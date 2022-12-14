漫步傳統韓屋和文藝氣息巷弄的西村1日遊～探訪青瓦台、景福宮期間限定夜間觀覽

跟著 查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記 於 2022-08-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 青瓦台、Cheonwadae Sarangchae、효자분식。

位在景福宮旁的西村是首爾傳統與現代融合的文藝聚集勝地，走在這裡感覺上是稍微遠離了首爾繁華的喧囂，反而是帶有一種愜意、舒適感，比起另外一邊的北村，我自己是更喜歡西村多一些，兩個地方都在週末去過，但西村的人潮稍微比北村再少一些，逛起來也更舒服。另外今年五月開放的前韓國總統府青瓦台讓這一地帶變成首爾近期人氣觀光勝地！所以這次安排了西村的一日散策給大家首爾旅遊安排的參考😎

青瓦台 | 2 小時

2022年5月10日開始青瓦台這個前韓國總統府以「青瓦台，回到國民的懷抱中」標語，終於開放一般人民參觀了！以前如果要進青瓦台參觀的話都是非常難預約的，而且以前有來過韓國旅遊玩且有來過這周遭的人應該會知道，這裡戒備超級森嚴，也不可能距離青瓦台太近，所以今年開放參觀之後韓國人民整個都快擠爆青瓦台了😂完全搖身一變成首爾人氣觀光景點

青瓦台是由位於中央的本館、迎賓館、春秋館、綠地園、無窮花花園、七宮等所組成的，但雖然每棟建築都各有特色，不過為了凸顯韓國獨有特色，每棟建築都是依照韓國傳統建築樣式建造的，其中的本館（青色的屋頂那棟）是最具代表性的建築，前面的大草地是很多人會在這裡根本館建築拍照的地方，然後目前很多建築都有開放可以進入到內部參觀，例如本館和迎賓館，但未來還會再繼續開放更多空間給人民參觀，韓國能邁出這一步開放青瓦台給大家參觀也是非常不容易的事情，當初也是爭論非常久的，所以大家有來韓國玩的時候，一定要好好把握機會來青瓦台走走！不過在來青瓦台之前還是別忘了要預約一下哦！

▍青瓦臺 청와대

· 首爾特別市鐘路區青瓦臺路1 青瓦臺

· 서울특별시 종로구 청와대로 1 청와대

☞ 開放時間: 2022年6月12日(日)起 ～持續開放、09:00~18:00 / 每週二公休

☞ 官方網站（EN）: https://www.opencheongwadae.kr/eng

☞ 預約網站（EN）: https://www.opencheongwadae.kr/eng/event-reservation

Cheonwadae Sarangchae | 40 分鐘

在青瓦台的入口處旁邊有個建築是青瓦台相關介紹的展覽館叫做「青瓦臺舍廊房 (청와대사랑채)」，看到門口處有三隻韓國觀光公社可愛的吉祥物就忍不住拍了一下！這裡是可以回顧韓國歷任總統的足跡，又可認識韓國觀光景點的空間，一樓是韓國觀光展示館，不僅可以感受韓國旅遊的魅力，還可了解青瓦臺背後隱藏著的故事哦！但我想要分享和推薦的重點是這裡的一樓紀念品商店，這裡有很多有青瓦台標示的周邊商品（磁鐵、徽章和書籤等）不過我的朋友買了一個超特別、有質感又能代表韓國的實用紀念品，就是傳統花牌！但不是一般那種最傳統圖樣的，而是再設計過的質感花牌，雖然我們都不會打花牌，但這真的超美超適合拿來送禮或自己留念的！大家如果逛完青瓦台之後，請一定要來青瓦臺舍廊房走走晃晃，因為青瓦台內部也不會有什麼紀念品販賣部，所以想買青瓦台的相關紀念品的話來這裡就對了！

▍青瓦臺舍廊房 청와대사랑채

· 首爾特別市鐘路區孝子路13街45

· 서울특별시 종로구 효자로13길 45

☞ 開放時間: 09:00~18:00 (最後入場17:30)、每週二公休

☞ 官方網站: http://www.cwdsarangchae.kr

효자분식 | 1 小時

這間也位在西村的在地韓式餐廳距離青瓦台非常近，走路大約十分鐘左右就可以到達，會特地安排來這間餐廳吃午餐，就是衝著這裡是韓劇《二十五二十一》劇中高宥琳家的小吃店！原本以為會不會有人像我們一樣，來朝聖韓劇拍攝地，但一進到店裡完全看不到像我們這樣的年輕人，感覺幾乎都是住在周圍的社區居民們，這裡的菜單都是平常很容易見到的各式韓式料理，雖然是一般常見的韓式料理，不過卻更像是家裡吃得到的媽媽料理，我們這次點了韓式泡麵和部隊鍋，份量因為稍多所以真的吃得很飽…然後這裡菜單都沒有超過一萬韓幣的，CP值UPUP！

▍효자분식

· 서울 종로구 필운대로 108-2

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/5pNkIKsJ

Folki | 1 小時

吃完午餐後，我們來到了西村當地的網路人氣咖啡廳，這間咖啡廳外部雖然看不太出來是韓屋，但進入到店內後可以看到是現代與傳統融合成的空間設計，整體給人的感覺是舒適放鬆的，配色也都是簡約的木頭色調與白牆，除了店外的人氣拍照點之外，店內其實也是隨便拍都好像有這麼一回事，不過因為實在太有質感，價格的部分也很高級，所以就當作來吃吃氣氛的吧！我們點了奶茶、檸檬氣泡水和奶油抹茶蛋糕，不過飲品和甜點說實在也不是只有這邊才吃得到的味道，但還是很推薦可以來這裡喝下午茶聊聊天，感受一下西村在地質感咖啡廳的氛圍☕️

