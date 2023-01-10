首爾必遊地！走訪古宮一日歷史文化主題旅行，體驗傳統高級韓服

跟著 查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記 於 2022-10-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 德壽宮、열린송현 녹지광장、경춘자의라면땡기는날。

首爾這個現代和傳統建築共榮的城市，是我最喜歡的魅力之一，更尤其是景福宮、北村、仁寺洞一帶是我在首爾最喜歡的地區，所以這次安排了一趟古宮歷史文化主題旅行，一口氣直接看完除了景福宮之外，其他首爾著名的幾個古宮，因為景福宮實在是去了太多次了，相信來過韓國人的也是吧！所以安排了其他也很值得去走走的古宮，搭配一些額外的小確幸，分享給大家🤩

德壽宮 | 1 小時

德壽宮感覺是觀光客很容易會忽略的地方，這裡是朝鮮時代最後一個宮殿，這裡跟首爾其他古宮最大的不同就在於它擁有各式樣貌的建築，除了韓國傳統建築之外，還有歐式建築！突然在韓國古宮裡看到歐式建築真的是很奇特對吧～另外大家可能比較熟悉一點是德壽宮石牆路，就是很多韓劇喜歡來取景的地方，所以德壽宮石牆路也成為很多觀光客會來朝聖的地方，然後德壽宮這裡還是秋天賞楓和銀杏的聖地！

▍德壽宮 덕수궁

· 首爾特別市中區世宗大路99

· 서울특별시 중구 세종대로 99

열린송현 녹지광장 | 30 分鐘

今年10月開放的松峴洞，成為最近景福宮周遭熱門的約會聖地，真的非常難的可以在首爾市中心看到如此大片的綠地，但其實這裡可以時隔110年後重新回歸首爾市民！松峴洞的歷史悠久，松峴洞的這塊地皮曾是朝鮮時代王族和名門望族居住的地方，同時亦承載住南韓日治時期的歷史，屬於日治時期遺址。1910年，這裡被建成了朝鮮銀行，後又被美軍接管用作美軍宿舍、美國駐韓大使館職員宿舍等。直到1997年，遺址地皮先後轉手到韓國大型企業三星、大韓航空等手上，但期間卻一直被當作廢墟放置。2021年12月，首爾市政府以地皮換地皮的方式獲得了該地皮所有權，所以能看到現在發展成市民公園真的非常不容易！而在秋天的時候這邊還可以看到波斯菊、向日葵、芒草等各式各樣的植物，這裡周圍連接景福宮、北村、仁寺洞、三清洞等景點，所以大家經過的時候就來這裡散散步吧！

▍松峴綠地廣場 열린송현 녹지광장

· 首爾 鍾路區 松峴洞 48-9

· 서울 종로구 송현동 48-9（地鐵3號線安國站1號出口步行5分鐘）

*部分內容參考韓國觀光公社

경춘자의라면땡기는날 | 1 小時

這間位在三清洞主街巷弄裡面的韓式拉麵專賣店，不要小看它只是一般的泡麵店，在假日可是大排長龍的美食名店！雖然說認真吃起來就真的是一般的泡麵，不過因為這裡是傳統坐席式的餐廳，加上在很有風味的韓屋建築裡面，所以吃起來感覺就是特別不一樣！那天去吃的時候差不多等了有20分鐘以上，建議大家想去吃的話可以選擇平日以及避開用餐尖峰時間去，才不會等太久喔～

▍경춘자의라면땡기는날

· 서울 종로구 율곡로3길 82

☞ 營業時間：每日09:30-19:30（每月第二、第四週星期天休息）

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/5AmfcMxr

Studio KJD | 30 分鐘

在眾多的韓服出租店家當中，到底要選擇哪一間絕對是很多人都有的選擇障礙，因為我以前穿過的幾次韓服男生樣式都是稍嫌無聊，所以這次我們選擇來體驗不同感覺的高級韓服！雖然價錢真的是比起一般的韓服出租店來的貴，但質感真的非常好，樣式也是那種在古裝劇裡面會看到的兩班貴族服飾，這間的韓服顏色也都偏簡約乾淨，沒有過多的華麗圖樣，這也才是真正的傳統韓服！所以很推薦大家來穿穿看這種高級韓服，直接瞬間穿越時空變成朝鮮兩班貴族😂

