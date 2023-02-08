韓國觀光公社邀「詹姆士出走料理」到韓國 首爾、京畿道、安東美食大解密！

詹姆士出走料理節目至韓國介紹當地美食。 圖：韓國觀光公社／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】近幾年韓食在台灣民眾心中的喜愛程度、接受度大幅提升，根據2019～2021年《餐飲景氣白皮書》數據顯示，韓國餐廳在台灣開設的數量在這三年成長了三倍，並還在持續成長中。而美食一向是吸引遊客到訪旅遊的主要原因之一，因此韓國觀光公社也將宣傳韓國美食之旅，作為2023年其中一項宣傳重點，並在去年12月也特別邀請了【詹姆士出走料理】到韓國拍攝，就是要在開春帶給大家滿滿的韓食魅力。

▲詹姆士出走料理節目在韓國安東體驗當地美食。 圖：韓國觀光公社／提供

這次韓國觀光公社特別安排主持人詹姆士與來賓黃湘婷一同走訪了大家熟悉的首爾、京畿道，以及韓國觀光重點城市之一的安東，從辛奇（kimchi）、炸全雞、水原排骨、炒血腸、安東燉雞、燒酒、瑪格利酒、假祭祀飯、寺院料理等等… 多樣的料理不但只是品嚐，還與當地料理老師一起走訪傳統市場學做料理、與各地總鋪師一起介紹每個料理的作法及其內涵的文化、甚至還有將韓國當地食材詹姆士化的環節，內容非常精采。

▲詹姆士出走料理節目在韓國採訪在地美食魅力。 圖：韓國觀光公社／提供

除了美食，也走訪韓國觀光公社設立在清溪川的好客空間（HiKR GROUND），感受韓流K-POP的魅力；在韓國寺院料理文化體驗館認識台灣民眾所關心的韓國素食文化；到辛奇間博物館（Museum Kimchikan）介紹韓國各種辛奇（kimchi）；還有大人小孩都喜歡的草莓農場體驗、近期流行的露營車活動及Temple Stay、著名的水原華城、安東河回村和月映橋等景點參觀等，也將在節目中陸續展現帶給觀眾不同的韓國旅遊面貌。

韓國觀光公社為了讓民眾能更融入看節目的樂趣、及更深刻的對容留下印象，也將在每週節目播出時，在台北支社的粉絲頁（https://www.facebook.com/freeatkorea）舉辦看節目回答問題的互動活動抽好禮，千萬不要錯過！

▲首爾清溪川的好客空間(HiKR GROUND)。 圖：韓國觀光公社／提供

韓國觀光公社台北支社 李長儀支社長表示：「根據韓國觀光公社針對台灣消費者所進行的調查顯示，不分男女老少，許多人將美食探訪選為來韓國旅遊時最想嘗試的三大體驗之一。今年我們預計將會宣傳訪韓旅遊必吃的一百種美食，並進行美食訪韓旅遊商品開發等活動，請各位多多關注，敬請期待。」

八大電視【詹姆士出走料理】播出資訊：

‧ 首都圈篇(含首爾及京畿道)： 1/15(日)第一集、2/5(日)第二集、2/12(日)第三集

‧ 安東篇：2/19(日)第四集、2/26(日)第五集

‧ 節目官方YouTube頻道：https://www.youtube.com/@GTVJAMESGOINGPLACES

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