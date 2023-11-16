冬遊大阪最浪漫之夜！「大阪・光之饗宴」點燈秀盛大登場 華麗再升級

自梅田地區到難波地區，長約4公里的御堂筋沿線被夜間彩燈點綴，讓人看得目不轉睛。 圖：大阪・光之饗宴執行委員會事務局／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】大阪最浪漫的時節就是現在！經典活動「大阪・光之饗宴2023」即日起至2024年1/31登場。今年度以即將登場的2025年世界博覽會（大阪關西世博）為主題，不光只有夜間點燈，也加入光雕投影魅力，讓華麗程度再升級。

▲梅田換氣塔周圍的「水都藍」點燈呈現1970年代的大阪。（示意圖） 圖：大阪・光之饗宴執行委員會事務局／來源

長約4公里的御堂筋沿線被劃分成5大主題區域，以5種不同的色彩搭配表現出大阪首次與再次舉辦世界博覽會之間，橫跨了55年的歷史風貌。御堂筋起點的「梅田換氣塔」呈現1970年世界博覽會當時的熱鬧盛況，難波廣場的點燈主題則展現出對2025年世界博覽會即將登場的深切期待。

▲靠近道頓堀的路段使用兼具活力與柔和的粉色系燈光，展現2010年代的大阪。（示意圖） 圖：大阪・光之饗宴執行委員會事務局／來源

◎ 大阪・光之饗宴 2023

・活動期間：11／3～2024年1／31

・點燈時間：17：00～23：00，僅12／31至隔日凌晨1點

・地點：御堂筋沿線

▲「大阪市中央公會堂」的光雕投影秀盛況。（示意圖） 圖：大阪・光之饗宴執行委員會事務局／來源

「大阪・光之饗宴2023」舉辦期間，12月還有限定活動加碼登場！境內多條水路縱橫交錯帶動當地經濟發展，讓大阪自古以來就被稱為「水都」，作為水都大阪象徵地的大阪市公所至中之島公園沿線看點十足，12/14～12/25將舉辦期間限定企劃「OSAKA 光之文藝復興2023」。

入列國家指定重要文化財的「大阪市中央公會堂」以展現大阪獨有的藝術與文化魅力為主題設計璀璨光雕投影秀，中之島公園境內有攤販進駐帶來熱鬧的光之市集，更與台南市攜手合作，設置以台南城門為靈感打造的吉祥物巨大裝飾等，共9大特色讓遊客大玩特玩。

◎ OSAKA 光之文藝復興 2023

・活動期間：12／14～12／25

・地點：大阪市公所至中之島公園沿線

・交通：Osaka Metro或京阪電車至「淀屋橋」站或「北浜」站下，徒步前往。

・光之市集營業時間：16：00～22：00

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