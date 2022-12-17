飄香70年！首爾南門市場牛尾湯專賣店，一個人用餐超OK，進補來這裡就對了

韓國首爾南門市場美食推薦！！這間主打牛尾湯的♥晉州家진주집♥自開業以來已經有70年的歷史，前任店主出生於晉州所以取名晉州家，雖然地點隱身於南門市場的巷弄間，不過每到用餐時刻人潮可是絡繹不絕。這次來韓國的第一餐就選擇這間主要也是因為牛尾湯是不辣的，哈哈哈哈～很適合帶小朋友一起來享用喔！

진주집晉州家

地址：首爾特別市中區南倉洞34-31

서울특별시 중구 남창동 34-31

電話：02-322-8111

地鐵會賢站5號出口步行約8分鐘

營業時間：8:00~21:30

休息日：春節連休(3天)、中秋節連休(3天)

Naver韓文地圖請點韓巢中文地圖請點

晉州家진주집位於南大門市場的帶魚胡同街裡，最簡單的路線就是從會賢站5號出口出來直直走。

看到任何誘惑都不要轉彎（Ｘ）

然後走到這條小到不行的帶魚胡同左轉第一條巷子再右轉。

然後即使看到一堆人在這裡排隊感覺好像很厲害也勇敢穿過去。

就會找到晉州家진주집啦，哈哈哈哈哈！！飄香70年的餐廳雖然隱身在巷弄中，但是生意可是好的不得了。

而且從2012年就每年都獲得韓國藍絲帶的殊榮，不過就連2023的都先貼好是怎麼回事，哈哈哈。

店內用餐環境乾淨明亮，座位也不少，小菲比較早來還很幸運的一個人坐到四人桌的位置，不到五分鐘就馬上滿座！

大概是太久沒有歪國人來用餐？？姨母還找了一下才翻出中文菜單，小菲這次就是被這個招牌的大塊牛尾湯給吸引來的啦！！

也拍了其他菜單給你們參考，除了牛尾湯之外，還有燉牛屁屁、白切牛膝肉等料理。

燉牛尾則是三人份的大份量，裡面除了牛尾之外，還會加入大棗、大蒜、板栗、紅辣椒等食材一起熬煮，小菲有看到隔壁阿姨有點真的很大鍋，自己一個人來用餐的話就不推薦囉～

太久沒來韓國，ㄧ時之間居然忘記餐具藏在桌子底下抽屜。

老店必備的當然就是電視媒體報導啦！！真的是很老的店耶～居然都是2005年的資料畫面。

牆上的MENU一併拍給你們，不過有外國語菜單就方便很多啦～

桌上備有胡椒粉和鹽巴，覺得湯頭太淡的話可以自由添加。

因為店內人很多不太好意思走來走去拍照，拉近鏡頭拍了看起來很厲害的大鍋，裡面應該就是牛尾湯無誤～冒煙的畫面好療癒啊。

姨母會送上冰開水～如果想喝酒的話，冰箱就請自取啦～

主餐上桌之前先送上沾醬、泡菜還有辣蘿蔔，這些都是可以續的喔～

這醃漬辣蘿蔔脆口又酸香，我還蠻喜歡的，喜歡吃重口味的朋友可以直接加到湯裡。

姨母說這個醬汁是給我沾肉用的，酸鹹辣再加上蒜泥和韭菜，真的很夠味！！！

耶耶，我的大塊牛尾湯上桌啦！！！！！光這樣看好像感覺不出厲害的地方。

當我把湯裡的牛尾撈起來的時候就知道這個浮誇！！怎麼會這麼大一塊啦，嚇死寶寶了，哈哈哈。我連想要用湯匙讓它維持平衡都很難～ㄧ直掉下去耶～～

重點是這麼大塊的牛尾還有兩大塊～真的有夠過癮耶！！

隨湯會附上一碗熱騰騰的白飯讓你配，不得不說這熬煮五小時的牛尾果然厲害，用叉子和筷子輕用就骨肉分離，而且這肉真的好嫩好甜好好吃。

不過真的就是幾乎沒有添加任何調味料，所以小菲除了沾醬汁以外，也會搭配泡菜一起入口。

湯頭就是熬煮多時才會有的雪濃白湯，單喝非常清爽甜香不油膩，不過真的味道就是比較淡，重口味的請自己加鹽巴好嗎～

吃到一半店員跑來問我需不需要加麵（講英文），原來他們還有加麵服務啊，哈哈哈，而且不是一整坨上桌，是裝在碗內然後逐桌幫你加到湯裡～難道是不想洗碗！

總之又是麵又是飯的～吃完整個飽到天靈蓋耶！！！而且喝完一大鍋湯覺得整個元氣滿滿，果然想補身就是要來吃吃這高檔貨啊！！（並不是）

離開的時候店內大叔很小心翼翼的問我覺得餐點如何？好不好吃？聽到我說很好吃，馬上開心要我下次再來。好的沒問題～下次我會再帶我的吃貨兒子來拜訪的喔！！！哈哈哈！

진주집晉州家

地址：首爾特別市中區南倉洞34-31

서울특별시 중구 남창동 34-31

電話：02-322-8111

地鐵會賢站5號出口步行約8分鐘

營業時間：8:00~21:30

休息日：春節連休(3天)、中秋節連休(3天)

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文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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