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日本賞花接力！下一棒來看東京新百景 「花之寺」的繽紛杜鵑花海

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鹽船觀音寺境內色彩繽紛的杜鵑花綻放，讓整個寺內都亮了起來。　圖：© SHOFUNE KANNON Temple／來源
鹽船觀音寺境內色彩繽紛的杜鵑花綻放，讓整個寺內都亮了起來。　圖：© SHOFUNE KANNON Temple／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】位於東京青梅市的鹽船觀音寺是具有三千年歷史的古剎，因四季百花盛開，又有『花之寺』的美譽。尤其春天滿山滿谷的絕美杜鵑花海，更被列入「東京新百景」。

鹽船觀音寺內共種植了超過1萬7千株不同品種的杜鵑花，同時因寺院位於山坡處，每年杜鵑花沿著綠色坡地360度綻放，一球球杜鵑花像是飄在山坡間的繽紛雲彩般，夢幻極了。

遊客於4〜5月前往鹽船觀音寺，除了欣賞五顏六色的杜鵑花海外，也可參加慶祝釋迦牟尼佛誕生日的花祭，感受自然與文化融合之美。4月中、下旬則是久留米系杜鵑花及霧島系杜鵑花的盛開期，4月下旬至5月上旬為琉球杜鵑的花期，由於不同種類的花期錯開，將有為期一個月之久的杜鵑花季可觀賞。

若沿著散步小徑向上走，可到達山丘上的觀音像，從頂上登高望遠，眺望絕佳美景，天氣好時，還可看到富士山及奧多摩山。

◉ 鹽船觀音寺

・地址：東京都青梅市塩船194

・參拜時間：08:30 - 16:30

▲鹽船觀音寺杜鵑花盛開季節，佈滿園區360度的小山丘，美不勝收。　圖：© SHOFUNE KANNON Temple／來源
▲鹽船觀音寺杜鵑花盛開季節，佈滿園區360度的小山丘，美不勝收。　圖：© SHOFUNE KANNON Temple／來源

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東京 美景 花海

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