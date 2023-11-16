快訊

北一女、成功新學年將減班原因曝光 北市高中職明年減招逾800人

買保險沒用？他喊一堆人都被騙 良心業務員吐真話：關鍵在你有沒有做功課

陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

冬遊大阪最浪漫之夜！「大阪・光之饗宴」點燈秀盛大登場 華麗再升級

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：大阪・光之饗宴執行委員會事務局／來源
圖：大阪・光之饗宴執行委員會事務局／來源

自梅田地區到難波地區，長約4公里的御堂筋沿線被夜間彩燈點綴，讓人看得目不轉睛。　圖：大阪・光之饗宴執行委員會事務局／來源
自梅田地區到難波地區，長約4公里的御堂筋沿線被夜間彩燈點綴，讓人看得目不轉睛。　圖：大阪・光之饗宴執行委員會事務局／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】大阪最浪漫的時節就是現在！經典活動「大阪・光之饗宴2023」即日起至2024年1/31登場。今年度以即將登場的2025年世界博覽會（大阪關西世博）為主題，不光只有夜間點燈，也加入光雕投影魅力，讓華麗程度再升級。

▲梅田換氣塔周圍的「水都藍」點燈呈現1970年代的大阪。（示意圖）　圖：大阪・光之饗宴執行委員會事務局／來源
▲梅田換氣塔周圍的「水都藍」點燈呈現1970年代的大阪。（示意圖）　圖：大阪・光之饗宴執行委員會事務局／來源

長約4公里的御堂筋沿線被劃分成5大主題區域，以5種不同的色彩搭配表現出大阪首次與再次舉辦世界博覽會之間，橫跨了55年的歷史風貌。御堂筋起點的「梅田換氣塔」呈現1970年世界博覽會當時的熱鬧盛況，難波廣場的點燈主題則展現出對2025年世界博覽會即將登場的深切期待。

▲靠近道頓堀的路段使用兼具活力與柔和的粉色系燈光，展現2010年代的大阪。（示意圖）　圖：大阪・光之饗宴執行委員會事務局／來源
▲靠近道頓堀的路段使用兼具活力與柔和的粉色系燈光，展現2010年代的大阪。（示意圖）　圖：大阪・光之饗宴執行委員會事務局／來源

◎ 大阪・光之饗宴 2023

・活動期間：11／3～2024年1／31

・點燈時間：17：00～23：00，僅12／31至隔日凌晨1點

・地點：御堂筋沿線

▲「大阪市中央公會堂」的光雕投影秀盛況。（示意圖）　圖：大阪・光之饗宴執行委員會事務局／來源
▲「大阪市中央公會堂」的光雕投影秀盛況。（示意圖）　圖：大阪・光之饗宴執行委員會事務局／來源

「大阪・光之饗宴2023」舉辦期間，12月還有限定活動加碼登場！境內多條水路縱橫交錯帶動當地經濟發展，讓大阪自古以來就被稱為「水都」，作為水都大阪象徵地的大阪市公所至中之島公園沿線看點十足，12/14～12/25將舉辦期間限定企劃「OSAKA 光之文藝復興2023」。

入列國家指定重要文化財的「大阪市中央公會堂」以展現大阪獨有的藝術與文化魅力為主題設計璀璨光雕投影秀，中之島公園境內有攤販進駐帶來熱鬧的光之市集，更與台南市攜手合作，設置以台南城門為靈感打造的吉祥物巨大裝飾等，共9大特色讓遊客大玩特玩。

◎ OSAKA 光之文藝復興 2023

・活動期間：12／14～12／25

・地點：大阪市公所至中之島公園沿線

・交通：Osaka Metro或京阪電車至「淀屋橋」站或「北浜」站下，徒步前往。

・光之市集營業時間：16：00～22：00

★ 快速掌握日本吃喝玩樂就看「日本旅行情報局

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大阪 公園 市集

延伸閱讀

日本大阪居民血檢異常 疑水體受PFAS汙染 擴大至1000人篩檢

史上首次有國家有意退出！5國擬退出2025大阪世博 背後考量曝光

交通方便、小小兵主題、便宜住宿清單統統在這裡！大阪住宿精選9選(下)

日本最廢景點在哪？眾人狂指大阪「1人氣地點」：無聊、沒上去過

相關新聞

日本關西冬季盛事！ 「神戶聖誕市集」11/11起搶先登場 夢幻彩燈、聖誕市集、市街夜景多重魅力

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】不用等到年底，11月中旬起就能搶先感受聖誕節氛圍！異國風情濃厚的兵庫縣神戶市是許多旅人喜愛的知名觀光地區，當地冬季的經典活動「神戶聖誕市集2023」今年將在11/11起璀

不一樣的靠海京都！ 天橋立、伊根舟屋 京都郊外的神秘小天地

跟著 施宛兒 waner 於 2023-09-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 5 個景點，其中包含 天橋立View Land、智恩寺、傘松公園。 『海之京都』很多人可能不知道京都還靠海！？ 其實京都郊外有一片神秘的小天地喔！

巨大瑪利歐+爬旗桿超帥！ 任天堂京都「Nintendo KYOTO」開張了　店鋪實景+限定周邊公開

第3間直營店開張了！ 任天堂京都「Nintendo KYOTO」店鋪實景+限定周邊公開 巨大瑪利歐+爬旗桿超帥氣

拿梅錢換梅酒！ 京都紅葉超夯景點「北野天滿宮」 11月梅酒祭同步登場

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】秋季的京都觀光魅力超級多！不讓紅葉魅力專美於前，如果在今年11/16～11/19期間到訪，別錯過順遊參與匯聚日本全國超過150種梅酒的經典活動「全國梅酒祭 in 京都」。

大阪約會首選地！「梅田藍天大廈」空中庭園、展望台、夢幻心型鎖

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】安排一趟浪漫無比的大阪之旅，千萬別錯過以360度絕景聞名的「梅田藍天大廈空中庭園展望台」。時尚又前衛的建築造型，讓這裡曾在2008年與希臘雅典的帕德嫩神廟、西班牙巴塞隆納

嶄新「霧」魅力！ 京都嵐山超人氣打卡景點「祐斎亭」 霧氣點綴夢幻氣息

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】京都嵐山又有全新觀光魅力等你玩！近年來在網路上爆紅、廣受國內外遊客喜愛的熱門打卡景點「嵐山祐斎亭」，鄰近渡月橋與天龍寺。設施現為染布工房，過去曾是皇室離宮、日本料亭等，因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。