出峰 | 3 小時

2007年被登載為韓國UNESCO世界自然遺產 - 濟州火山島和熔岩洞窟的城山日出峰(성산일출봉)位於濟州島東岸，顧名思義當然是迎日好地方。而五千多年前因海底火山爆發而形成的日出峰山岳頂上含有的豐富礦物，在地質與地形學上擁有極高研究價值。與大海相連的岩峰長年受海浪侵蝕，形成獨一無二的奇岩絕壁，在登頂後可細心欣賞一下火山口與岩壁的奇特之處。

本以為作為有經驗者，加上整條山路是建築完善的階梯和斜坡，再次登山應該很輕鬆。誰知一大早風雪交加，舉步難行。一般來說30分鐘可以攻頂的階梯，因地面濕滑所以磨磨蹭蹭地快一小時才能完成，下山更是不易。登山前可以確認一下天氣再決定要不要到訪。

⏰️09:00 ~ 18:00 (參觀時間視狀況有調整之可能)

💰成人 5,000韓元(≈TWD123 / HKD31)

青少年與軍人 2,500韓元(≈TWD61 / HKD16)

兒童 2,500韓元(≈TWD61 / HKD16)

74-1 Goseongojo-ro, Seongsan-eup | 1 小時

來到自然不得不吃濟州黑豚肉，只是一個人去烤肉實在難以控制份量。最後本想著退而求其次，吃上一回黑豚肉麵條也算不錯，卻發現SamMoo麵條(삼무국수)這次寶藏餐廳。

因為到訪的是二號店，想著能建立分店的餐廳，水平應該不錯唷。一進門已看到牆上貼滿了明星簽名，期待值又提升一點，當湯麵出現眼前才知道是名符其實的優秀！

肥瘦適中細嫩香滑的黑豚肉片比預想的更豐富，加上偏白的濃郁肉湯，第一眼就令人垂涎欲滴。肉麵裡加入了豐富的胡蘿蔔、豆芽等蔬菜，麵與食材一同品嚐，果真齒頰留香。

⏰️08:00 - 22:40

💰黑豚肉湯麵 9,000韓元(≈TWD220 / HKD54)

유민미술관 | 2 小時

濟州島上第二處可以瞭解安藤忠雄建築美學的地方就是位於涉地可支的維民美術館(유민미술관)。在戶外，建築物與涉地可支風景融為一體，以安藤忠雄式的藝術呈現手法，讓訪客五官感受濟州的風、海、光與岩，重新審視濟州自然美。

在室內，維民美術館搜羅了從1894年起20多年間歐洲表現自然主義的玻璃工藝品，用玻璃製作出栩栩如生的女仕、昆蟲、動植物的每一件作品均承載著當代對玻璃工藝之美與技術提升的極致追求。

⏰️09:00~18:00

🚫每週二

*於Phoenix 濟州涉地可支(휘닉스 제주 섭지코지)停車並到酒店大堂轉承免費接駁大巴

💰成人 12,000韓元(≈TWD294 / HKD75)

濟州海鮮飯卷 | 1 小時

紫菜包飯來到濟州昇華為必吃神級，全因為濟州市Saewoori(제주시새우리)！吃畢這家紅爆IG的蝦餅紫菜包飯，當場多點一份帶走，這樣的反應已足夠證明其美味。

到訪時已經過了午飯時間卻依舊座無虛席，幸好紫菜包飯不需要等候太久。

似是加入了牛油而帶黃的米飯夾著橙色的調味蝦肉餅，配上粉色的酸辣捲心菜，視覺效果誘人。清爽酸甜的所有材料味道是天作之合，而且中間還吃到胡椒的香味，刺激著食慾，叫人欲罷不能。

⏰️09:00~19:30

*材料售罄時提早關門

💰蝦餅紫菜包飯(딱새우김밥)7,500韓元(≈TWD184 / HKD47)

umu | 15 分鐘

終於能一嚐濟州島限定布丁Umu(우무)了。一般天朗氣清的日子，開店時段提早到達、預計要等待一會的分享文比比皆是。而出遊前後剛巧不巧是風雨飄搖、大雪紛飛的日子，店內空無一人，一進門輕鬆購得。

雖說要賞味限期說是當天，思前想後還是顧不上患病變胖的風險，一次買了四款口味。

卡士達(카스타드)、抹茶(말차)、巧克力(초코)、牛島花生(우도땅콩)根本

難分勝負，硬要選出最值得推薦是不可能的。不同口味下，相同的是濃郁的香氣與滑嫩細綿的口感。買哪一款全看各人口味取向。

*注：部分口味會不定期變動

⏰️09:00~20:00

*售罄時提早關門

💰每款 6,800韓元(≈TWD167 / HKD43)

Dodu Rainbow Coastal Road | 1 小時

到濟州機場乘機前，見有時間決定到機場北面的道頭洞彩虹海岸公路(도두동무지개해안도로)，拍下以大海為背景的旅程最後瞬間。

綿延七彩的磚型防護牆為大海添上一份生氣，要是遇上陽光充沛的好天氣，定能為旅程留下最完美的句號。也另忘記與彩虹海岸公路之間的海女雕像留一張合照，共同記錄她們努力生活的濟州精神。

⏰️24H

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：韓國濟州 | 冬日自駕遊摘橘子賞雪山看山茶花

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