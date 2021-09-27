漫遊韓國麗水「百島之城」 愛上童話般秋景

【旅奇傳媒/編輯部報導】湛藍的海岸，隨著四季有不同樣貌，除了夏季沁涼舒爽，秋日的愜意與楓紅，讓麗水更加寫意，期待疫情過後，一起漫遊這座百島之城，探索讓人驚喜的奇遇！

▲梧桐島是網紅熱愛的景點之一。 圖：韓國-麗水市／提供

梧桐島 Odongdo Island

屬於閑麗海上國立公園的梧桐島，是麗水島嶼中最知名的一個，因為島嶼外觀神似梧桐樹葉而命名，穿過狹長的海堤即可登島，島上有山茶樹等194種珍稀樹木，小島四周被奇岩絕壁所包圍，這兒還以音樂噴泉、壯觀日出美景聞名，成為麗水代表性旅遊勝地。

▲紫山公園秋日有絢爛景致。 圖：韓國-麗水市／提供

紫山公園

距離梧桐島不遠的紫山公園，可以眺望麗水港、舊城區等秀麗海岸線，也可以不同角度，眺望包括梧桐島在內的閑麗海上國立公園景觀，這兒也是搭乘海上纜車最近的一站，環視優美風景，尤其秋天更是熱門賞楓景點之一。

▲向日庵擁有全韓最佳日出景點。 圖：韓國-麗水市／提供

向日庵

位於麗水市荏浦村，是韓國知名的登高迎新地點，也是韓國四大觀音祈禱處之一，享有「面向太陽的小庵子」之意，與韓國最美日出景點：江原道襄陽洛山寺紅蓮庵、慶尚南道南海錦山的菩提庵、江華島普門庵等齊名，每年12月31日至1月1日都會舉辦向日庵日出節，在2019年美國CNN選定的「韓國最美麗的33所寺廟」之一。這兒山茶樹和亞熱帶植物茂密，周邊的奇岩絶壁和開闊的大海形成壯觀的景象，成為知名景點，也是全韓最佳日出景點。

▲佳沙里生態公園秋日洋溢浪漫氣息。 圖：韓國-麗水市／提供

佳沙里生態公園

佳沙里生態公園位於海河交匯處，由廣闊的濕地組成，可以欣賞幽靜的小漁村、遼闊的泥灘以及散落在碧藍大海的眾多島嶼。這兒秋天時有大片蘆葦草、健行步道，日落時可享受壯麗景色，是熱門景點之一，也可享受騎單車漫遊的快樂。

▲麗水海邊藝術樂園有許多夢幻景觀。 圖：韓國-麗水市／提供

麗水藝術樂園 Yeosu Art Land Culture and Resort

喜愛海洋元素的朋友，麗水也有許多體驗，精彩刺激、挑戰紀錄、顛覆想像，位於韓國麗水海邊的藝術樂園，是一座小型度假村，五個區域提供顛覆想像空間的創意雕塑，每座樓房都是藝術作品，其中熱門打卡作品是鄰近海邊的手形觀景台，會有猶如被巨型之手捧上天空般夢幻唯美。

▲從24層樓高屋頂搭乘高空索道滑下，精彩刺激。 圖：韓國-麗水市／提供

華美達海上高空滑索 Ramada Zip Trek

您也喜歡高空滑索的刺激體驗嗎？於2021年3月開幕的高空滑索，驚險、熱血、深受年輕人喜愛！從麗水華美達廣場大石山酒店24層樓高的屋頂上橫穿大海，長約1.2公里、速達80km的纜繩，滑到地面只需要2分鐘。過程中，可欣賞南海自然靚景同繁華城市景觀，也是賣點之一。

▲麗水咚咚鼓慶典。 圖：韓國-麗水市／提供

隨着季節的變化，麗水有一系列節慶，包含日出節、杜鵑花節、以歷史和傳統著稱的民俗慶典、夜海煙花節等等，每年5月舉辦的麗水龜船節、每年8月的麗水夜海煙花節，都帶給遊客震撼感動，而每年10月舉行的麗水咚咚鼓慶典，則是將守護國家百姓的歌曲，用傳統和現代相結合的鼓類樂器展現，以街頭遊行爲開始，可以享受各種看點和體驗節目，現場很有渲染力。

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