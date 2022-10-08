到韓國旅遊一定要做的6件事！ 體驗韓系復古頭貼機 一起海邊浪漫放煙火

來到了韓國，不想跟旅行團、觀光客跑一樣的行程嗎？這次小編要來幫大家盤點來韓國一定要做的事，在國外就是要體驗和當地人也會做的那些事，讓大家玩得更「韓」！

穿校服去遊樂園

在台灣，戶外教學去到遊樂園，大家絕對是要穿著自己最漂亮的私服，拍出美美的照片。韓國的高中校服是眾所皆知的好看有型，在校服天國的韓國，到樂園的場景則是大家都爭相穿著校服，不論是不是學生，都會穿著校服逛樂園、拍照。在樂園附近或甚至在樂園內也都可以租賃校服，前幾年很火紅的天空城堡校服，甚至在蠶室樂天樂園內就可以租賃，也可以依照個人喜好搭配制服，百褶或窄裙、素色襯衫或格紋衫、領帶或領結，任君挑選。

穿著制服跟樂園門口合影青春洋溢（圖／@ruofan21）

不妨也戴上園吉祥物的髮箍更有氛圍感（圖／@ruofan21）

韓式拍貼機

在日本有超浮誇可愛拍貼，在韓國有的是四格拍貼。早期在韓國的拍貼機，通常只是擺在路邊一兩台，這幾年拍貼機的熱潮直衝，以인생네컷、 Photosignature為最大宗的兩個拍貼機品牌，接連在各鬧區設立機台的無人店面，提供各式道具，頭飾、髮箍、造型眼鏡、娃娃、假花束等等，都可以自由取用拍照。

許多道具都可以使用（圖／@ruofan21）

通常也都有全身鏡可以打理自己還有跟朋友拍全身照（圖／@ruofan21）

拍貼機的圖框更是多樣化，除了原有的基本款圖框之外，他們常常和各方聯名，甚至連偶像也能成為框的一部分呢！除此之外，Haru Film的美顏相機更是深深博得韓國人的喜愛，甚至剛出來的時候還常常大排長龍呢，有去韓國的千萬別錯過。 許多店家也都會提供照片和拍攝過程影片的電子檔，大家在使用機台的時候，要記得選擇同意使用照片取用QRcode才可以獲得電子檔呦。

很多人也會自己去拍 所以自己去拍也一點不會尷尬（圖／@ruofan21）

和朋友一起拍當然最有趣啦（圖／@ruofan21）

韓國練歌房노래방

韓國的練歌房真的隨處可見，而且包廂大小很彈性，常見的小包廂兩個人都不嫌少，不會像台灣一定要湊到至少三四個人以上。消費方式分成投幣式和包小時，投幣式練歌房코인 노래방是以幾首歌計價的，如果只是想和朋友來高歌個三首，或甚至自己突然很想唱歌，就非常適合去投幣式練歌房。若是時間較寬裕，和朋友想暢快的暢個幾小時，就可以以包小時計價，通常老闆為了攬客，讓大家下次還會來他們家唱，再最後都會"莎必屬"送時間，小編之前和朋友去唱就被送了一小時二十分呢！

左邊是投幣式練歌房；右邊是一般練歌房（圖／@ruofan21）

逛街

什麼？來韓國一定要做的事就是逛街呀！無論是美妝還是衣服，韓國總是能帶來風潮。到底要到哪邊逛才可以挖到寶呢？首先美妝的部分，最常看到的Olive Young，只要是排行榜上的東西，其實都可以直接閉眼收了，而且 Olive Young常常會有優惠活動，甚至也像台灣屈臣氏也會有出清特價，韓國美妝就已經夠便宜又多樣了，優惠活動1+1更是滿天飛，建議是準備好滿滿荷包><

韓國最大藥妝店（圖／@ruofan21）

衣服的部分，弘大、梨大、新沙洞應該是不用多說大家都懂，從街邊小攤、小眾設計師店，到品牌集成店、專門店，絕對讓你眼花撩亂挑不出來（小孩子才做選擇我都要呀！）若是想要走在最尖端，半夜的東大門絕對是你的好去處，眾多韓國網拍的選品都是從東大門挑選而來的，但必須注意因為東大門的主要客群是批發客，若是散客常常會被要求一定要同樣商品買兩件以上才可以購買。最後偷偷說，小編最常去的其實是高巴地下街，高速巴士站的地下街真的是便宜又好看的衣服隨處可見，不過在高巴逛街時，如果有充足的時間，不妨先逛完一圈，因為重複性的衣服其實很多，建議可以貨比三家不吃虧。

韓系小眾服飾&小品牌皮件（圖／@ruofan21）

小編私心愛店：弘大Brand Market（圖／@ruofan21）

叫外送

在韓劇或韓綜常常會出現的叫外送，一定也要體驗看看吧。韓國國民小吃：辣炒年糕、豬腳、披薩、炸雞、炸醬麵炒馬面，這些都是外送常常出現的。不過韓國外送APP通常需要實名制的電話號碼，所以這邊小編建議若想體驗韓國的外送，可以申辦暫時電話卡，利用打電話的方式叫外送，也能輕鬆Get同款外送體驗！或是有些飯店也有代叫外送的服務，可以先詢問看看下榻的飯店有沒有這個服務。

韓式豬腳&辣炒年糕（圖／@ruofan21）

披薩&炸醬麵炒馬麵（圖／@ruofan21）

海邊放仙女棒、煙火

最後的最後要來壓軸介紹小編最偏好的一個（幫各位大打勾><），就是當傍晚到晚上時的海邊，浪漫的韓國人手上絕對少不了仙女棒。小編常常和朋友只要一到海邊，就會去到鄰近的便利商店買仙女棒，沒錯，韓國就是如此有情調，在海邊的便利商店就可以買到仙女棒，不像台灣一定要先買好帶過去才有得放，不過為了環境，大家要記得把垃圾都帶走呦～

海邊煙火（圖／@ruofan21）

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