另外，這間咖啡廳是在2020年四月左右才開幕的哦！因為這個時候疫情爆發大家也來不來韓國，所以下次有來西村的話來看看吧！

▍Folki

· 서울 종로구 사직로9길 6

☞ 營業時間：每日11:00-22:00

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/5pNkIKsJ

Seochon Hanok Village | 2 小時

西村的名字是因為這裡是座落在景福宮西側的村落所以才有的地名，比起景福宮另一側北村、地鐵安國站周邊一帶，這裡更有社區巷弄感，而這次也是我第一次來到西村，以前都只聽過別人說這裡小店很多、很多可以發掘的東西，果然是事實，走在西村的路上隨處可以發現厲害的質感咖啡廳或小吃，還有很多文青商店可以晃晃，位在西村的大悟書店(대오서점)因為是IU之前專輯封面的拍攝地，所以也是很多人會來朝聖的景點，不過如果想進到書店裡面的話，需要消費才可以進去裡面坐哦！但因為我們也沒有特別想進去，所以就單純在外面拍幾張照而已

另外，西村的通仁市場也是首爾在地有名的傳統市場，這裡有一個特殊的消費方式是銅錢便當，旅客可以到通仁市場的服務處以韓幣換取銅錢，就會拿到一個便當盒，然後就可以在通仁市場裡面有合作的攤販，以銅錢換取便當裡面自己想要吃的小吃，是一個非常特別的文化體驗！我這次是沒有吃啦…但我在疫情前來韓國玩的時候有用5000韓幣換過銅錢便當，這個程度就可以吃得很飽了，非常推薦大家來通仁市場體驗看看銅錢便當～

▍西村 서촌마을

· 首爾特別市鐘路區清雲孝子洞 一帶

· 서울특별시 종로구 필운대로 45

Yeonghwalu (maeunjjajang) | 40 分鐘

晚餐我們吃了西村當地很有名的中華料理永和樓，這間店是我看到YouTuber的介紹才知道的，而看到店外的立牌有很多電視節目和韓劇都有來取景過，其中朴敘俊主演的韓劇《她很漂亮》竟然也有來這裡拍過？我對這個景完全沒印象的說…這裡的炸醬麵是最有名的，因為我實在太愛吃炒飯所以我還多點了炒飯，但實在是真的好飽，其實只要吃炸醬麵就會很飽了！因為他們給的份量真的很多，店內的店員聽到我們從台灣來，也很親切的跟我們聊天，突然有種回到家鄉的感覺😂

▍永和樓 영화루

· 서울 종로구 자하문로7길 65

☞ 營業時間：每日11:00-21:00

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/xv0LhHBp

통인스윗카페 TonginSweetCafe | 15 分鐘

吃完晚餐後實在是很飽，但是我們還是受不了蛋撻的誘惑，甜點是不同的胃啦！這裡跟永和樓是在同一條街上，是西村當地網路人氣糕點店，在外面就可以聞到濃厚的蛋撻香味，雖然一個蛋撻不是非常便宜（韓幣3500約台幣80左右）不過是吃得出來跟一般蛋撻的水準不同！外皮非常酥脆然後內餡的蛋香十足，還很常看到有人買一盒當作伴手禮呢～

▍Tongin Sweet Cafe 통인스윗카페

· 서울 종로구 자하문로7길 50

☞ 營業時間：週一11:00-21:00、週二～日10:30-21:00

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/501ooogX

景福宮 | 2 小時

有來過首爾玩的大家應該有九成的人都看過白天的景福宮對吧！但比起白天的景福宮我極度推薦夜間景福宮！夜晚景福宮多了更多的宮廷神秘感，韓國宮殿建築打上光之後真的是太好看，不過這個時候就是考驗大家手機夜間拍攝的厲害程度了，我自己是拿iPhone11啦都已經算有點年份了，但拍出來的成果還行對吧😂 雖然每年只會開放春秋兩次的夜間觀覽期間限定，不過如果在春秋這兩個季節來首爾的話，請依定要留意一下景福宮夜間開放的時間哦～購票處韓國國民和外國人是分開的（每天的夜間參觀會有限定的人數）外國人購買的時候出示護照即可，然後有時候可能還會有外國人優惠票，所以在購票處買票的時候還請大家要好好確認清楚喔！我自己是來看過兩次夜間了，第一次春天的時候外國人不用入場費，但這次秋天來就有付了3000韓元（還是沒搞懂的我）還是再次推推景福宮的夜間觀覽，請務必關注景福宮的最新消息然後排進去行程裡吧！

▍景福宮 경복궁

· 首爾特別市鐘路區社稷路161

· 서울특별시 종로구 사직로 161

☞ 開放時間：

1~2月 09:00~17:00(最後入場 16:00) / 3~5月 09:00~18:00(最後入場 17:00)

6~8月 09:00~18:30(最後入場 17:30) / 9~10月 09:00~18:00(最後入場 17:00)

11~12月 09:00~17:00(最後入場 16:00)、每週二公休！！（非常重要）

☞ 官方網站：http://www.royalpalace.go.kr

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各位親故我們下一篇遊記見❣

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