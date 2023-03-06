跟孔劉歐巴遊慶州！古色古香的美食之都三天兩夜，朝聖15個景點

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2022-03-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 15 個景點，其中包含 天馬塚、大陵苑、瞻星臺。

慶州可說是韓屋咖啡廳跟餐廳的美食聚集地！在這裏不僅有超多古蹟可以逛，還有遠近馳名的月精橋絕美夜景！曾入選2019-20韓國觀光百選，連孔劉歐巴都來這裡拍過廣告！一定要來朝聖的啊！

第 1 天

天馬塚 | 30 分鐘

大陵苑 | 1 小時

第一天的天氣陰陰的有些小可惜，天氣好的話肯定出片很多哇！幸好裡面也可以賞木蓮花，逛逛也很療癒🥰

瞻星臺 | 30 分鐘

Hwangnam Stick | 15 分鐘

皇理團路上有很多小吃，都可以試試！這個是偽薯條，嚼起來QQ的，沒有薯條味，就是零食～我老公喜歡吃🤣

대릉갈비 | 1 小時

韓國慶州的황리단길 真的超多韓屋餐廳的😍

我們逛完大陵苑、天馬塚、瞻星台之後都餓壞了，便選了一間Naver評價不錯的烤牛排骨餐廳吃！

用餐時間已經有七組在排隊，等候時就已經聞到超香的烤肉味！我們大概等了20分鐘左右就進去了。

我們點了原味跟醃漬排骨各300g,這間主要是自己烤，服務人員會中途幫忙更換鐵盤。

它的生菜有搭配些微辣椒醬，單吃也很好吃！

先烤了原味，肉鮮嫩多汁、炭烤香再搭配生菜及洋蔥醬或是醃紫蘇葉一起吃都超開胃的！一下就吃光👍

醃漬排骨則是有調味過，也很美味！後來又加點了大醬湯，湯頭微辣又濃郁好喝！我跟無厘彬也是一下就喝光🥰

總體來說就是推啊👍👍👍

會回訪的一間餐廳🥰💗有機會去慶州可以嚐嚐呦！

대릉갈비(大陵排骨）

地址：경북 경주시 포석로1068번길 27 1층

Hullimmog | 1 小時

這間홀림목 在慶州 也是許多韓妞來打卡的韓屋舒芙蕾咖啡廳💗我們點了：

舒芙蕾14000w

홀림목拿鐵 6000w

鮮奶油舒芙蕾的鮮奶油甜而不膩，豪邁的流淌在舒芙蕾上，淋上焦糖液，吃起來有種布丁的口感，綿密、入口即化！且舒芙蕾ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的很有彈性！一下就吃光光，但也由於我們咖啡有鮮奶油，目測應該有兩公分厚🤣要喝8秒以上才喝得到咖啡😂舒芙蕾也是超多鮮奶油的，到後面就覺得膩🤣建議咖啡可以點沒有奶油的😂應該就比較好😋

