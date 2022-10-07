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童話村、中國城、搭船餵海鷗！6個韓國仁川旅遊推薦行程 連《Running Man》都來這取景

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／@ruofan21
圖／@ruofan21

童話村可愛髮夾、港口浪漫落日、影子照&不小心入鏡港口旁很好吃的糖餅小攤（圖／@ruofan21） 
童話村可愛髮夾、港口浪漫落日、影子照&不小心入鏡港口旁很好吃的糖餅小攤（圖／@ruofan21） 

仁川景點推薦：仁川中國城 인천 차이나타운

仁川中國城，居民大部分都是以前移民來韓的中國人，原來的中國城大部分都是販售進口中國物品的商店，到現在僅剩的中國料理店。不過在街上也還是可以看到有許多中國風的場面，就連知名的韓國綜藝《Running Man》，都有來這邊取景拍攝喔。 

充滿中國風的商店（圖／@ruofan21） 
充滿中國風的商店（圖／@ruofan21） 

在這邊有在韓國其他地方的中國料理店沒有的白炸醬麵，如果有好奇味道的朋友可以嘗試看看。（來自小編的悄悄話，可以點普通的炸醬麵就好><）當然，也還要有必點的糖醋肉，再配上生煎包，這就是滿滿的韓式中華料理餐廳氛圍感了吧。 

生煎包、糖醋肉、白炸醬麵（圖／@ruofan21）
生煎包、糖醋肉、白炸醬麵（圖／@ruofan21）

店員會說中文 溝通更容易（圖／@ruofan21）
店員會說中文 溝通更容易（圖／@ruofan21）

在路上也可以看到糖葫蘆（圖／@ruofan21）
在路上也可以看到糖葫蘆（圖／@ruofan21）

地址 | 인천 중구 차이나타운로26번길 12-17 

仁川景點推薦：松月洞童話村 송월동 동화마을 

就在中國城的旁邊，走進童話村總能讓大人有瞬間充滿了童心、少女心。在這個童話村的每一個角落，都可以看得出許多巧思，可以看到許多童話故事出現的角色、卡通動畫出現的人物等等，在這邊除了拍照之外，小編和朋友也忍不住幼稚了一下，買了可愛的小髮夾，一秒變身充滿童心。 

松月洞童話村（圖／@ruofan21）
松月洞童話村（圖／@ruofan21）

可以看到許多動畫人物裝置藝術（圖／@ruofan21）
可以看到許多動畫人物裝置藝術（圖／@ruofan21）

和朋友一起耍童心（圖／@ruofan21）
和朋友一起耍童心（圖／@ruofan21）

地址 | 인천 중구 송월동3가 

仁川景點推薦：《大海旁的頂樓》바다 앞 테라스 

再來要推薦的是仁川非常紅的咖啡廳，藏身在公寓頂樓的網紅咖啡廳，這家咖啡廳有兩層樓，分成樓下室內、室外，及樓上陽台室外區。 樓上室外區可以直接望向大海，建議大家一定要卡好樓上的位子。

《大海旁的頂樓》바다 앞 테라스 （圖／@ruofan21）
《大海旁的頂樓》바다 앞 테라스 （圖／@ruofan21）

樓上還有這邊最紅的打卡點「在頂樓上的樹」，小編當時去的時候是橘子樹，拍起來真的是綠意滿滿。除了景漂亮之外，吃的部分主打的是麵包，在結帳台前有滿滿的麵包給大家做選擇，他的大蒜麵包真的極推，又香又大很適合和同行朋友們一起分著吃！ 

很多麵包可以選擇（圖／@ruofan21）
很多麵包可以選擇（圖／@ruofan21）

\激推大蒜麵包/（圖／@ruofan21）
\激推大蒜麵包/（圖／@ruofan21）

頂樓平台景色&網紅樹（圖／@ruofan21）
頂樓平台景色&網紅樹（圖／@ruofan21）

地址 | 인천 중구 은하수로 10 더 테라스프라자 5층 

仁川活動推薦：搭船餵海鷗 

再來要介紹一個小編個人很喜歡的行程，是往返月尾島到永宗島的船。船票是一人₩ 3500（約台幣100元）。在航行期間，會有非常多海鷗環繞在船旁邊，在船上有賣蝦條餅乾새우깡可以餵食海鷗，船上遊客也是幾乎人手一包새우깡，有人用丟的、也有人直接用手拿餵食，非常有趣！小編個人非常喜歡坐船，因為這樣才有度假的感覺呀＞＜ 

船票₩ 3500/人（圖／@ruofan21）
船票₩ 3500/人（圖／@ruofan21）

 好多海鷗圍繞在船旁邊（圖／@ruofan21）
 好多海鷗圍繞在船旁邊（圖／@ruofan21）

地址 | 인천 중구 월미문화로 18 

仁川活動推薦：海邊鐵道腳踏車영종씨사이드 레일바이크 

來到了永宗島，就是要來個海邊鐵道腳踏車，這個鐵道腳踏車沿線都可以看到西海岸沿線，往返來回約30-40分鐘，一台腳踏車可以乘載二到四個人，很適合和朋友一邊騎一邊欣賞風景聊天，再配上自己喜歡的音樂，是個很放鬆的行程。小編這邊建議可以挑不那麼熱的時候前往，當時小編去的時候是春天，雖然韓國的春天很涼爽，但下午時段還是偏熱，流了不少汗呢！ 

價目表 

2人 ₩25,000

3人 ₩29,000 

4人 ₩32,000 

鐵軌腳踏車往返是同一路線（圖／@ruofan21）
鐵軌腳踏車往返是同一路線（圖／@ruofan21）

在海岸沿線騎腳踏車好美（圖／@ruofan21）
在海岸沿線騎腳踏車好美（圖／@ruofan21）

地址 | 인천 중구 구읍로 75 씨사이드 레일바이크 관리사무실 

仁川美食推薦：97度海鮮刀削麵 97도씨해물칼국수 영종본점 

這家刀削麵是在永宗島的老網紅店了，一去到那邊就是要先抽號排隊，先在隔壁等待室候位才能入座。小編和友人點了刀削麵、煎餅跟魚板，刀削麵的湯底是不用多說的，整個充滿貝類的鮮甜，再加上Ｑ彈的刀削麵，配上一定要有的辣爽泡菜，想一想口水又要流下來啦！ 

海鮮刀削麵配泡菜絕絕子><（圖／@ruofan21）
海鮮刀削麵配泡菜絕絕子><（圖／@ruofan21）

地址 | 인천 중구 영종진광장로 39 오션테라스 1층  

延伸閱讀>>韓國旅遊 | 來趟韓劇巡禮 《鬼怪》拍攝點、《請回答1988》泥蚶拌飯 阿米不能錯過的BTS公車站！

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咖啡廳 童話 麵包

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