▍금준당 今純堂

· 서울 종로구 북촌로5가길 33 201호

☞ 營業時間：每日08:00-21:00

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/5CzrAlj2（預約也可以從這裡預約）

☞ 店家Instagram：https://www.instagram.com/studiokjd_official/

昌德宮 | 1 小時

昌德宮是景福宮完工之後另外建造的別宮，位於正宮景福宮的東側，所以也被稱為「東闕」，而在首爾如果要看古宮的話，比起景福宮其實我更喜歡去的是旁邊的昌德宮！以前去昌德宮就覺得那裡的宮殿建築比較密集一點而且還有更多花花草草的庭院，人潮有時候也比景福宮少，會更好跟宮殿拍照！（but還是建議平日去會更少人，我禮拜六去的時候人還是超多）昌德宮的秋天非常非常非常漂亮！（強調）往後面走一點點還可以看到一顆超大的銀杏樹，另外啊！昌德宮還有個後苑是這裡的人氣觀光景點，不過是需要另外預約才能進去的哦！如果想去後苑參觀的話要留意一下ㄛ😎

▍昌德宮 창덕궁

· 首爾特別市鐘路區栗谷路99

· 서울특별시 종로구 율곡로 99

☞ 這裡有關於預約昌德宮後苑的詳細說明：https://www.creatrip.com/blog/662

Changgyeonggung | 1 小時

昌慶宮是世宗大王為侍奉上王太宗，而於1418年建立壽康宮，即是昌慶宮的前身，而後成宗以降的朝鮮歷代君王們，為侍奉世祖的王妃貞熹皇后、德宗的王妃昭惠王后、禮宗的王妃安順王后，先後建造了明政殿、文政殿、通明殿，並命名為昌慶宮。昌慶宮就在昌德宮的隔壁，可以直接從昌德宮裡面走到昌慶宮，一起把兩個古宮逛好逛滿～這是我第一次來昌慶宮，感覺上昌慶宮建築群就沒有像景福宮和昌德宮來的密集，有更多的綠地和樹林，但這也是另一個不同的景緻，是景福宮和昌德宮沒有的景緻

▍昌慶宮 창경궁

· 首爾特別市鐘路區昌慶宮路185

· 서울특별시 종로구 창경궁로 185

*部分內容參考韓國觀光公社

Cafe Onion Anguk | 1 小時

喜歡韓國傳統建築的你絕對不能錯過這個藏在韓屋裡的Cafe Onion，這裡除了咖啡、飲品類之外還有麵包和蛋糕可以點，那個剛出爐的味道真的是...有夠...香，在傳統韓屋建築裡面瀰漫烘焙味真的是讓人胃口大開，非常推薦點幾個麵包或蛋糕配上一杯飲料坐在這裡享受下午茶，然後這裡的座位區都是傳統韓屋型的座位，會提供那種坐墊直接坐在韓屋裡面的地板上，整個就很有韓國舊式傳統風味，除了可以享用好吃的麵包糕點飲品外還可以體驗在傳統韓屋裡面的風情，真的是高檔的享受啊～

Cafe Onion在首爾其實還有其他分店，但位在安國的這間因為傳統韓屋風格吸引很多人來朝聖，大家來首爾安國站、北村一帶玩的時候也可以安排在這裡享受下午茶時光吧！

▍Cafe Onion 安國店 카페 어니언 안국 Cafe Onion Anguk

·首爾特別市鐘路區桂洞 146-1

· 서울특별시 종로구 계동 146-1(靠近地鐵三號線安國站3號出口)

Bugchonsonmandu | 1 小時

這間北村手工餃子在仁寺洞，也是當地著名的美食名店，我們點了手工刀削麵、炸餃子、泡菜餃子來吃，不得不稱讚餃子真的很ＯＫ！外酥內軟的口感，內餡的瘦肉也很夠味，雖然韓國的餃子跟我們台灣的水餃、煎餃都不太一樣，不過卻是不同的美味，如果在仁寺洞實在不知道吃什麼的話，來吃吃看韓國的餃子吧！

▍Bugchonsonmandu 북촌손만두 인사본점

· 서울 종로구 인사동길 42-5 1층 북촌손만두 인사본점

☞ 營業時間：每日11:00-20:00

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/F9QpXLzs

國立古宮博物館 | 1 小時

古宮遊的最後一站來到國立古宮博物院，館內收藏了能夠窺探朝鮮王室歷史與文化的4萬多件文化財，並可在嶄新裝潢的展覽空間欣賞極具格調的王宮寶物。因為才剛看完整天的首爾各個古宮，所以再來這裡看到各種展示的東西，可以直接連結到今天所看到的回憶，這裡總共分成三層樓的展示空間，每層樓各有不同主題的介紹，都是跟韓國王室、宮殿歷史相關的內容，國立古宮博物院也剛好設立在景福宮裡面，所以相當方便直接來這裡長知識！館內也有提供中文的語音導覽服務，每天各兩場分別是10:30和14:00，想使用導覽服務的人還請多留意～

▍國立古宮博物館 국립고궁박물관

· 首爾特別市鐘路區孝子路12

· 서울특별시 종로구 효자로 12

☞ 營業時間：每日09:00-18:00（週末/國定假日09:00-19:00）

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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