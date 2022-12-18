韓國必去賞楓景點，與歐巴在楓樹下來場浪漫的邂逅！

韓國地處高緯度區域，比起全年如夏的台灣顯得四季分明，每逢季節交替的時候，就能看見城市中的大街小巷被大自然逐漸妝點上各種色彩，尤其是秋天與冬天，不僅可以欣賞到與台灣罕為一見的銀杏，更有許多賞楓景點座落於各地；以下便將列出秋冬最值得造訪的地點，大家不妨作為計劃行程的參考指標，馬上來著手擬訂久違的韓國之旅！

梨花女子大學

圖／梨花女子大學官方臉書

即使沒有在韓國求學，應該也曾耳聞梨花女子大學；其擁有超過百年的歷史，被譽為韓國最頂尖的女子大學，校園內處處可以見到古色古香的壯麗建築物，一旁則是楓葉與銀杏點綴，營造出富有人文氣息的優美環境，且附近滿是美妝店、服飾店與咖啡廳，生活機能相當充足。

開放時間：全年開放（接待中心為週一～週五9:00～17:00）

地址：首爾市西大門區大峴洞11-1

雪嶽山國立公園

圖／雪嶽山國立公園官方網站

身為指定天然保護區的雪嶽山，位於氣候偏冷的韓國北部，佔地遼闊的國立公園內可以見到與台灣截然不同的景色；高聳的山岳與參天樹木宛如畫布，紅中帶黃的楓葉即是點綴，而潺潺溪谷流水彷彿天然的配樂，身處於此能讓人感到煥然一新，欣賞美景的同時也紓解一身壓力。

開放時間：全年開放

地址：韓國江原道束草市雪嶽路731

德壽宮

圖／德壽宮官方Instergram

如果想要在一個地點就能飽覽銀杏、楓葉以及古代的王宮建築，德壽宮莫過於萬中之選；此地為朝鮮王朝的宮殿，除了雋永典雅的東方氣息之外，也能見到當時興盛的歐式樓宇。偌大的區域內盡是前人精心栽種的楓樹與銀杏樹，襯托出被韓國人譽為最適合散步的美麗景點。

開放時間：9:00～21:00（週一休館）

地址：韓國首爾特別市中區世宗大路99

南怡島

圖／南怡島官方Instergram

南怡島是位於江原道春川市的半月型小島，儘管離市區不算過於遙遠，卻有著仙境一般的優美環境；而其最廣為人知的契機，便是在2002年時作為經典韓劇《冬季戀歌》的主要拍攝場景，自此掀起了一陣南怡島的觀光熱潮，最出名的銀杏大道至今仍持續出現在許多電視劇與節目當中，可見壯麗的美景不比一般。

開放時間：全年開放（內部餐飲與設施各有營業時間）

地址：韓國江原道春川市南怡島街1

首爾南山公園

圖／首爾南山公園官方網站

絕大多數的人來到韓國，目的地首站都是熱鬧繁華的首都，而實際上首爾不但生活機能便利，還擁有風景怡人的南山公園；其佔地廣闊，園區內矗立著城市的地標首爾塔，還能搭乘纜車一路直達山頂，ㄅ應在沿途欣賞腳下炫目的楓葉與銀杏，彷彿是紅色與金色交織而成的地毯。

開放時間：全年開放（內部設施各有營業時間）

地址：韓國首爾特別市龍山區南山公園街105

內藏山國立公園

圖／內藏山國立公園官方網站

如欲趕在賞楓季節結束前，一睹今年最後的一片楓紅美景，便能考慮造訪內藏山國立公園。此地的景觀享譽盛名，同時被列為湖南地區五大名山、以及全韓國的八大美景之一，且因地理位置與環境的因素，楓葉轉紅的時間稍稍晚於其他區域，有時候到了11月底都還能如願觀賞楓紅。

開放時間：全年開放

地址：韓國全羅北道井邑市內藏洞633-1

景福宮

圖／景福宮官方Instergram

放眼朝鮮王朝留存下來的宮殿，景福宮的規模應可拔得頭籌。其歷史悠久，最初建造於1395年，廣大的佔地處處可以見到各色植物，而當中最吸引觀光客的便是金黃璀璨的銀杏，每逢入秋之際便會佈滿了天邊，加上此地交通方便、可看之處不勝枚舉，屬於赴韓旅遊必去的人氣景點之一。

開放時間：視季節而定，11月～12月為09:00～17:00（最後入場時間為16:00。週二休園。）

地址：韓國首爾特別市鐘路區社稷路161

江南新沙洞

圖／首爾市官方旅遊資訊網站

看到此地顯眼的招牌，應該就不難猜想江南新沙洞林蔭大道的特色，就是由兩排銀杏所架起的金色隧道了；新沙洞屬於引領時尚潮流的高級商圈，許多國際品牌都選擇此處作為進駐韓國的第一站，而比鄰而座的便是遠近馳名的銀杏大道，旅客們可以在購物之後漫步在美景之中。

開放時間：全年開放

地址：韓國首爾特別市江南區新沙洞

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