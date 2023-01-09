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韓國超展開！遊韓好康活動1次看 快來趟冬雪、賞櫻之旅

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圖：韓國觀光公社／提供
圖：韓國觀光公社／提供

韓國冬季活動－雪盆。　圖：韓國觀光公社／提供
韓國冬季活動－雪盆。　圖：韓國觀光公社／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】近期台灣前往韓國，除了仁川、金浦機場等首都圈航線之外，濟州、釜山、大邱、襄陽等韓國地方機場也陸續復航，台灣旅客因此有了更多的訪韓旅遊選擇。為迎接2023新的一年，韓國觀光公社攜手10大航空公司、25家旅行社與OTA業者，共同推出「韓國超展開」活動，讓台灣朋友們都可以在活動期間內來趟命中注定的韓國之旅！即日起至3月26日，共準備了三項好運活動要提供準備去韓國、12月已經去韓國的台灣朋友們！

▲韓國街邊小吃。　圖：韓國觀光公社／提供
▲韓國街邊小吃。　圖：韓國觀光公社／提供

▲韓國街邊小吃－辣炒年糕。　圖：韓國觀光公社／提供
▲韓國街邊小吃－辣炒年糕。　圖：韓國觀光公社／提供

好運1. 『月月抽！』買行程登錄抽大獎

即日起2022年12月1日至2023年4月5日間出發之指定旅行社和航空公司之所有韓國旅遊商品，不論是參加韓國團體行程、還是自由行到韓國趴趴走，於活動期間內於活動網站完成韓國團體行程、機票或一日遊的登錄，每個月就有機會抽中韓國折疊手機、藍芽耳機、Kingdom Friends行李箱、韓國來回機票等好禮！同時也提醒已經在12月買行程去韓國回來的朋友們也可以登錄抽獎，越早登錄，中獎機會越大！

好運2. 『驚喜戳戳樂』天天加碼送！

想去韓國玩就先來抽韓國團體/自由行行程折價券、機票折扣碼，活動期間天天開獎天天送，有戳就有獎！每天來戳一份好運禮，幫大家飛韓國省荷包、玩得瘋。

好運3. 『分享活動』請你喝下午茶

還沒有計劃出境旅遊也沒關係，只要成為「韓國觀光公社台北支社」FB粉專 粉絲，活動期間每人每日都可公開分享活動至個人FB一次，活動結束後將抽出300位粉絲朋友，獲得CITY CAFÉ提貨券一張，分享愈多次，抽中機率愈大！

▲韓國冬季活動－冰釣。　圖：韓國觀光公社／提供
▲韓國冬季活動－冰釣。　圖：韓國觀光公社／提供

正值白雪紛飛的浪漫冬季，來韓國除了滑雪之外，更是可以體驗冰釣、溫暖身心的SPA及溫泉、熱騰騰的街邊小吃，甚至有非常多樣的韓國冬季慶典正等著台灣的朋友們來共襄盛舉。除此之外，韓國觀光公社也透過各方專家的評鑑，選出了在疫後最適合遊客前往的「安心旅遊125選」，提供台灣旅客更多值得探訪的韓國景點，欲知更多詳情請瀏覽「韓國超展開」活動網站。

韓國觀光公社台北支社 李長儀支社長表示：「希望透過這個活動，台灣的消費者們能夠得到在韓國旅遊上實質的優惠。歡迎大家來韓國欣賞浪漫的雪景、體驗韓國特有的冬季活動，不久之後即將盛開的櫻花季更是值得大家提前規劃訪韓賞櫻之旅！」

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