二日遊踩21個景點！釜山「療癒海景主題旅行」 收穫滿滿新鮮感

跟著 查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記 於 2022-10-21 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 21 個景點，其中包含 釜山站、Samajeong、Haeunde Blueline Park Mipo Stn.。

巨濟島就位在釜山西南方，最近有很多人去釜山會順便把巨濟島也安排進去到行程裡面，巨濟島充滿異國風情的海岸風景成為韓國知名的旅遊勝地，也是許多韓國人很喜歡去旅遊的地方！雖然我在旅遊回憶中有分享過釜山的行程安排，但這次的旅行卻是前所未有的新鮮體驗，也順便提供給大家更多釜山的最新玩法和分享巨濟島的知名景點🙌 雖然這次巨濟島僅有兩大景點，但其實巨濟島的景點中每一個景點都是超值得細細品嚐、享受的地方，而之後也會再以更多不一樣的旅行天數組合來分享更多巨濟島一帶和周邊的行程安排！

第 1 天

釜山站 | 10 分鐘

這次旅行從首爾去釜山是搭韓國高鐵KTX，車程約兩個多小時左右

Samajeong | 1 小時

來到釜山的第一站我們來吃位在海雲台的日式火鍋店，這間隱藏在大樓裡面的日式火鍋店內部很有和風，蔬菜很新鮮、肉質也不錯，整體吃起來也剛剛好不會太過油膩，全部吃完之後最後還可以點麵線來吃！超滿足的一餐～

▍Samajeong 사마정

· 부산광역시 해운대구 마린시티3로 46 우신골든메르시아 204호

☞ 營業時間：每日11:00-22:30

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/5c5O5yJX

Haeunde Blueline Park Mipo Stn. | 1 小時

在2020年10月開始營運的海雲台「海岸觀光列車」絕對是現在來到釜山最新的玩法！相信一定很多人都還沒搭過，因為這是在疫情之後才有的新景點哦～這裡過去是廢棄路線的釜山東海南部線，從廢棄的尾浦站，和青沙浦、松亭串連起來，搭乘海岸觀光列車可以以更輕鬆的方式一次觀覽周邊的青沙浦、松亭等景點。不過海岸觀光列車也分成兩種類型，第一種是在地面鐵軌的海岸列車，另一個是高架軌道上的膠囊型列車，而我們這次搭乘的是地面的「海岸列車」，而上面的膠囊型列車因為人氣太旺幾乎是要事前預約才能更順利搭到（尤其是夕陽時段更人氣），所以如果大家想搭乘膠囊型列車的話，記得要事前去預約才不會在現場等太久哦！我們這次是從尾浦站出發，一路玩到松亭站，中間有停靠青沙浦和九德浦兩地，所以大家可以向我們這樣一路從尾浦站玩到松亭站哦！

▍海雲臺海邊列車 해운대 해변열차

· 釜山廣域市海雲臺區中洞 948-1

· 부산광역시 해운대구 중동 948-1

青沙浦天空步道 | 1 小時

位於中間的青沙浦站有一個天空步道「青沙浦踏石觀景臺」很值得去走走看看！玻璃的地板可以直接看到底下的海（但有懼高症的人還請三思）站在天空步道可以飽看一望無際的海岸線，但因為是玻璃地板所以走上去天空步道之前還請記得在入口處套上鞋套才能進入哦！

▍青沙浦踏石觀景臺 청사포 다릿돌 전망대

· 부산광역시 해운대구 중동 산3-9

Haeunde Blueline Park - Songjeong Stn. | 1 小時

最後來到海岸列車的終點松亭站，看到舊車站的建築就可以感覺到這裡原本是舊時釜山東海南部線的歷史痕跡，車站外還可以看到一個很有當地特色的指標牌，上面除了有一些國際都市之外，特色之處就在於還有很多釜山在地的景點指示！

송정해수욕장 | 1 小時

從舊松亭站走出去後一直往海邊走就可以到達松亭海水浴場，這裡也是釜山知名的海水浴場之一，然後因為這裡海水淺、浪也不高所以還是衝浪勝地！海水浴場周邊有很多小吃和咖啡廳可以坐著看海景～

▍松亭海水浴場 송정해수욕장

· 釜山廣域市海雲臺區松亭海邊路62

· 부산광역시 해운대구 송정해변로 62

Cafe Moon | 20 分鐘

位在松亭海水浴場旁邊的Cafe Moon是當地人氣超高的手工特製三明治吐司，來這裡可以看到幾乎是每個人都在吃，吐司裡面的炒蛋和餡料都是用鐵板煎的，外面香脆的麵包也是用鐵板煎烤，所以吃起來跟一般的吐司口感不太一樣，價錢也是平價小吃水準，所以如果有來到松亭的話，記得一定要來吃吃看！

