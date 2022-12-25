必去熱門特色景點！穿著韓服遊玩景福宮、安國超人氣Onion咖啡廳、現代韓屋融合益善洞

跟著 林卡西的出走日記 於 2022-10-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 HanbokGirls (hanbok rental)、景福宮、Cafe Onion Anguk。

景福宮是朝鮮王朝時期的主要皇宮，建立於1395年，是朝鮮五大宮闕中規模最大的一座，穿著韓服遊玩景福宮也是來韓國必做的行程之一！除此之外還會介紹大家各種熱門咖啡廳&餐廳，安國超人氣咖啡廳—Onion及土俗村人參雞湯。韓屋與現代融合的益善洞，介紹必去的特色咖啡廳!

第 1 天

HanbokGirls (hanbok rental) | 1 小時

我們來租借韓服的地方是韓服少女，我們並沒有提前先預約，而是直接抵達現場，我們是平日下午來的，韓服的款式還剩很多，但可能一些特殊花樣的韓服就沒了，一般普通款的兩小時是1萬韓幣，而較精緻的則需要2萬韓幣，還有一種漸層蛋糕裙款的韓服最貴—3萬韓幣，而這邊有免費提供置物櫃、編髮服務以及包款，雖然店面並不寬敞，但是店內的阿姨都很專業，速度也很快，挑好中意的韓服後，就會幫你馬上換上，頭髮也編的很漂亮💙

景福宮 | 2 小時

進入景福宮若是有穿著韓服才不需要門票費，而若沒有才要付入場費3000韓幣，我們因為只有租兩個小時的韓服，所以一入場沒有時間慢慢逛景福宮，而是瘋狂的拍照留念。

Cafe Onion Anguk | 2 小時

這家咖啡廳是在景福宮附近，位於安國站的一間超熱門咖啡廳，因為是韓屋式的咖啡廳，可以看到很多人都穿著韓服前來拍照打卡，人潮相當的多，是一間必須要排隊等待的名店。這家店的麵包非常的好吃，其中最有名的是名為Pandoro的麵包，長得很像小雪山，白色的綿密細砂糖，但是卻又不會太甜膩，麵包的口感非常的鬆軟，幾乎是人人都夾了一顆。另外我想推薦的是隱藏的黑馬—五花果奶油麵包，甜甜鹹鹹的口感，非常的上口，完全不輸這邊的招牌麵包。這家店我唯一不推的就是它們的奶茶，我個人是不太喜歡喝香味太重太特別的奶茶，而這邊的奶茶有種特別的香，而且這邊的奶茶是添加豆漿而不是牛奶，所以口味也不太一樣，所以如果跟我一樣對香味比較敏感的人，不太建議點奶茶。

土俗村蔘雞湯 | 1 小時

這間餐廳也是訪韓必來吃的口袋名單，同樣位於景福宮附近，是間具有韓國風味老字號的人蔘雞湯名店，想當然耳這家的觀光客也很多，但所幸店家位置很多，並不用排上多久就能用餐。這家真的是我在韓國期間吃過最好吃的人蔘雞湯，湯頭很濃郁，中藥味很重，雞煮的非常軟嫩，完全名不虛傳，而且除了人蔘雞湯，電油雞也很好吃，店內也有中文菜單，小菜也可以再續，真的很推薦！

第 2 天

益善洞 | 2 小時

景福宮附近有很多必逛的景點，而其中之一的益善洞也是熱門景點，這邊韓屋改良的餐廳&咖啡廳非常多，所以走在這邊特別有韓國古色古香的情調，有看過《換乘戀愛》的人，應該會發現這邊就是約會的路線，從這點應該就可以知道這邊真的是韓國人約會經常來的地方，不管是早晚來都非常的適合！

Hotel Seine | 2 小時

我們來的第一間咖啡廳是德魯納酒店其中的一個拍攝地！ 這間咖啡廳的設計就是以飯店的主題去做佈置的，非常的新奇，除了一般的座位區，咖啡廳裡還有床，可以躺在床上喝咖啡吃蛋糕休息，真的是超特別的，但是可能有床癖的人可能就不太能接受了。位置總共有四層樓，頂樓比較像是飯店的度假風格。

Hoho Sikdang Ikseon | 2 小時

午餐我們來到一間日式料理，這家店是韓國人才知道的私藏熱門餐廳，是間韓屋式的餐廳，人氣非常高，我們大約等待了半小時，點了炸豬排、鮭魚丼飯及牛肉丼飯，每道料理都很好吃！

Rami Scone Ikseon | 1 小時

這家咖啡廳最有名的是司康，雖然也有賣蛋糕及餅乾，但是司康的種類最多，很多不同口味、不同形式的司康，巧克力、抹茶、伯爵、香草、奶茶、咖啡等等，身為司康的愛好者絕不能錯過這家店！但是這家店的位置偏擁擠一點，大家可能要考慮一下這點！

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延伸閱讀：景福宮韓服體驗&:安國超人氣Onion咖啡廳｜益善洞咖啡廳:德魯納酒店咖啡廳

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