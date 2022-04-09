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《25，21》南柱赫、金泰梨同款照旅遊攻略！7大人氣拍攝地在全州　希度家&隧道必踩點

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@krlog_授權、tvN官方預告與劇照
圖／IG@krlog_授權、tvN官方預告與劇照

由金泰梨、南柱赫主演的韓劇《二十五，二十一》直到大結局都成為熱議話題，劇中的拍攝場景自然也成了韓國時下最夯打卡熱點。今天就跟大家分享劇中最重要的7大場景，其中只要一趟全羅北道的「全州行」即可至完山區（완산구）踩點羅希度的家、隧道、漫畫店等，點跟點之間步行也能抵達，另有大結局唯美的櫻花巴士站，未來出國即可輕鬆將同款美照收入囊中。

圖／IG@krlog_授權、tvN官方劇照
圖／IG@krlog_授權、tvN官方劇照

羅希度的家

圖／IG@krlog_授權、Netflix截圖
圖／IG@krlog_授權、Netflix截圖

作為男、女主角首度相遇地點的羅希度（金泰梨飾）家，在現實為一家位於梧木臺路上的「Crossing Guesthouse」，外觀與劇中一致，為朝聖同款照的首選。不過要注意的是，官方門口貼有告示，強調此處為私有地，不開放入內參觀，並提醒民眾階梯難於修復，若過多人上下樓梯會導致階梯狀況變差，只供民眾至樓梯前拍攝。

圖／IG@krlog_授權
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地點：전북 전주시 완산구 오목대길 5-19

隧道

圖／tvN官方預告截圖
圖／tvN官方預告截圖

貫穿男女主感情起承轉合的隧道，為座落全州韓碧洞的隧道（한벽터널），不論是感情萌芽的夜奔逃跑乃至大結局兩人的重要戲份，都成就了這部劇最經典的畫面。這裡距離希度家走路也只要15至20分鐘，隨著季節也可欣賞不同的景色，秋天還能欣賞紅楓，為一大亮點。

圖／IG@krlog_授權
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地點：전북 전주시 완산구 기린대로 2

白易辰打工漫畫店

圖／IG@krlog_授權、tvN官方預告截圖
圖／IG@krlog_授權、tvN官方預告截圖

南柱赫飾演的白易辰在劇集前半部打工的漫畫房，為一家聲音磨坊（소리방앗간），據悉截至3月底時內部仍維持漫畫店裝置，目前已結束營業且內部剩下零星的椅子和鼓。不過大家仍可在門外打卡，還原主角們場景，再順遊西鶴洞藝術村。

地點：전북 전주시 완산구 서학3길 63

雜貨店

圖／IG@krlog_授權、Netflix截圖
圖／IG@krlog_授權、Netflix截圖

而白易辰、羅希度經常到店買冰淇淋的雜貨店（아현슈퍼），為劇組架設的場景，實際已拆除，但仍不影響大家坐在大木板上拍照，而旁邊還有一間小區超市（동네슈퍼）仍在營業，屬於十分平凡但有生活溫度的小景點。

地點：전북 전주시 완산구 동서학동 854-7

修學旅行五人幫巷口

圖／tvN官方劇照
圖／tvN官方劇照

首度參加修學畢業旅行而興奮打扮的四人幫，等待白易辰時所在的巷弄同樣位於完山區，地點隱身完豐二街的胡同，同樣不開放入內，若三五好友踩點記得守護社區寧靜喔。

地點：전북 전주시 완산구 완봉2길 27-61

池昇婉與白易辰家

圖／tvN官方劇照
圖／tvN官方劇照

至於充斥五人幫、男女主角滿滿回憶的班長池昇婉（李宙明飾）家，藏身在地居民實際居住的小巷，無法公開地址，但有興趣的粉絲可在周邊低調地搜尋碰碰運氣啦！

男女主玩水噴水池

圖／tvN官方預告截圖
圖／tvN官方預告截圖

誘發爆炸性反應結尾的男女主角重要玩水場景，在全州第一高中的拍攝片場內，實際還有遊客模仿劇中兩人，翻轉了水龍頭，讓人彷彿穿越了劇中，變身希度和易辰。

圖／Netflix截圖
圖／Netflix截圖

地點：전북 전주시 완산구 관선5길 15

同場加映：櫻花公車站

圖／Netflix截圖
圖／Netflix截圖

大結局兩人分離前的絕美場景櫻花公車站，並不在全州，而是位於京畿道水原市的八達山。實際取景地並沒有公車站，但正值春季的韓國櫻花大爆發，成了極多人的IG打卡場景。值得一提的是，此處也曾是《梨泰院Class》拍攝地，水原市亦為另一人氣韓劇《那年，我們的夏天》的重要取景地區，超適合鐵粉一網打盡同款景點。

地點：경기 수원시 팔달구 팔달로3가 103-21

圖／tvN官方預告截圖
圖／tvN官方預告截圖

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