▍Cafe Moon 문토스트

· 釜山廣域市海雲臺區松亭海邊路16

· 부산광역시 해운대구 송정해변로 16 문토스트

☞ 營業時間：每日14:30-02:30

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/FuQZB3pA

The Bay 101 | 2 小時

海雲台夕陽遊艇體驗絕對是來釜山最特別的玩法！之前我就有看過幾次朋友在IG上分享，整個超羨慕，畢竟大概一趟想也大概知道不是很便宜，終於有機會透過這次釜山蔚山慶南旅遊來搭遊艇了，但雖然說是夕陽遊艇，不過因為我們搭乘的時間已經稍微晚了，變成是去看夜景的😅釜山時時刻刻都很好看，所以不管是看夕陽還是看夜景都很讚啦，更何況搭的當天根本沒有所謂的夕陽（天氣陰陰的）

我們遊艇出發的點是The bay 101的遊艇俱樂部，應該來過釜山的人都知道這裡，因為這裡旁邊高樓大廈密集的關係，晚上夜景很有名！在IG上看得到很多打卡照，但一定很多人不知道這裡還可以搭遊艇這樣玩對吧～遊艇從The bay 101出發之後會一路往廣安大橋緩慢航行過去，晚上的廣安大橋真的豪美啊！！！到達廣安大橋後還會有個遊艇上的小型煙火秀，而且特別的是，感覺是周邊的遊艇一起到達廣安大橋附近，然後大家一起講好在同時間會看到旁邊的遊艇也一起放煙火，畫面真的很好看！

▍海雲臺遊艇體驗 해운대요트투어

· 釜山廣域市海雲臺區冬柏路52

· 부산광역시 해운대구 동백로 52

부산 미가 돼지국밥 | 1 小時

搭玩遊艇過後來享用釜山必須吃的豬肉湯飯，我自己來釜山吃過好幾間豬肉湯飯，但實在吃不出什麼差異（對不起我可能沒有美食SENSE）所以每次吃到釜山當地的豬肉湯飯都只覺得好幸福好好吃😂豬肉湯飯就是上菜的時候都會搭配一些小菜和一碗飯，然後自己把飯加進去豬肉湯裡面，有些人可能會覺得如果飯加進去會太飽，所以就看自己習慣的吃法囉～我自己是習慣把飯都加進去豬肉湯裡面，飯全部吸滿湯汁整個超夠味超讚的啦！

▍부산미가돼지국밥

· 부산 해운대구 해운대해변로209번길 22-1

☞ 營業時間：每日00:00-24:00

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/GcjV9NkV

Ryan Holiday in Busan | 30 分鐘

今年七月在釜山海雲台開幕的Ryan Holidays是我一直很想去的地方，上一次五月來釜山的時候還沒開幕，這次再次來到釜山終於有機會來找萊恩了！雖然我沒有買入場券進去裡面更大的展示空間（入場券18000韓元/人）是有點小貴所以我們就只在外面的空間走走晃晃，我自己是覺得如果沒有想要特別進去展覽區看KAKAO FRIENDS特殊造型的話，外面的免費參觀區域其實就蠻足夠了，除了可以看到很多角色特殊打扮，還有周邊商品店可以逛！重點是～這裡的KAKAO FRIENDS的商品很多是這邊才有的喔！都是結合釜山當地風情的可愛周邊商品，因為目前也不確定Ryan Holidays會持續到什麼時候（因為之前原本首爾南山塔也有，不過後來沒有了），所以有來到釜山海雲台的大家絕對不要錯過哦🙌

▍Ryan Holiday in Busan 라이언 홀리데이 인 부산

· 부산 해운대구 해운대해변로 292 지하1층 B120호, 지하2층 B220호

☞ 營業時間：每日10:00-22:00

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/5thv1DXN

Toyoko Inn Busan Haeundae 2 | 1 小時

晚上我們住在海雲台沙灘旁邊的東橫INN飯店，房間內擺設簡約乾淨，整體感覺有點像是去日本旅遊會住到的飯店房型（這間飯店本來就是日本集團的啦），一晚的房價也不高，如果是週末的話一晚大約韓幣70000-80000左右（約台幣1600-1800元）附近交通也很方便，而且走出飯店過個馬路就是海雲台沙灘了！

第 2 天

Toyoko Inn Busan Haeundae 2 | 幾秒

早餐是在飯店一樓的餐廳吃，但說實在的菜色不是很豐富，看到我照片夾的菜就大概可以想像了，另外還有麵包可以烤，就是非常簡單的一頓早餐啦～但因為週末入住的旅客可能會比較多，所以大家儘早去會比較好哦！我們那天吃早餐的時候真的是沒有想過會這麼多人，連個咖啡機都在排隊...

海雲臺沙灘 | 30 分鐘

吃完早餐後，我們就到飯店旁邊的海雲台沙灘散步！這也是我第一次看早晨版的海雲台沙灘，之前都是比較熱鬧的中午或下午後才來的，早晨的海雲台多了更多的靜謐感，還可以看到很多晨間運動的人，這樣的晨間運動真的好讚喔...在這麼美的地方...我也好想住在釜山啦😂