有機會可以白天來拍拍跟品嚐舒芙蕾呦💗

홀림목 카페

地址：경북 경주시 포석로 1061-9

慶州 月精橋 | 1 小時

到韓國慶州必看的就是東宮與月池、月精橋的夜景了！可惜因為施工關係，東宮與月池夜間暫不開放。於是我們便前往月精橋，很幸運的碰上當地的慶典看了煙火🥰🥰🥰

等表演結束後，月精橋燈也亮了，整個為之驚豔啊！太美了😍😍😍

據說月精橋建於新羅景德王19年(760年)，於朝鮮時代毁損，直到2018年4月才依考古文重新修復完成😱為韓國最大型的木造橋樑。主要起到連接慶州月城與南山的作用。

真的幸好我們沒有放棄，可以看到這樣美的夜景🥰也期待東宮跟月池施工快完成，這樣回訪就能看到美美的夜景了💗💗💗

월정교 月精橋

地址：慶尚北道慶州市校村內街31

경상북도 경주시 교동 274

第 2 天

25-2 Cheomseong-ro 99beon-gil | 1 小時

孔劉歐巴也來過的韓屋義大利麵餐廳「Seasoning」💗我們是大概早上11:30左右過來的，很幸運有兩個人的座位就不用等🤩（過12點之後外面就開始大排長龍了。）

我們點了

시즈닝파스타 Seasoning pasta 13000韓元

시즈닝 리쏘또 Seasoning risotto 13000韓元

콥샐러드 Salad 7000韓元

送的兩盤小菜醃黃瓜跟코울슬로coleslaw 高麗菜沙拉都超開胃的😋醃黃瓜能嚐到微微的梅子香、高麗菜是有醃漬過的，酸鹹酸鹹搭配優格醬超搭的！👍

시즈닝파스타 吃起來意外像台灣的炒麵，只是多了辣蝦跟炒絞肉，蒜香濃郁且辣度比辛拉麵再辣一階，愛吃辣的台灣朋友應該會愛，我就蠻喜歡的！蝦子超新鮮肥美、肉質Q彈！🥰

시즈닝 리조또 有濃郁的起司醬，蛋均勻攪散之後吃超香的！比파스타溫和但也有點微辣，燉飯內的雞肉有檸檬香，就很開胃！😋沙拉清爽開胃，也大受無厘彬喜愛！

有機會來慶州可以嚐嚐呦💗

Seasoning

地址：경북 경주시 첨성로99번길 25-2

營業時間：10:30-21:30

（下午3:30-5:00為休息時間）

每週二休息

Hwangnidan-gil | 1 小時

皇理團路真的很好逛！每個角落都會有驚喜，很多小店、餐廳、咖啡廳，一直逛也不膩🤣

SKUNKWORKS Hwangridan-gil | 1 小時

我原以為韓國慶州的皇理團路只有一條咖啡街，殊不知逛起來是比首爾益善洞（約3萬平方公尺）還要大個10倍的韓屋村（約33萬6000平方公尺）😍裡面超多美美韓屋咖啡廳跟餐廳！感覺所有最美的韓屋都集中在這裡了🤩還曾入選為「2019~2020年韓國觀光百選」！我們連三天來逛都逛不膩🤣

百家爭鳴、競爭激烈的情況下，這間 #스컹크웍스 仍殺出重圍，成為慶州熱門打卡點之一！就是因為它古色古香的建築實在太好拍了！且有的角落根本就美到可以拍MV了（想像自己是IU🤣🤣🤣)

我們點了동동라떼（冰淇淋拿鐵）還有提拉米蘇拿鐵。

동동라떼 咖啡上層有一球香草冰淇淋，跟微酸苦的咖啡超搭的！我覺得很香醇好喝！😋😋

提拉米蘇拿鐵 上面是一層微厚的鮮奶油，灑了可可粉，個人因為剛剛吃奶油燉飯太飽了，所以再喝鮮奶油的話會覺得膩，建議若想喝這款的話，前一頓飯不要吃太飽、或也有含鮮奶油的😂

除了有室內座位之外，也有可以曬太陽的戶外區，且白天、晚上各有不同的美！愛拍美照的人絕不能錯過哇！

스컹크웍스 경주점

地址：경북 경주시 포석로 1058-3

오릉 | 1 小時

這次來慶州沒能看到櫻花，但能看到滿滿的木蓮花也是很滿足！沒有太多人知道這個景點，所以拍的很開心哈哈！

石窟庵 | 2 小時

11 Cheomseong-ro 73beon-gil | 1 小時

慶州皇理團路最熱門的還有這間泥蚶、生牛肉、烤肉拌飯餐廳-황남비빔밥（皇南韓式拌飯），三種美食一次滿足！

我們點了生牛肉、泥蚶,烤肉韓式拌飯（附三樣小菜、味噌湯）

它的飯是已經有先跟醬拌好，再搭配醃漬好的生牛肉、泥蚶、炭香味十足的烤肉一起吃，我一開始覺得飯沒有想像中重口味，但後來跟配菜一起吃就覺得調味剛剛好！因為烤肉、醃漬꼬막是口味稍重的，這樣調配反而很清爽好吃！三樣配料都很下飯，一下子就吃光光了！是蠻適合夏天吃的料理😋有機會可以來嚐嚐呦💗

황남비빔밥 （皇南韓式拌飯）

地址：경북 경주시 첨성로73번길 11

第 3 天

교리김밥 봉황대점 | 1 小時

這間교리김밥紫菜飯捲店在當地是赫赫有名的50年傳統老店了，它的紫菜飯捲中間的蛋絲超香！搭配一些黃瓜、火腿跟蘿蔔絲，簡單滿足又美味！

它的宴會麵湯頭超好喝，也很好吃！當早餐實在太適合不過了！

카페 오하이 | 1 小時

由傳統韓屋改建而成的cafeohi 共有三層樓，頂樓因為孔劉曾來取景拍廣告而聲名大噪，大陵苑旁的韓屋建築群在這都能一覽無遺、盡收眼底，不同時段去還有不同的美，成為熱門韓妞打卡點之一！

除了好拍照之外，咖啡也很好喝！我們點了

오하이커피(Ohi Coffee) 6000w

香草冰淇淋與撒了肉桂粉的香醇咖啡完美融合！用肉桂棒攪勻一起喝，非常順口、甜而不膩😋喝完餘韻猶存，是會讓人上癮、想續杯的完美咖啡！難怪會成為這間咖啡廳的招牌！👍👍👍

它的冰淇淋可郎芙鬆餅人氣也很高，可惜我們吃太飽，只好下次再品嚐了～

有機會來慶州絕對不能錯過這裡哇💗💗💗

#카페오하이 (Cafe Ohi)

地址：경북 경주시 포석로 1070

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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