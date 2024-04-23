日本京都百年櫻花樹傾倒！62歲高中老師遭壓重傷 專家推測2原因

日本京都市名勝清水寺周邊觀光景點之一的「產寧坂」（又稱三年坂），今天發生一棵百年歷史的櫻花樹傾倒，造成路過的62歲高中老師遭壓重傷意外。京都市政府正調查樹倒原因。

日本關西電視台報導，傷者是62歲的三重縣高中男老師，率隊帶學生來京都遊玩時遭倒樹重壓，造成鎖骨與腳骨骨折等重傷，完全痊癒要花數個月時間。至於學生們則未受傷。

這起意外發生在今天上午11時45分左右，地點位於清水寺周邊的產寧坂上。當地警方表示，高度約9.1公尺的櫻花樹傾倒，造成62歲男性遭壓傷。

傾倒的櫻花樹是當地知名的枝垂櫻，種植在產寧坂旁的私人土地內，每年春天時都吸引許多觀光客前來賞櫻。附近店家人員說，傾倒的枝垂櫻在這裡已有百年以上歷史，很多人都會來這裡拍照。

受傷的高中老師回想事發當時說，當時正在爬坡，聽到像是樹木斷裂的聲音後，倒樹就壓在他的右肩附近。

熟知樹木栽種等事項的專家、日本樹木醫會理事小林明說，這棵樹幹直徑約50公分到60公分，被種植的地方太過狹窄，以致支撐樹幹的樹根無法完全成長，「我認為可能是樹根無法維持原有強度」。

小林說，像這種大小的櫻花樹，種植腹地至少也需要5平方公尺。

另外就是櫻花花期結束後長出的新葉，其重量也可能有所影響。

小林明說，這個時期開始長新葉，假設有1萬片樹葉可能就會增加100公斤到200公斤的重量，一旦長年以來一直支撐樹幹的樹根失去原有支撐力，今天或許就成了樹木傾倒的時間點。

京都市政府研判樹木傾倒可能跟腐朽有關，正調查詳細原因。

產寧坂距清水寺仁王門約200多公尺，是清水寺附近的人氣觀光景點，不僅有許多販售紀念品等的店家，也吸引許多觀光客造訪。