▍海雲臺海水浴場 해운대해수욕장

· 釜山廣域市海雲臺區海雲臺海邊路264

· 부산광역시 해운대구 해운대해변로 264

고향식당 | 1 小時

從釜山來到巨濟島的時間剛好接近午餐時間，午餐就來吃巨濟島當地風味十足的鯛魚、烤魚料理，除了魚之外還有很多小菜和白飯，因為巨濟島周邊都海嘛，所以當地很多像是這樣的海鮮料理，魚肉吃起來不會很乾，因為帶有一些水分所以不至於非常膩和乾到會一直想喝水，不過還是要搭配旁邊的小吃和跟飯一起吃才行，要不然絕對吃一下就會不想吃了🐟

▍고향식당

· 경남 거제시 장목면 거제북로 1185-1 1층 고향식당

☞ 營業時間：每日06:00-21:30

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/GHmmHF43

Maemiseong | 2 小時

鳴禪城是巨濟島知名的看海景點，這裡特殊的點在於海岸旁的碉堡建築，其實這是私人建造而成的，原本還是個沒沒無聞的小村莊，但後來發展在地觀光後成為巨濟島人氣景點，整個沿海岸築建的歐洲中世紀風格的城堡讓人錯錯意其實來到的歐洲而不是韓國，超有異國風情！這裡湛藍色的海景也超適合坐在海邊看著海發呆，然後因爲這裡的海不是砂質的沙灘而是鵝卵石，所以要留意「千萬不要」攜帶石頭帶走當紀念哦！

另外，位在鳴禪城入口處的「Mr.玉蜀黍（미스터옥슈슈）」是當地非常著名的小吃，曾受過很多電視台採訪，外皮就像是雞蛋糕的脆皮，但內部滿滿的奶油加上玉米還帶上鹹鹹的口感，是沒有吃過的特殊味道，大家來到鳴禪城請不要放過他～一定要吃！

▍鳴禪城 매미성

· 경남 거제시 장목면 복항길

Mel-Yu | 15 分鐘

從鳴禪城到入口處的路上有一條商店街，然後因為這間咖啡廳的風格實在太突出，很難不吸引我們注意，於是我們就進去促進了一下經濟，除了飲料之外還有賣一些手工甜點，搭配上他們咖啡廳的品牌識別，質感滿滿啊！而且重點是店員超級親切的，讓我們在這裡留下超深刻的美好回憶，旅行的時候如果遇到像這樣如次親切的人，真的是會對當地留下很好的記憶，深刻感受到當地的熱情☺️ 所以我絕對必須大推這間咖啡廳啦！

▍멜유 Mel-Yu

· 경남 거제시 장목면 복항길 18 주1동 1층 멜유

☞ 營業時間：一、三～日10:00-18:00（每週二公休）

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/GUDpn8V6

Windy Hill | 2 小時

巨濟島絕對是慶南地區最有名的旅遊勝地，照片這個有大大風車的地名叫風之丘，很有日本動畫電影的FU，我自己覺得這裡超不韓國的，很有歐洲小鎮風情（超像荷蘭的啦），然後風之丘這裡啊因為受地形的影響，海風真的也不小，不過我們去的那天真的多虧老天賞臉，除了藍天白雲耀眼的陽光和不是很大的海風，讓我們不會每張照片都是肖婆（雖然我還是背對拍了一張長翅飛翔的假掰照）

風之丘特別的景緻和地形，可以同時看到山脈、海和坐落在山丘上的風車與周圍草地，可能還會覺得那可能是湖不是海，但那真的是海水ㄛ！

▍風之丘 바람의 언덕

· 慶尚南道巨濟市南部面道場浦村

· 경상남도 거제시 남부면 도장포마을

Hotdog of wind's hill | 30 分鐘

在風之丘的入口處有個名叫風之丘熱狗是很多人來訪都會吃的小吃，連續多綜藝節目也有來取景過，不知道是不是因為風景美，明明也是一般的熱狗，但吃起來特別美味！

▍바람의언덕핫도그

· 경남 거제시 남부면 도장포3길 1

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/xrxiplje

老奶奶伽倻小麥冷麵 | 1 小時

走完了巨濟島的兩個主要大景點，我們回到釜山南浦洞來吃晚餐，南浦洞有很多知名的冷麵專賣店，這間就是其中一間知名的，除了有湯的也有沒湯的拌麵（照片這種），不過啊拌麵的辣度實在是給上滿分啊，同行的夥伴們好幾個最後都是放棄收場，不是故意沒吃完的...是份量真的太多太多然後又太辣快燒起來了啦！這裡的份量都給的超多的，肚子超餓又愛超辣食物的人，絕對適合來！雖然說辣但我覺得這間味道是認真好吃的～

▍할매가야밀면

· 부산 중구 광복로 56-14

☞ 營業時間：每日10:30-21:30

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/FGoais1O

釜山站 | 幾秒

結束了兩天一夜的釜山巨濟之旅，雖然我自己來過釜山好幾次了，但這次對於釜山又有了新的體驗了！都是一些之前我來釜山沒做過的事情、沒去過的地方，果然每一次到同樣去過的城市，總是要來安排一些不同的體驗才會有新鮮感，而釜山和巨濟這兩個地方真的非常適合安排在一起，兩個城市同樣都有海景，但感覺卻截然不同，交通距離也不會說非常遙遠，快來一趟像這樣的韓國深度旅遊吧！

首爾站 | 幾秒

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各位親故我們下一篇遊記見❣

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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